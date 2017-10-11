Сенатор США от штата Теннесси, республиканец Боб Коркер заявил, что «подавляющее большинство» республиканцев сената осознают «непредсказуемость» президента США Дональда Трампа и понимают, что «людям, которые окружают его, приходится делать огромный объём работы, чтобы удерживать его в умеренных границах», пишет редакция издания The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Если ситуация на самом деле обстоит именно так, то как республиканцы могли бы воспользоваться этим знанием?

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Мы критиковали представителей Республиканской партии за то, что они отказались противостоять вредным инициативам Трампа. С нашей точки зрения, по-прежнему важно защищать терпимость, конституционные нормы и другие ценности, которые господин Трамп пытается оспорить. Но одних лишь слов недостаточно, и баталии с президентом в Twitter, которые устроил Коркер утром 8 октября, возможно, являются не самым продуктивным средством.

Corker.senate.gov Боб Коркер

Одна из возможных мер, которую мог бы реализовать Конгресс, — смещение Трампа с поста президента. Если на самом деле мистер Трамп настолько безрассуден, что может направить нацию «на путь Третьей мировой войны», как считает Коркер, то Конгрессу не следовало бы отказываться от рассмотрения возможного импичмента.

Однако Конгресс не готов рассматривать такую опцию, мы также уверены, что он и не должен. Импичмент является радикальной мерой, которая могла бы перевернуть нацию с ног на голову. Запуск процедуры импичмента должен быть полностью оправдан. Мы вновь должны повторить наш вопрос: как правильно могло бы отреагировать большинство членов Конгресса, которое понимает, что президент не соответствует необходимым требованиям?

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Существует два возможных варианта. Во-первых, Конгресс должен проявить инициативу в тех вопросах, когда он точно убеждён, что Трамп неправ. Уже известны прецеденты, например, Конгресс отказался отменить Obamacare и расширил санкции в отношении России. Конгресс мог бы сделать в данном направлении гораздо больше. Спикер палаты представителей Пол Райан и лидер сенатского большинства Митч Макконнелл должны знать, что нет необходимости торпедировать торговые соглашения с надёжными союзниками США, такими как Канада, Мексика и Южная Корея. Как минимум они могли бы провести слушания по данному вопросу. В настоящий момент Конгресс может принять меры, чтобы спасти более 700 тыс. детей нелегальных мигрантов, которым грозит депортация после аннулирования программы DACA. Эта депортация незаслуженно разрушит их судьбы.

Martin Falbisoner Капитолий

Во-вторых, лидеры Конгресса могли бы противопоставить ситуации в Белом доме, которую Коркер описал как «детский сад для взрослых», институционное достоинство и уважение к традициям. В идеале Конгресс мог бы продемонстрировать, что результаты может приносить управление, основанное на американских идеалах в сочетании с компромиссом, а не на шоуменстве и цинизме.