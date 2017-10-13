



Tccb.gov.tr Улыбок хватило ненадолго

Новость номер один в Турции, с которой начинаются все информационные выпуски телеканалов, — так называемый «визовый скандал». После того как турецкие власти арестовали сотрудника генерального консульства США в Стамбуле Метина Топуза, гражданина Турции, обвинив его в «нарушении Конституции», «попытке сместить правительство» и «шпионаже», Вашингтон приостановил выдачу неиммиграционных виз во всех дипломатических миссиях на территории Турции. Анкара ответила зеркально и, похоже, разыгрывая постановочную политическую интригу. Потому что вскоре в Стамбуле Генеральная прокуратура выдала ордер на арест еще одного турка, работающего в американской дипломатической миссии. И его показания могут быть сенсационными.

Первоначально в турецкой прессе сообщалось, что главный офис Госдепартамента США якобы не причастен к происходящим событиям, а инициатива в раскручивании «визового скандала» исходит от американского посла в Турции Джона Басса, которого президент США Дональд Трамп 20 июля сего года предложил направить представлять интересы Соединенных Штатов в Афганистан, а 28 сентября 2017 года его кандидатура была утверждена Сенатом (хотя пока неясно, когда он покинет Анкару). На сайте посольства США в Турции размещено заявление Басса, в котором тот сообщает, что, во-первых, выдача виз гражданам Турции зависит от успешности переговоров двух сторон и неизвестно, сколько времени потребуется на разрешение конфликта. Во-вторых, что правительствам США и Турции предстоит обсудить причины задержания сотрудников американского консульства. Есть версия, что Анкара таким образом пытается нанести удар по людям, которые подозреваются в сотрудничестве с находящимся в эмиграции в США известным турецким проповедником Фетхуллахом Гюленом. Как известно, этого добровольного изгнанника в Турции обвиняют в организации попытки военного переворота летом прошлого года.

Asbarez.com Американский посол в Турции Джон Босс

Находясь в настоящее время с визитом в Сербии, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил следующее: «Скажу открыто и откровенно. Я большее не считаю Басса представителем его страны в Турции. Ему будет отказано в приемах с моей стороны, со стороны правительства и парламента». Перед представителями парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития выступил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым: «Мы возбудили дело против наших граждан. Разве то, что они работают в консульстве США, требует особого к ним отношения?» Однако позже выяснилось, что американский посол не самовольничал. Представитель госдепартамента Хизер Науэрт не дезавуировала компетенцию Басса, заявив, что «США выражают глубокую озабоченность арестом сотрудника своего посольства в Турции». И отметила: «Главный вопрос турецкому правительству заключается в том, что происходит и чего они хотят добиться». По ее словам, после данного инцидента ситуация в американо-турецких отношениях изменилась.

Многие турецкие эксперты задаются вопросом, почему Эрдоган именно сейчас пошел с дипломатической атакой на США, вновь обращаясь к Вашингтону с призывом определиться, кого он намерен поддерживать — турецкое правительство или Гюлена. При этом хорошо понимая, что американцы проповедника не выдадут. Называют несколько причин. Первая: стремление упредить действия определенных сил, направленные на дестабилизацию обстановки внутри страны. Вторая: пользуясь альянсом с Россией и Ираном на сирийском направлении, начать новый диалог с США с позиции преимущества, заставить Вашингтон отказаться от поддержки курдских отрядов в Сирии, которых Анкара считает террористами. Третья: как заявил известный турецкий профессор Мехмет Шахин телеканалу «24», «первый за всю новейшую историю страны такой демарш против США связан с опасениями Анкары в отношении последствий референдума о независимости в Иракском Курдистане. Тем, что Вашингтон ведет процесс федерализации и к Турции».

PANONIAN Карта Курдистана

В этой связи турецкие средства массовой информации цитируют опубликованные на Западе фрагменты мемуаров бывшего министра обороны США Эштона Картера, в которых он прямо указывает на то, что «поддержка американцами курдов была главной причиной того, что Турция из союзника превратилась во «вредителя». Картер также утверждает, что разработанные им активные операции против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и конкретный план ведения боевых действий в Сирии и в Ираке до сих пор реализуются. Но как бы то ни было, нынешний «визовый кризис» между Турцией и США выглядит всего лишь как вершина айсберга. Никто не знает, будет ли Эрдоган и дальше раскручивать скандал (так, турецкая газета Yeni Şafak «предупреждает», что «если Турция выйдет из НАТО, то США будет трудно оставаться в Афганистане») или вскоре Анкара и Вашингтон начнут делать шаги навстречу друг другу, к чему стал призывать Пентагон. Будем ждать.