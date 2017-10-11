Работники Лермонтовского ГОКа, единственного в моногороде Светлогорье промышленного предприятия, в очередной раз заявили о намерении объявить голодовку. Как ни странно может показаться на первый взгляд, люди взывают не к руководству предприятия, а к краевым властям и требуют выплаты субсидий из краевого бюджета. Круговая финансовая порука уже прочно укоренилась в практике Лермонтовского ГОКа, как только руководство предприятия сталкивается с финансовыми трудностями, в дело идут протестно настроенные работники. Удастся ли на этот раз предприятию додавить уже новые краевые власти и пойдут ли чиновники на поводу шантажа?

Primtep.ru Лермонтовский ГОК

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Лермонтовский ГОК, являющийся одним из двух в России производителей вольфрамового концентрата, был остановлен по решению руководства в октябре 2016 года. Тогда сотрудники комбината были отправлены в вынужденный оплачиваемый простой. Руководство эту меру разъяснило необходимостью доразведки новых залежей. Но вплоть до января 2017 года ситуация на производстве не изменилась, и люди начали протестовать. Тогда действующий на тот момент губернатор Приморья Владимир Миклушевский встретился с коллективом и пообещал ГОКу 250 миллионов рублей из краевого бюджета — невиданная щедрость в условиях кризиса региональной казны, о которой другие производственные предприятия края могут только мечтать.

«Предприятие должно работать, и мы делаем все, чтобы его сохранить. Для этого я принял решение направить из краевого бюджета 250 миллионов рублей. Решение беспрецедентное, кризисное. Эти средства позволят восстановить производство и полностью использовать нынешнее месторождение, обеспечив людей работой, пока собственник предприятия будет вести доразведку новых залежей», — заявил Миклушевский.

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Первый транш из краевого бюджета в размере 50 миллионов рублей ГОК получил. Последующие выплаты субсидий были приостановлены.

Раскошеливайтесь или мы пойдём к Путину!

Как только стало известно о том, что с выплатой последующих траншей начались проблемы, работники ГОКа активизировались вновь и заявили о намерении объявить голодовку. Они обратились к губернатору Приморского края. В своём обращении потребовали восстановить выплаты положенных предприятию субсидий из краевого бюджета.

Как сообщает федерация профсоюзов Приморского края, в обращении говорится, что, спасая свои семьи и в первую очередь детей, «лермонтовцы» готовы пойти на крайние меры — объявить голодовку, перекрыть трассу Владивосток — Хабаровск и обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой сохранить предприятие.

По данным профсоюзов, предприятие должно было запустить производство ещё 20 сентября, однако из-за того, что не поступил обещанный ранее администрацией края транш, 1 октября все работы по восстановлению производства были остановлены.

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Как ГОК спасал Дарькин

Посёлок Светлогорье и его единственное предприятие «Лермонтовский ГОК» прогремели на всю страну в 2009 году вместе с Пикалёво. Тогда федеральные и краевые власти спасали предприятие и населенный пункт, который, кстати, именно тогда и получил статус моногорода. Пожар в 2009 году, как оказалось, не потушили, а лишь локализовали. Стратегически важное предприятие на сегодняшний день оказалось ровно в такой же ситуации, как и 8 лет назад.

В 2008 году компания-собственник «Русский вольфрам» остановила полностью горно-обогатительный комбинат. Восемь месяцев люди не получали зарплату, начался процесс массового сокращения работников и ликвидации предприятия.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Когда о происходящем узнал премьер-министр Владимир Путин, за ситуацию на предприятии активно взялись краевые власти и лично Сергей Дарькин, который в то время являлся главой региона. Уполномоченный представитель ООО «Русский вольфрам» и руководство КГУП «Примтеплоэнерго» подписали договор, согласно которому имущество ООО «Русский вольфрам» (владелец Лермонтовского ГОКа) за символическую плату передавалось в аренду КГУП «Примтеплоэнерго» сроком на 5 лет.

На предприятии активно начались подготовительные работы к запуску производства. Сотрудники «Русского вольфрама» были переведены на работу в КГУП «Примтеплоэнерго». Предыдущий владелец предприятия «Русский вольфрам» полностью рассчитался с долгами перед работниками по заработной плате.

К 1 декабря 2009 года комбинат вышел на полный цикл работы. Этого краевым властям удалось добиться в режиме ручного управления. Планировалось вкладывать деньги в переоборудование предприятия и главное в его «сердце» — обогатительную фабрику.

Уже тогда многие задавались вопросом, а что же дальше? Как краевая структура будет вкладывать деньги в частную собственность и какова будет позиция самого собственника? Неужели он просто так подарит региону промышленного гиганта?

Не подарил и не продал, но прибыль получает

В 2013 году КГУП «Примтеплоэнерго» — главный истопник региона — создало ООО «Лермонтовский ГОК» с уставным капиталом почти 265 миллионов рублей. Именно это юридическое лицо сейчас и выступает в качестве главного работодателя и участника краевой программы по получению субсидий из бюджета.

По информации источника ИА REGNUM, обогатительная фабрика предприятия со всем оборудованием как принадлежала, так и принадлежит ООО «Русский вольфрам», этой же компании принадлежит лицензия на месторождение «Рубежное».

Созданному краевым предприятием Лермонтовскому ГОКу по сути не принадлежит ничего — только лицензия на действующее месторождение. Все люди трудоустроены на Лермонтовском ГОКе, который берёт в аренду фабрику и оборудование у ООО «Русский вольфрам». По неподтвержденным сведениям, за аренду оборудования ГОК ежемесячно платит порядка 6—7 миллионов рублей.

(сс)Michael Marcovici Деньги

Вот такой круговорот денег в приморской промышленности. Скандально известный «Русский вольфрам», который в своё время чуть не погубил предприятие, сейчас спокойно, ничего не делая, получает прибыль в виде аренды фактически с государственного предприятия.

Кстати, в пору, когда Светлогорье первый раз громко заявило о себе на федеральном уровне, власти региона долгое время не могли найти собственников горе-предприятия.

«Он где-то в Москве бегает, прячется», — подсказал тогда премьер-министр Владимир Путин.

Затем появился Антон Родионов, который подтвердил, что является единственным собственником «Русского вольфрама».

Позже именно Родионов стал директором инвестиционного агентства Приморского края.

Среди первоочередных задач агентства — привлечение новых стратегических партнеров, взаимовыгодное сотрудничество с которыми позволит полностью раскрыть потенциал Приморского края, а магистральная цель — добиться экономического процветания Приморья в интересах страны и инвесторов.

Судя по тому, каких успехов добился Лермонтовский ГОК, у инвестиционной привлекательности Приморья будущее весьма сомнительное.

В настоящее время учредителем ООО «Русский вольфрам» является Валерий Иохин, уставной фонд компании составляет 8 млн рублей. Зарегистрирована компания в Смоленске. В Приморском крае у неё есть филиал. Судя по данным ЕГРЮЛ, смена собственника произошла 8 августа 2016 года.

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Однако сами жители Светлогорья, они же работники ГОКа, считают, что Родионов не перестал иметь отношение к «Русскому вольфраму» и по-прежнему пристально курирует деятельность предприятия. Интересно, что при всех встречах, совещаниях по вопросам деятельности ООО «Лермонтовский ГОК» при бывшем губернаторе Приморья Владимире Миклушевском всегда активное участие принимал директор инвестиционного агентства Приморского края Антон Родионов.

Так почему же транши из бюджета остановились?

«Руководство предприятия должно было в первую очередь вкладываться в геологоразведку. Там есть хорошие месторождения, нужно было подтвердить запасы — создавать себе будущую базу. За 4 года на перспективу нынешним руководством ничего сделано не было», — считает источник ИА REGNUM, близкий к администрации Приморского края.

Ситуация повторяется практически один в один с той, что была уже в 2009 году.

Руководство предприятия понимает, что завело производственный процесс в тупик. В октябре 2016 года останавливает деятельность. В декабре сообщает коллективу, а это более 200 человек, о планируемом сокращении. Люди начинают писать письма во все инстанции, протестовать. «Пожар» срочно кидаются тушить региональные власти. Уже экс-губернатор Миклушевский обещает выделить 250 миллионов субсидий, но деньги не выделяются просто так, по одному только распоряжению пусть и первого руководителя края.

Для получения субсидии предприятию было необходимо выполнить ряд условий, среди которых гашение задолженности по заработной плате и налогам, которые в том числе поступают в бюджет Приморского края.

И тут на спасение Лермонтовскому ГОКу приходит Корпорация развития жилищного строительства в Приморском крае, единственным учредителем которой является департамент земельных и имущественных отношений Приморского края. Уставной капитал корпорации 50 миллионов рублей.

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Согласно данным официального портала госзакупок, ГОК заключил с корпорацией, как с единственным поставщиком, процентный договор займа. Корпорация предоставила предприятию заём в сумме 6 млн рублей под 13,5%. В договоре было прописано, что ГОК использует заемные средства на осуществление хозяйственной деятельности, выплату налогов, сборов, штрафов и иных платежей, а также на выплату заработной платы. Срок возвращения займа — до 3 мая 2017 года. Сам договор был подписан в начале апреля.

«Получив первый транш, они погасили долги по заработной плате за период, который не предусмотрен был программой, а также оплатили кредит, взятый раньше у Корпорации развития жилищного строительства», — сообщил источник ИА REGNUM.

Таким образом, отчитываясь за первый полученный транш, руководство предприятия попыталось включить кредит в целевые мероприятия программы, но изначально это не было предусмотрено.

«У предприятия есть нарушение порядка — несвоевременное предоставление отчётов, непрограммное использование субсидии, недостижение целевых показателей. Предприятию на это указали — вы не выполнили требование порядка, верните транш в бюджет края. Тогда началось давление, и один из способов давления — протестно настроенное население», — пояснил источник.

Вот так умело можно использовать в своих руках коллектив в 200 человек, которым попросту больше негде работать, кроме как на комбинате. Защищая родное предприятие, они пойдут на всё, и даже на самые крайние меры. Естественно, что к процессам с протестными настроениями работников предприятия подключаются органы прокуратуры, которые моментально реагируют на сообщения о задержках заработной платы.

«Решение Департамента промышленности Приморского края отказать в выделении второго транша субсидии поставило на планах предприятия крест. Без финансовых вливаний производство не запустить, нужны средства на покупку реагентов и других материалов. Если деньги не поступят, коллектив вновь отправят в простой, но уже в неоплачиваемый. В семьи работников комбината придёт голод: другой работы в Светлогорье нет», — пишут профсоюзы.

Только простые ли работяги так манипулируют властями или всё-таки собственники и руководители довели специально ситуацию до критической и сейчас, в буквальном смысле этого слова, выламывают руки краевым властям, которым ничего не остается, как выделить деньги и пойти в очередной раз на поводу? Запустится ли производство после очередного многомиллионного транша, или краевые деньги вновь проедят, пустят на гашение долгов и кредитов, а народ в итоге вновь останется «без штанов».

«Мы выступаем не просителями. Со своей стороны, мы выполнили полностью все обязательства — подготовили комбинат к запуску. Долгов по заработной плате на предприятии нет. Несмотря на то, что большая часть коллектива с октября 2016 года находится в вынужденном простое, деньги наши работники получают регулярно. Возобновление выплаты субсидии позволит предприятию окончательно встать на ноги», — прокомментировал руководитель Лермонтовского ГОКа Владимир Калиновский.

Kremlin.ru Андрей Тарасенко

В сентябре 2017 года Лермонтовский ГОК чуть не пошел под банкротство. Согласно данным арбитражного суда, ООО «АМУР-ЭП» обратилось с иском к комбинату о признании его банкротом. Иск был возвращен заявителю в связи с частичным гашением требования.

Собственник ГОКа в лице «Примтеплоэнерго» регулярно выходит к своей «дочке» с исками в арбитражный суд, требуя оплатить долги за услуги отопления.

«Предприятие в такую ситуацию завели действия руководства», — уверен источник ИА REGNUM.

А вот ещё один интересный факт. ООО «Лермонтовский ГОК» является одним из учредителей НП «Союз горнопромышленников Приморского края». По данным ЕГРЮЛ, председателем совета этой некоммерческой организации является Алексей Авершин, которого в декабре 2016 года арестовали по подозрению в махинациях с госзакупками. Политтехнолог экс-губернатора Приморья Владимира Миклушевского Илья Спокойнов (Митькин), его жена Марина Свиридова и председатель краевого Союза горнопромышленников Алексей Авершин обвиняются в мошенничестве на 62,5 млн рублей. Авершин, единственный из группы обвиняемых, позже был отпущен под домашний арест, так как активно сотрудничал со следствием.

Должен ли в очередной раз губернатор Приморья, теперь уже назначенный президентом РФ Андрей Тарасенко, пойти на уступки Лермонтовскому ГОКу и запустить очередной транш из бюджета по сути в пустоту, а точнее, в частную собственность?

Дальневосточная редакция ИА REGNUM просит считать этот материал официальным обращением к врио губернатора Приморского края Андрею Тарасенко и прокурору Приморского края Сергею Бессчасному.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. Исполняющим обязанности главы региона назначен Андрей Тарасенко — бывший руководитель «Росморпорта». В отличие от Миклушевского, Тарасенко — коренной приморец, подводник, имеет действующий диплом капитана.

Kremin.ru Полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев

Полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, представляя нового губернатора, подарил ему мастерок и поручил достроить объекты — гостиничные комплексы Hyatt, раз этого не смогли сделать экс-главы Приморья Сергей Дарькин и Владимир Миклушевский. Гостиницы начинали строить к саммиту АТЭС 2012 года. С тех пор инвестиции в объекты выросли с 7,5 млрд рублей до 18,5 млрд рублей.