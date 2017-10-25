Ряд конгрессменов США призывают Вашингтон прекратить поддержку боевых действий в Йемене. Подобная позиция заслуживает всяческого одобрения. Если США и стоит прекратить всяческое участие в каком-либо из конфликтов, то, несомненно, это конфликт в Йемене, пишет Дэниел Ларисон в статье для The American Conservative.

Seal.navy.mil Морские котики США

Конгрессмены Ро Ханна, Марк Покан и Волтер Джонс выразили свою позицию по данному вопросу следующим образом:

Читайте также: В США транслируют «ложь Саудовской Аравии о войне в Йемене»

«Мы считает, что в случае, если американскому народу предоставят подробный материал относительно боевых действий в Йемене, то он выступит против использования налоговых средств для бомбардировки мирных жителей и создания сложной гуманитарной обстановки для продвижение региональных целей Саудовской Аравии. Резолюция нашей Палаты является первым шагом для привнесения демократии в ту область, которая долгое время была изолирована от общественности… Когда наш законопроект будет вынесен на голосование, наши коллеги должны принять во внимание призыв директора Детского фонда ООН Энтони Лейка, который заявил о необходимости остановить войну и прекратить страдания миллионов йеменцев».

Seal.navy.mil Морские котики США

Поддержка боевых действий в Йемене со стороны США не отвечает национальным интересам. Это абсолютно неоправданная война, которая приносит США один вред, уверен обозреватель The American Conservative. Если Вашингтон откажется от поддержки арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, ей будет сложнее продолжать свою интервенцию. На следующем этапе могут возникнуть условия для начала переговоров о прекращении огня, следовательно появится возможность урегулировать ужасающий гуманитарный кризис в Йемене. США должны выйти из позорной военной кампании, в рамках которой арабская коалиция несёт ответственность за многочисленные военные преступления.

Аргументы сторонников Саудовской Аравии, которые могут быть использованы для противодействия резолюции, хорошо известны. Во-первых, сторонники войны в Йемене заявят, что США оказывают поддержку своим «союзникам», которые лишь пытаются «защитить» себя. Это ложное утверждение, поскольку коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, не пытается защитить себя, а скорее вернуть власть сбежавшему президенту Йемена Мансуру Хади, которого рядовые граждане страны продолжают ненавидеть. Угрозы, с которыми столкнулась Саудовская Аравия в Йемене, являются результатом её интервенции, а не причиной этой интервенции.

Читайте также: American Conservative: Чья внешняя политика стоила США дороже всего?

Самое главное заключается в том, что государства арабской коалиции не являются союзниками США, пишет Ларисон. Вашингтон не подписывал соглашение, согласно которому США должны помогать им во время интервенции в соседнюю страну. Вашингтон им ничего не должен. Сторонники войны обязательно напомнят об иранской поддержке восставших хуситов, однако они всегда преувеличивают масштаб участия Ирана. На самом деле Иран лишь выигрывает от того, что его региональные соперники увязли в йеменском конфликте. Даже если Иран играет в Йемене ту роль, которую ему приписывает арабская коалиция, всё равно Саудовская Аравия и её союзники не имеют права в качестве ответной меры уничтожать целую страну.

(сс) UpstateNYer Здание Конгресса США

Палата представителей Конгресса США должна одобрить законопроект о прекращении поддержки военных действий в Йемене со стороны США. Каждый раз инициатива об ограничении или прекращении участия США в йеменском конфликте получает всё большую поддержку. Хочется верить, что это происходит от того, что люди всё больше начинают осознавать случившуюся катастрофу и причастность к ней США. Вашингтон должен прекратить поддержку арабской коалиции, тогда могут возникнуть условия для прекращения войны в Йемене.