Импорт

(сс) 0532-2008 Автобан

Рынок б/у автомобилей на Украине постепенно структурируется: если есть «парии», должны были рано или поздно появиться «аристократы». И они появились, в этом ранге выступает автосеконд-хенд из США.

«Все автомобили везут легально. Регистрируются и ставятся затем на регистрацию на украинских номерах. При официальной регистрации отношения с полицией и таможней нормальные. Этим этот бизнес и отличается от автомобилей на европейских номерах, когда непонятен юридический статус автомобиля», — поясняет руководитель одной из компаний, занимающейся перевозкой автомобилей, Павел Денисов корреспонденту издания «Вголос».

Он же уточняет специфику: в отличие от европейских, автомобили из США завозятся, как правило, битыми. После чего ремонтируются и доводятся до соответствия общеевропейским нормам. Получается дешевле, чем покупать аналогичный б/у (не битый) автомобиль на Украине. Сумма экономии зависит от марки, например, в ценовом диапазоне 15−25 тыс. долл. экономия составит 3−6 тыс. долл.

Везут такие автомобили везут в Одесский порт, где в середине сентября весьма удачно стартовал проект «Автохаб» — терминал, где можно не только растаможить ввозимые авто, но и сразу получить для них государственную регистрацию, провести техосмотр и проверить авто на соответствие общеевропейским требованиям, выдвигаемым к легковым автомобилям. Т. е. на автомобиле можно на законных основаниях уехать прямо из порта. Как отмечает начальник одесской таможни Александр Власов, работа «Автохаба» увеличит количество оформленных автомашин до 800 единиц ежемесячно (в январе — августе в порту было оформлено около 4400 автомобилей, а в 2016 году — всего 833).

Perohanych Верховная Рада Украины

Всего же за девять месяцев на Украину было ввезено 38 тыс. подержанных автомобилей — это в 5,7 раза больше, чем за аппг.

Размер пошлины на импорт автомобилей из ЕС в будущем году составит 7,3%, 6,3% и 5% (в зависимости от объёма двигателя). Таким образом, они в среднем на 1−1,5% меньше, чем в нынешнем (7,5−8,2%). Снижение предусмотрено пунктами соглашения об Ассоциации с ЕС, ставки будут снижаться ещё семь лет, пока не обнулятся. Впрочем, если Ассоциации автоимпортёров Украины удастся провести через парламент свой законопроект, обнуление ввозных пошлин может произойти и раньше. В этом году они уже вряд ли успеют, поскольку до конца года остаётся немногим более 2,5 месяца, а прогнозные поступления от пошлин уже наверняка посчитаны и в бюджете, и в Дорожном фонде, куда поступают сверхплановые сборы от таможни (а значит их, в свою очередь, нужно будет компенсировать коррекцией ставки акциза на топливо).

«Евробляхи»: примут ли закон?

Для ввоза б/у авто депутаты предлагают установить фиксированные ставки.

«Мы посчитали, это абсолютно небольшие суммы для уплаты таможенных платежей. Я говорила, это категория до 2200 см3, вторая категория автомобилей — это в районе 1 тыс евро, и следующая категория — 1200−1400 евро», — рассказала в эфире «Эспрессо.TV» председатель комитета Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Скорее всего, выбор в пользу фиксированной ставки связан с тем, что оценка б/у автомобилей представляет известную сложность, объективных критериев тут нет. Во время прохождения границы таможенники в большинстве случаев оценивают автомобили дороже их продажной стоимости, из-за чего возникают конфликты и почва для злоупотреблений (за несколько сотен евро автомобиль может стремительно «подешеветь»). В комитете обещают завершить подготовку закона к ноябрю.

Однако 1000−1400 евро — это значительно выше того, что требовали участники сентябрьского т.н. «бляхомайдана» в Киеве, желавшие установить диапазон легализации автомобилей на еврономерах в 300−600 евро.

E-va.pro Электрозаправка

К лоббированию закона об упрощённом ввозе в Украину подержанных европейских авто подключились уже и целые регионы. Запорожский областной совет 9 октября проголосовал за обращение к центральной власти с призывом как можно скорее принять соответствующие законопроекты. Особую пикантность этому обращению придаёт то, что именно Запорожье — один из регионов украинского автомобилестроения, здесь расположен легендарный АвтоЗАЗ.

Однако далеко не все украинцы верят, что закон будет принят. Вернее, что будет принят в их интересах. Некоторые справедливо опасаются, что платить придётся даже за те транзитные автомобили, что уже находятся на Украине (а возможно и за те, что импортированы по схеме временного ввоза, хотя за них пошлина уже уплачена). Об этом рассказывают сотрудники столичных СТО. По их словам, в особенности это касается тех, кто купил недорогие автомобили стоимостью до 5 тыс. евро. А значит, после принятия закона они будут вынуждены заплатить 25−50% от этой суммы государству, тогда как теперь ещё можно вернуть до половины стоимости автомобиля.

Что грозит «бляховодам»?

И всё же, если Верховная рада такой закон примет, то в пакете с ним, скорее всего, будет идти невозможность пользования транзитной схемой.

«Украинец не может ездить по Украине в режиме транзита. Это дыра в таможенном законодательстве… Мы поставим «предохранитель», чтобы в дальнейшем украинцы не могли ввозить нерастаможенные авто. Соединим полицейскую и таможенную базы», — предупреждает член комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Роберт Горват в комментарии изданию «Вести-Украина».

Правда, в последнее время владельцы б/у автомобилей получили неожиданную поддержку. Их взялась защищать омбудсмен. Работа по соединению баз, как оказывается, ведётся ещё с апреля 2017 года. Так, в рамках совместной специальной пограничной операции «Граница-2017», проходящей в 15 приграничных областях и Киевском регионе, сотрудники ДПС останавливают автомобили на иностранных номерах и фиксируют личность водителя (ФИО, прописка, телефон). Омбудсмен Валерия Лутковская в письме на имя главы МВД Украины Арсена Авакова опротестовала такую практику, поскольку она «…не согласуется с полномочиями полиции и не соответствует законодательству о защите персональных данных». При этом Лутковская настаивает не только на прекращении спецоперации, но и на уничтожении всего массива информации, который удалось собрать к настоящему времени.

А пока в МВД думают, украинцы изобрели свой метод не попасть под «гребёнку» спецоперации, да и вообще обращать на себя меньше внимания сотрудников полиции. Всё большую популярность приобретают автомобили, завезённые из Болгарии. Дело в том, что автомобильные номера этой страны довольно похожи на украинские, а после того, как их «тюнингуют» гербом и/или флагом, отличие заметить и вовсе непросто.

Но это лишь временная мера, поскольку уже с декабря на помощь патрулям может прийти техника.

«Эта система [«Сирена»] уже когда-то работала у нас. И вот, ориентировочно, в декабре ее хотят запустить снова. И тогда от штрафа и штрафплощадки не будут застрахованы ни болгарские номера, ни литовские, никакие другие автомобили, которые ввозились к нам по схемам в обход растаможке», — рассказывает глава Association of Troubleshooters Сергей Креймер для dpchas.com.ua.

Поэтому надеяться любителям дешёвых европейских автомобилей всё же стоит на настойчивость омбудсмена, а не на болгарские номера в наклейках.

Продажи

В январе — сентябре 2017 года на Украине было зарегистрировано 57,8 тыс. новых автомобилей (+31% к аппг). Топ-5 рынка первичных продаж выглядит так: Toyota (6880 шт., +32%), Renault (6130 шт., +50%), Volkswagen (4322 шт., +18%), KIA (4002 шт., +51%), Skoda (3877 ш. т, +49%). Точно так же первая пятёрка выглядела и по итогам девяти месяцев прошлого года, к тому же теперь лидеры рынка даже упрочили своё положение: в этом году на них приходится 44% всех продаж (+3% к аппг). В ассоциации «Автопром» также уточняют, что сентябрь пока что в лидерах по продажам: 7840 регистраций были совершены именно в этом месяце.

Объем продаж новых коммерческих автомобилей за девять месяцев достиг 8312 шт., что в 1,5 раза превышает результат прошлого года за тот же период и немногим отличается от результата по итогам всего 2016 года (8354 шт.). Причём экономические санкции Украины в отношении российских автопроизводителей, похоже, наконец начали работать. По крайней мере в первой тройке наиболее популярных на рынке автомобилей нет ни одного российского бренда. На первом месте Toyota (1144 шт.), следом расположились Volkswagen (757 шт., резкий взлёт продаж в 2,6 раза), Renault (712 шт.).

kaism Фабрика FAW-Volkswagen

Производство

За девять месяцев 2017 года украинские предприятия выпустили почти 6 тыс. различных автомобилей (из них 822 — в сентябре). Это на 77,3% больше, чем за аппг. Большая часть этого производства традиционно приходится на легковые автомобили (4814 шт., +86,1%), 689 из них выпустили в сентябре (+83,7%). В основном они собраны на мощностях компании «Еврокар» — 4165 шт (+61,2%). АвтоЗАЗ добавил к этому 649 автомобилей, на 645 больше, чем за девять месяцев прошлого года.

Производство автобусов растёт ещё сильнее: 536 шт. (+277,5%), 73 из них — в сентябре (+108,6%). Лидером в этом сегменте снова-таки традиционно выступает «Черкасский автобус» — 255 шт., что в 2,2 раза больше, чем в январе — сентябре 2016-го. Сразу за ним — «Эталон» (112 шт.), корпорация «Богдан» (82 шт.), Часовоярский автобусный завод (68 шт.), АвтоЗАЗ (19 шт.).

К слову, как выяснилось, Часовоярский автобусный завод в производстве не брезгует шасси ГАЗон Next. В конце сентября собранные на базе этого шасси маршрутки вышли на дороги Киева.

Производство коммерческих автомобилей традиционно падает: 346 шт. (-28,5%). Зато в сравнении с сентябрём прошлого года рост просто взрывной — 60 шт. против всего 1 коммерческого автомобиля. Впрочем, данные могли бы быть иными, если бы КрАЗ раскрывал статистику своего производства, чего он не делает с лета прошлого года. Практически весь объём выпуска коммерческих автомобилей собран на мощностях АвтоЗАЗа (344 шт), который в прошлом году за девять месяцев выпустил только четыре легковых автомобиля, а коммерческими не занимался вообще.

Тем не менее даже такой рост позволил Украине занять только предпоследнее место в рейтинге всемирной организации автопроизводителей (OICA), куда она вошла с результатом 3078 автотранспортных средств (январь — июнь).

nadeem1991 Volkswagen

В конце сентября при личном участии президента Украины Петра Порошенко в Коломые (небольшой городок в Ивано-Франковской области) был открыт завод автокомпонентов Leoni AG. Напомним, это уже второе предприятие концерна на Украине. Планируемое количество работников на нём составит 800 человек, а к 2021 году вырастет до 5 тыс.

«Представьте себе, продукция, которая будет выпускаться в Коломые, будет устанавливаться на Audi, Volkswagen, General Motors, Porsche, Lamborghini и другие элитные марки. Без украинцев сегодня это будет изготовить невозможно», — хвалился президент во время выступления.

По словам Порошенко, работники предприятия получат «уникальный социальный пакет», который, в частности, будет включать доставку на работу и обеды «за символическую цену». Общая сумма инвестиций в завод на первом этапе — 16 млн евро.

В комментарии для «Страна.ua» эксперт по производству и инженерии Владимир Бондал раскрывает подробности работы на «элитном» производстве:

«Такая работа преимущественно для молодежи: цеха размером с футбольное поле, рабочие в белых халатах и перчатках, но все время на ногах. Три смены. Зарплата 4200 гривен [135 евро — Ред]. Контроль качества высокий, но специалистов не хватает».

Иными словами, этот завод — своего рода платное ПТУ для молодёжи западных областей Украины, на котором за несколько месяцев можно набить руку и уехать на аналогичное сборочное производство в Польше, чтобы получать там уже порядка 800 евро. А 135 евро в месяц — это даже ниже, чем в Пакистане, одном из лидеров по дешевизне рабочей силы.

Lada.ru Завод АвтоВАЗ

Электромобили

Украина продолжает наращивать продажи электромобилей. За I полугодие количество регистраций автомобиля с электрической силовой установкой достигло 1668 (+165% к аппг), причём во II квартале нынешнего года было продано на 27% больше, чем в I. А по состоянию на январь — сентябрь было зарегистрировано 3068 (1354 «чистых» и 1714 с гибридной силовой установкой) электромобилей, что больше, чем за весь 2016 год.

Нужно отметить, что в прошлом году на Украине также отмечалась взрывная динамика продаж электромобилей, что позволило войти в пятёрку стран по приросту продаж электромобилей в мире, обойдя такие страны, как США и Япония. Эксперты ожидают, что к концу года количество регистраций может превысить 4 тыс.

Лидером рынка продолжает оставаться Nissan Leaf, на который приходится 85% всех продаж. Вместе с тем нужно отметить, что ранее Nissan занимал и вовсе под 90% рынка, т. е. другие производители постепенно отвоёвывают для себя место под солнцем. В остальном же пятёрка наиболее популярных марок не изменилась: Ford (55 шт), Tesla (49 шт), BMW (41 шт), Mercedes-Benz (15 шт).

Leoni.com Leoni AG

15 депутатов сразу из четырех парламентских фракций внесли в Верховную раду законопроект, которым предлагается до 2022 года отменить НДС и акциз при растаможке электромобилей и до 2021 года — НДС на коммерческую деятельность, связанную с электромобилями (службы такси, прокат, перевозки и т.п.). Напомним, с похожей инициативой ещё весной выступил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, чей проект предусматривал отмену не только НДС и акциза, но и таможенной пошлины. К тому же министр предлагал аналогично стимулировать бизнес к открытию на Украине сборочных производств электромобилей (запчастей, зарядных станций). Как правило, практика подачи законопроектов схожей направленности используется для того, чтобы «прицепить» к более перспективному проекту интересные инициаторам предложения. Скажем, в этом случае — отмену НДС для бизнеса, связанного с электромобилями, в проекте Омеляна этого нет. Однако тогда непонятен ажиотаж — 15 депутатов из разных фракций при том, что для регистрации законопроекта достаточно одного. Поэтому с равной степенью этот законопроект может быть попыткой «утопить» инициативу министра инфраструктуры.

Разное

Украинцы успели о нём позабыть, но рано — с января 2018 года возвращается обязательный техосмотр. Правда, пока он обязателен только для тех, кто собирается выезжать в страны ЕС, к тому же пройти его можно будет и в частных компаниях, получивших необходимую аккредитацию. Причины такого изменения европейского законодательства в отношении украинских автомобилей вполне понятны: после того как Украина превратилась в отстойник для автомобилей, которые по европейским нормам подлежат утилизации либо близко подошли к этому сроку (обычно на утилизацию в ЕС отправляют автомобили старше десяти лет), Европе приходится это учитывать.