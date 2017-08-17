Авторынок: Выпускать Porsche и Lamborghini без украинцев невозможно
Импорт
Рынок б/у автомобилей на Украине постепенно структурируется: если есть «парии», должны были рано или поздно появиться «аристократы». И они появились, в этом ранге выступает автосеконд-хенд из США.
«Все автомобили везут легально. Регистрируются и ставятся затем на регистрацию на украинских номерах. При официальной регистрации отношения с полицией и таможней нормальные. Этим этот бизнес и отличается от автомобилей на европейских номерах, когда непонятен юридический статус автомобиля», — поясняет руководитель одной из компаний, занимающейся перевозкой автомобилей, Павел Денисов корреспонденту издания «Вголос».
Он же уточняет специфику: в отличие от европейских, автомобили из США завозятся, как правило, битыми. После чего ремонтируются и доводятся до соответствия общеевропейским нормам. Получается дешевле, чем покупать аналогичный б/у (не битый) автомобиль на Украине. Сумма экономии зависит от марки, например, в ценовом диапазоне 15−25 тыс. долл. экономия составит 3−6 тыс. долл.
Везут такие автомобили везут в Одесский порт, где в середине сентября весьма удачно стартовал проект «Автохаб» — терминал, где можно не только растаможить ввозимые авто, но и сразу получить для них государственную регистрацию, провести техосмотр и проверить авто на соответствие общеевропейским требованиям, выдвигаемым к легковым автомобилям.
Всего же за девять месяцев на Украину было ввезено 38 тыс. подержанных автомобилей — это в 5,7 раза больше, чем за аппг.
Размер пошлины на импорт автомобилей из ЕС в будущем году составит 7,3%, 6,3% и 5% (в зависимости от объёма двигателя). Таким образом, они в среднем на 1−1,5% меньше, чем в нынешнем (7,5−8,2%). Снижение предусмотрено пунктами соглашения об Ассоциации с ЕС, ставки будут снижаться ещё семь лет, пока не обнулятся. Впрочем, если Ассоциации автоимпортёров Украины удастся провести через парламент свой законопроект, обнуление ввозных пошлин может произойти и раньше. В этом году они уже вряд ли успеют, поскольку до конца года остаётся немногим более 2,5 месяца, а прогнозные поступления от пошлин уже наверняка посчитаны и в бюджете, и в Дорожном фонде, куда поступают сверхплановые сборы от таможни (а значит их, в свою очередь, нужно будет компенсировать коррекцией ставки акциза на топливо).
«Евробляхи»: примут ли закон?
Для ввоза б/у авто депутаты предлагают установить фиксированные ставки.
«Мы посчитали, это абсолютно небольшие суммы для уплаты таможенных платежей. Я говорила, это категория до 2200 см3, вторая категория автомобилей — это в районе 1 тыс евро, и следующая категория — 1200−1400 евро», — рассказала в эфире «Эспрессо.TV» председатель комитета Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.
Скорее всего, выбор в пользу фиксированной ставки связан с тем, что оценка б/у автомобилей представляет известную сложность, объективных критериев тут нет. Во время прохождения границы таможенники в большинстве случаев оценивают автомобили дороже их продажной стоимости, из-за чего возникают конфликты и почва для злоупотреблений (за несколько сотен евро автомобиль может стремительно «подешеветь»). В комитете обещают завершить подготовку закона к ноябрю.
Однако 1000−1400 евро — это значительно выше того, что требовали участники сентябрьского т.н. «бляхомайдана» в Киеве, желавшие установить диапазон легализации автомобилей на еврономерах в 300−600 евро.
К лоббированию закона об упрощённом ввозе в Украину подержанных европейских авто подключились уже и целые регионы. Запорожский областной совет 9 октября проголосовал за обращение к центральной власти с призывом как можно скорее принять соответствующие законопроекты. Особую пикантность этому обращению придаёт то, что именно Запорожье — один из регионов украинского автомобилестроения, здесь расположен легендарный АвтоЗАЗ.
Однако далеко не все украинцы верят, что закон будет принят. Вернее, что будет принят в их интересах. Некоторые справедливо опасаются, что платить придётся даже за те транзитные автомобили, что уже находятся на Украине (а возможно и за те, что импортированы по схеме временного ввоза, хотя за них пошлина уже уплачена). Об этом рассказывают сотрудники столичных СТО. По их словам, в особенности это касается тех, кто купил недорогие автомобили стоимостью до 5 тыс. евро. А значит, после принятия закона они будут вынуждены заплатить 25−50% от этой суммы государству, тогда как теперь ещё можно вернуть до половины стоимости автомобиля.
Что грозит «бляховодам»?
И всё же, если Верховная рада такой закон примет, то в пакете с ним, скорее всего, будет идти невозможность пользования транзитной схемой.
«Украинец не может ездить по Украине в режиме транзита. Это дыра в таможенном законодательстве… Мы поставим «предохранитель», чтобы в дальнейшем украинцы не могли ввозить нерастаможенные авто. Соединим полицейскую и таможенную базы», — предупреждает член комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Роберт Горват в комментарии изданию «Вести-Украина».
Правда, в последнее время владельцы б/у автомобилей получили неожиданную поддержку. Их взялась защищать омбудсмен. Работа по соединению баз, как оказывается, ведётся ещё с апреля 2017 года. Так, в рамках совместной специальной пограничной операции «Граница-2017», проходящей в 15 приграничных областях и Киевском регионе, сотрудники ДПС останавливают автомобили на иностранных номерах и фиксируют личность водителя (ФИО, прописка, телефон). Омбудсмен Валерия Лутковская в письме на имя главы МВД Украины Арсена Авакова опротестовала такую практику, поскольку она «…не согласуется с полномочиями полиции и не соответствует законодательству о защите персональных данных». При этом Лутковская настаивает не только на прекращении спецоперации, но и на уничтожении всего массива информации, который удалось собрать к настоящему времени.
А пока в МВД думают, украинцы изобрели свой метод не попасть под «гребёнку» спецоперации, да и вообще обращать на себя меньше внимания сотрудников полиции. Всё большую популярность приобретают автомобили, завезённые из Болгарии. Дело в том, что автомобильные номера этой страны довольно похожи на украинские, а после того, как их «тюнингуют» гербом и/или флагом, отличие заметить и вовсе непросто.
Но это лишь временная мера, поскольку уже с декабря на помощь патрулям может прийти техника.
«Эта система [«Сирена»] уже когда-то работала у нас. И вот, ориентировочно, в декабре ее хотят запустить снова. И тогда от штрафа и штрафплощадки не будут застрахованы ни болгарские номера, ни литовские, никакие другие автомобили, которые ввозились к нам по схемам в обход растаможке», — рассказывает глава Association of Troubleshooters Сергей Креймер для dpchas.com.ua.
Поэтому надеяться любителям дешёвых европейских автомобилей всё же стоит на настойчивость омбудсмена, а не на болгарские номера в наклейках.
Продажи
В январе — сентябре 2017 года на Украине было зарегистрировано 57,8 тыс. новых автомобилей (+31% к аппг). Топ-5 рынка первичных продаж выглядит так: Toyota (6880 шт., +32%), Renault (6130 шт., +50%), Volkswagen (4322 шт., +18%), KIA (4002 шт., +51%), Skoda (3877 ш. т, +49%). Точно так же первая пятёрка выглядела и по итогам девяти месяцев прошлого года, к тому же теперь лидеры рынка даже упрочили своё положение: в этом году на них приходится 44% всех продаж (+3% к аппг). В ассоциации «Автопром» также уточняют, что сентябрь пока что в лидерах по продажам: 7840 регистраций были совершены именно в этом месяце.
Объем продаж новых коммерческих автомобилей за девять месяцев достиг 8312 шт., что в 1,5 раза превышает результат прошлого года за тот же период и немногим отличается от результата по итогам всего 2016 года (8354 шт.). Причём экономические санкции Украины в отношении российских автопроизводителей, похоже, наконец начали работать. По крайней мере в первой тройке наиболее популярных на рынке автомобилей нет ни одного российского бренда. На первом месте Toyota (1144 шт.), следом расположились Volkswagen (757 шт., резкий взлёт продаж в 2,6 раза), Renault (712 шт.).
Производство
За девять месяцев 2017 года украинские предприятия выпустили почти 6 тыс. различных автомобилей (из них 822 — в сентябре). Это на 77,3% больше, чем за аппг. Большая часть этого производства традиционно приходится на легковые автомобили (4814 шт., +86,1%), 689 из них выпустили в сентябре (+83,7%). В основном они собраны на мощностях компании «Еврокар» — 4165 шт (+61,2%). АвтоЗАЗ добавил к этому 649 автомобилей, на 645 больше, чем за девять месяцев прошлого года.
Производство автобусов растёт ещё сильнее: 536 шт. (+277,5%), 73 из них — в сентябре (+108,6%). Лидером в этом сегменте снова-таки традиционно выступает «Черкасский автобус» — 255 шт., что в 2,2 раза больше, чем в январе — сентябре 2016-го. Сразу за ним — «Эталон» (112 шт.), корпорация «Богдан» (82 шт.), Часовоярский автобусный завод (68 шт.), АвтоЗАЗ (19 шт.).
К слову, как выяснилось, Часовоярский автобусный завод в производстве не брезгует шасси ГАЗон Next. В конце сентября собранные на базе этого шасси маршрутки вышли на дороги Киева.
Производство коммерческих автомобилей традиционно падает: 346 шт. (-28,5%). Зато в сравнении с сентябрём прошлого года рост просто взрывной — 60 шт. против всего 1 коммерческого автомобиля. Впрочем, данные могли бы быть иными, если бы КрАЗ раскрывал статистику своего производства, чего он не делает с лета прошлого года. Практически весь объём выпуска коммерческих автомобилей собран на мощностях АвтоЗАЗа (344 шт), который в прошлом году за девять месяцев выпустил только четыре легковых автомобиля, а коммерческими не занимался вообще.
Тем не менее даже такой рост позволил Украине занять только предпоследнее место в рейтинге всемирной организации автопроизводителей (OICA), куда она вошла с результатом 3078 автотранспортных средств (январь — июнь).
В конце сентября при личном участии президента Украины Петра Порошенко в Коломые (небольшой городок в Ивано-Франковской области) был открыт завод автокомпонентов Leoni AG. Напомним, это уже второе предприятие концерна на Украине. Планируемое количество работников на нём составит 800 человек, а к 2021 году вырастет до 5 тыс.
«Представьте себе, продукция, которая будет выпускаться в Коломые, будет устанавливаться на Audi, Volkswagen, General Motors, Porsche, Lamborghini и другие элитные марки. Без украинцев сегодня это будет изготовить невозможно», — хвалился президент во время выступления.
По словам Порошенко, работники предприятия получат «уникальный социальный пакет», который, в частности, будет включать доставку на работу и обеды «за символическую цену». Общая сумма инвестиций в завод на первом этапе — 16 млн евро.
В комментарии для «Страна.ua» эксперт по производству и инженерии Владимир Бондал раскрывает подробности работы на «элитном» производстве:
«Такая работа преимущественно для молодежи: цеха размером с футбольное поле, рабочие в белых халатах и перчатках, но все время на ногах. Три смены. Зарплата 4200 гривен [135 евро — Ред]. Контроль качества высокий, но специалистов не хватает».
Иными словами, этот завод — своего рода платное ПТУ для молодёжи западных областей Украины, на котором за несколько месяцев можно набить руку и уехать на аналогичное сборочное производство в Польше, чтобы получать там уже порядка 800 евро. А 135 евро в месяц — это даже ниже, чем в Пакистане, одном из лидеров по дешевизне рабочей силы.
Электромобили
Украина продолжает наращивать продажи электромобилей. За I полугодие количество регистраций автомобиля с электрической силовой установкой достигло 1668 (+165% к аппг), причём во II квартале нынешнего года было продано на 27% больше, чем в I. А по состоянию на январь — сентябрь было зарегистрировано 3068 (1354 «чистых» и 1714 с гибридной силовой установкой) электромобилей, что больше, чем за весь 2016 год.
Нужно отметить, что в прошлом году на Украине также отмечалась взрывная динамика продаж электромобилей, что позволило войти в пятёрку стран по приросту продаж электромобилей в мире, обойдя такие страны, как США и Япония. Эксперты ожидают, что к концу года количество регистраций может превысить 4 тыс.
Лидером рынка продолжает оставаться Nissan Leaf, на который приходится 85% всех продаж. Вместе с тем нужно отметить, что ранее Nissan занимал и вовсе под 90% рынка,
15 депутатов сразу из четырех парламентских фракций внесли в Верховную раду законопроект, которым предлагается до 2022 года отменить НДС и акциз при растаможке электромобилей и до 2021 года — НДС на коммерческую деятельность, связанную с электромобилями (службы такси, прокат, перевозки и т.п.). Напомним, с похожей инициативой ещё весной выступил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, чей проект предусматривал отмену не только НДС и акциза, но и таможенной пошлины. К тому же министр предлагал аналогично стимулировать бизнес к открытию на Украине сборочных производств электромобилей (запчастей, зарядных станций). Как правило, практика подачи законопроектов схожей направленности используется для того, чтобы «прицепить» к более перспективному проекту интересные инициаторам предложения. Скажем, в этом случае — отмену НДС для бизнеса, связанного с электромобилями, в проекте Омеляна этого нет. Однако тогда непонятен ажиотаж — 15 депутатов из разных фракций при том, что для регистрации законопроекта достаточно одного. Поэтому с равной степенью этот законопроект может быть попыткой «утопить» инициативу министра инфраструктуры.
Разное
Украинцы успели о нём позабыть, но рано — с января 2018 года возвращается обязательный техосмотр. Правда, пока он обязателен только для тех, кто собирается выезжать в страны ЕС, к тому же пройти его можно будет и в частных компаниях, получивших необходимую аккредитацию. Причины такого изменения европейского законодательства в отношении украинских автомобилей вполне понятны: после того как Украина превратилась в отстойник для автомобилей, которые по европейским нормам подлежат утилизации либо близко подошли к этому сроку (обычно на утилизацию в ЕС отправляют автомобили старше десяти лет), Европе приходится это учитывать.