На фоне обострения ситуации вокруг ядерной и ракетной программ Северной Кореи бывший глава Государственного департамента США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон ищет каналы связи с Пхеньяном в качестве подготовки к возможным переговорам, чем вызвал волну критики со стороны главы Белого дома Дональда Трампа, призвавшего своего ключевого дипломата «не тратить его время попытками договориться с маленьким ракетчиком».

U.S. Department of State Рекс Тиллерсон

Такая реакция Трампа, который во время предвыборной кампании считал за честь пообщаться с Ким Чен Ыном, заставляет задуматься о том, не хочет ли глава Белого дома начала войны с Северной Кореей, пишет Даг Бендоу в статье для The National Interest.

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Нет ничего уникального в том, что президент США берет под контроль повестку своего внешнеполитического ведомства, однако крайне редко бывает так, чтобы глава Белого дома в столь значительной степени расходился во взглядах с кем-то из своих назначенцев. Похоже, что на данный момент Вашингтон следует двумя противоречащими друг другу курсами в отношения КНДР. Так, за последние два месяца Трамп неоднократно пытался запугать Ким Чен Ына, который отвечал бывшему телеведущему взаимностью. В частности, на угрозу уничтожить КНДР ее лидер назвал Трампа «умственно отсталым».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким

Стратегия же Трампа в значительной степени походит на подход его предшественника Барака Обамы: Вашингтон выступает за ужесточение санкций после очередного ракетного или ядерного испытания, тогда как Китай понемногу «затягивает гайки». В то же самое время Пхеньян продолжает делать вопиющие заявления и развивать свой потенциал. В чем политика президента-республиканца отличается от подхода Обамы — это постоянные угрозы главы Белого дома начать войну.

И чем больше Трамп делает угроз, не сопровождающихся реальными действиями, тем больше он создает впечатление позера с длинным языком. В таком случае власти КНДР могут перестать воспринимать его угрозы серьезно, даже тогда, когда им следовало бы прислушаться к ним. Тем не менее еще больше тревоги вызывает мысль о том, что глава Белого дома серьезен в своих угрозах, поскольку удары США по Северной Корее, даже ограниченные по масштабам, с высокой долей вероятности приведут ко Второй корейской войне.

На этом фоне КНДР доказывает, что даже у параноиков имеются враги. У северокорейского руководства есть все основания считать, что почти любое действие против их страны будет направлено на обезглавливание режима или что уничтожение наиболее эффективного оружия страны станет прелюдией к смене режима, как уже было не раз в других государствах. Исход прошлых войн показывает, что Пхеньян не может уступать инициативу США. Если КНДР будет ждать, Вашингтон может применить свое подавляющее военное преимущество для уничтожения военного потенциала Северной Кореи. Поэтому наиболее рациональным курсом для Пхеньяна может стать незамедлительное нанесение упреждающего удара.

При таком развитии событий, как показывают симуляции и учения, США и Южная Корея, безусловно, одержат верх, однако издержки этого будут ужасающими. Так, численность жертв может достигнуть десятков и даже сотен тысяч человек. В наибольшей степени пострадает Сеул, который находится всего лишь в 30 км от границы.

travel oriented Сеул

И несмотря на то, что большинство аналитиков сходится во мнении, что жертвы и разрушения будут многочисленны, ряд ястребов в США продолжает настаивать на том, что война на Корейском полуострове не станет гуманитарной катастрофой. В частности, член палаты представителей республиканец ДунканХантер недавно заявил, что в случае начала войны жители Сеула могут скрыться в подземных убежищах или покинуть город и отправиться на юг. Воинственно настроенным лицам в США легко делать такие заявление, когда их и КНДР разделяет Тихий океан.

Более того, санкции едва ли смогут заставить Пхеньян пойти на попятную. Хотя их действие и ощущаемо Пхеньяном, для северокорейской власти благополучие своего народа не является приоритетом, подчеркивает автор. В частности, в конце 1990-х годов прежний лидер страны Ким Чен Ир, несмотря на голод в КНДР, продолжал развитие ядерной программы. Многие отмечают, что для Пхеньяна ядерное оружие — необходимый инструмент сохранения режима, поэтому никакими уговорами заставить КНДР отказаться от него нельзя. Мнения экспертов подтверждают и те жители КНДР, с которым автор встречался во время своей поездки в страну в июне.

На этом фоне уместен вопрос, что, по мнению президента США, нужно сделать в этих условиях. Делать угрозы у него получается лучше, нежели предпринимать конкретные шаги, а его уверенность в том, что у него «все получится», не добавляет спокойствия.

Диалог же с КНДР помог добиться ряда целей. Прежде всего, благодаря дискуссиям с Пхеньяном удалось бы снизить политическую температуру на Корейском полуострове. Хотя никто не хочет настоящей войны, и меньше всего сам Ким Чен Ын, любая ошибка и просчет могут привести к превращению из холодного вооруженного противостояния в горячее.

Более того, как отметил возможный будущий посол США в Южной Корее Виктор Ча, поведение Пхеньяна носит менее провокационный характер, когда режим поддерживает дипломатическое взаимодействие с США. Тогда, по всей видимости, Пхеньян видит больше пользы от более ответственного поведения. Двухсторонние контакты также могут сократить ощущение властей КНДР, что они находятся в окружении.

Диалог с Пхеньяном также лишит его настойчивой необходимости обращать на себя внимание иными способами, например, похвалятся задержанными гражданами США. Более того, разговор с «ракетчиком» может открыть каналы связи с режимом, который едва ли понимают в США и который становится все более опасным.

Наконец, в рамках переговоров можно попытаться добиться «сделок», которые будут в интересах обеих стран. Вероятность того, что КНДР откажется от ядерного оружия, невелика, но определенные шаги, не включающие в себя ядерное разоружение, могут положительно сказаться на безопасности США. В частности, благодаря договоренности о замораживании испытаний станет возможным замедлить развитие Пхеньяном оружия, с помощью которого КНДР будет способна наносить удар по территории США, тогда как установление ограничений на количество ядерных зарядов сократит разрушительный потенциал Северной Кореи. Возможно, Пхеньян не пойдет и на это, но Вашингтон не может быть в этом уверенным, пока не попробует.

Иван Шилов ИА REGNUM Северная Корея

Более того, шаги в этом направлении подтолкнут Китай к сотрудничеству с Вашингтоном. В Пекине не хотят ни развала КНДР, ни объединения Корейского полуострова в страну — союзника Белого дома, на территории которой будут находиться американские войска. Китайские власти обвиняют США именно за то, что те своими многолетними угрозами привели к кризисной ситуации и изоляции КНДР. В таких условиях самым лучшим курсом действий для администрации Трампа станет серьезная попытка добиться взаимодействия с Пхеньяном. Даже если такой подход и не убедит северокорейское руководство, оно может убедить власти Китая.

Таким образом, хотя ряд инстинктов президента США Дональда Трампа и полезен, в частности, в плане финансирования безопасности процветающих стран Европы и Азии за счет налогоплательщиков США, однако это новое стремление к войне носит контрпродуктивный и опасный характер. Секретарь Тиллерсон, со своей стороны, как раз и делает то, что должен делать глава Государственного департамента, — ищет мирную альтернативу. Его стремление, быть может, и обречено на провал, но узнать наверняка он и граждане США смогут только, если попытаются.