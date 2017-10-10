Иностранные инвестиции — лакмусовая бумажка состояния бизнес-климата в стране. Проблема в том, что он не улучшается. Так считают участники круглого стола на тему «Инвестиционный климат в России: зеленый свет иностранному бизнесу?», проведенного 3 октября «Комсомольской правдой». По мнению известных экспертов, россияне сами не верят в успешное развитие отечественной экономики. Как результат — в нас не верят зарубежные инвесторы. Больше того, Россия не ценит и тех представителей международного бизнеса, которые уже вложили десятки миллионов долларов в нашей стране.

Markgraf-Ave Инвестиции

«Дырка в земле» или конструкторское бюро?

«Думаете, если Трамп снимет санкции с России, то бизнес побежит вкладывать инвестиции в Россию? Ничего не изменится», — заявил уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов.

Это не позиция Бориса Титова, а самих американских предпринимателей, с которыми он общался в начале 2017 года во время инаугурации президента США Дональда Трампа. Логика американского бизнеса прямолинейная. Правительство России прогнозировало, что по итогам 2017 года национальная экономика вырастет на 1,4%. На уровне статической погрешности. Так зачем иностранцам вкладываться в нашу экономику, если россияне не верят в её развитие.

Причём России требуются не просто деньги, а умные инвестиции, которые приводят с собой новые технологии.

«Одно дело, если большая компания строит станкостроительный завод и первым делом возводит конструкторское бюро, где будут разрабатываться продукты будущего, то мы получим человеко-часы гораздо более умные, потому что наши дети будут работать в этом КБ, — пояснил сопредседатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Сергей Недорослев. — Если же компания «сверлит дырку в земле», называет это заводом, но на самом деле привозит концентрат и разливает его по бутылкам, а деньги потом вывозит из страны. В этом случае что ваши дети получат?»

По мнению руководителя бизнес-ассоциации, правительству необходимо проводить такую промышленную политику, чтобы экономика получала «хорошие» иностранные инвестиции, которые приводят к переносу технологий и инновационному развитию.

Маринус ван Реймерсвале. Сборщики налогов. 1542

Налогообложение неадекватно

Перед Восточным экономическим форумом ассоциация предпринимателей «Опора России» провела исследование «Факторы развития малого и среднего бизнеса в Дальневосточном регионе», в котором приняли участие 1250 руководителей малых и средних предприятий. Бизнес рассказывал о своих проблемах. На первом месте — доступность денег (16% годовых за кредит — ставка чрезвычайно высокая), на втором — высокие налоги.

Как такое может быть? Вполне… Когда власти хвастаются низким уровнем налогов, то имеют в виду именно налоги, не беря в расчёт социальные и другие платежи. Но бизнес считает всё отданное государству налогами.

На серьёзный фискальный гнёт государства жалуются даже предприятия, которые находятся на различных системах налогообложения.

«В настоящее время даже на упрощенной системе налогообложения на рубль легально выданной зарплаты в бюджет поступает одномоментно 64 копейки, — поделился расчётами первый вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин. — При этом на рубль предпринимательской прибыли для предприятия, которое находится на упрощённой системе, при 20-процентной рентабельности производства в бюджет попадает 8 рублей. Система налогообложения неадекватна в целом! Все переходят на упрощённую систему».

Немало проблем и с иностранными инвестициями. Как отметил вице-президент Торгово-промышленной палаты России Дмитрий Курочкин, иностранный бизнес гораздо охотнее идет в сырьевой сектор экономики, чем в любой другой. Да и любой другой глобальный бизнес-проект находится под контролем первых лиц государства и регионов. В такой ситуации многие вопросы решаются напрямую (губернатор даёт визитку с прямыми телефонами, и многие организационные затыки решаются по звонку через головы рядовых исполнителей). А зарубежным инвесторам из разряда попроще приходится хлебать российские проблемы полным ртом наряду с отечественным бизнесом.

Цементовозы

«Попросту обокрали»

Одно из ярких свидетельств приведённого выше факта — история развития турецкого инвестора «Нух Чименто Санайи А.Ш.» Производитель цемента, одна из крупнейших компаний в Европе вложила 25 млн долларов в создание портового комплекса в Ростове-на-Дону. Впоследствии инвестиции планировалось увеличить до 100 млн долларов, которые предполагалось направить на строительство цементного завода, спроектированного по самым современным технологиям (в Турции компания первой среди цементных предприятий получила награду в области экологии).

В результате противоправных действий российских партнёров турецких инвесторов фактически отстранили от управления совместным предприятием. История вышла за рамки корпоративного конфликта: инвесторы выиграли все суды вплоть до Верховного, изобличены многочисленные факты подлога и фальсификаций документов, вывод активов и создание фиктивной кредиторской задолженности. Но сейчас успешное предприятие подводится к банкротству.

Складывается странная картина. Хотя все документы и судебные решения в пользу турецких бизнесменов, но они не имеют доступа к своей собственности.

«Инвестора попросту обокрали. У меня не хватает фантазии объяснить клиенту, как такое возможно», — не скрывал эмоций управляющий партнер юридической компании «Степанов и Аксюк» Игорь Степанов.

Борис Титов попросил документы по этой истории и пообещал взять дело под свой контроль.