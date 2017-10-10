



Иван Шилов ИА REGNUM Польская пресса

Неужели польских фермеров отправят в армию, в Войска территориальной обороны, недоумевают Super Nowości (Жешув). Агентство реструктуризации и модернизации сельского хозяйства (AriMR) оказывает помощь фермерам и распределяет им субсидии, выделяемые Евросоюзом. Однако в жешувском отделении AriMR пошли гораздо дальше и расширили свою деятельность. Там намерены поощрять фермеров вступать в ряды… Войск территориальной обороны (WOT). Неужели чиновникам важно, чтобы фермеры оставили свои поля и пошли в армию? Агентство запланировало провести 20 октября День открытых дверей в Жешуве. Будут представлены программы, реализуемые в районах. Но не только. Обещают накормить гороховым супом военного приготовления. А еще будет поставлена палатка с рекламными материалами WOT. Директор Подкарпатского отделения AriMR Тереза Памула объяснила изданию, что это сугубо инициатива ее жешувских коллег. Дело в том, что руководитель районного отделения сам состоит в Войсках территориальной обороны. Вместе с тем Памула отмечает, что совместить вопросы сельского хозяйства и безопасности — это хорошая идея. Посетители Дней открытых дверей смогут увидеть военную технику и узнать, зачем были созданы WOT, какую они играют роль, как выглядит их обучение. Журналист Мариуш Андрес, впрочем, вносит уточнения. По его словам, дирекция Агентства подмахивает вдохновителю создания Войск территориальной обороны, министру обороны Польши Антонию Мачеревичу. Поэтому глава жешувского отделения AriMR Мачей Микош вместо того, чтобы рассказывать фермерам об экологически чистых посевах, будет агитировать их учиться тренироваться на полигонах и участвовать в стрельбищах. Ни для кого не секрет, что руководители подкарпатского отделения Агентства были назначены с подачи правящей партии «Право и Справедливость» PiS. Поэтому в Жешуве чиновники AriMR и ставят палатку с рекламой WOT, чтобы угодить правящей партии, и в частности министру обороны.

Army.mil Солдаты польской армии

Литовско-польско-украинской бригаде исполнилось два года, сообщает Kurier Lubelski (Люблин). По этому случаю она получила боевое знамя и покровителя — князя Константина Острожского. Бригаду посетили на днях министры обороны Литвы, Польши и Украины. «Мы прошли нелегкий путь, чтобы эта пионерская идея могла быть реализована, — заявил командующий бригады полковник Зенон Бжушко. — Сегодня я счастлив, что мы отмечаем вторую годовщину. Это большая радость». Соглашение о создании бригады было подписано 19 сентября 2014 года в Варшаве, однако окончательно сформировалась она лишь год спустя. Соединение насчитывает 4 тысячи военнослужащих из трех стран. Выбор в качестве ее покровителя Константина Острожского связан с тем, что он в 1512 году во время литовско-московской войны командовал объединенными польско-литовскими силами, а в 1514 году «победил в великой битве» под Оршей. «Сегодня эта международная бригада будет носить имя вождя, который в тяжелых боях разгромил московитов, врага, который хотел разрушить безопасность наших народов. Благодаря ему мы смогли жить в мире, — выступил Мачеревич. — Сегодня мы тоже хотим жить в мире, поэтому мы приложили большие усилия, чтобы была создана бригада, которая соединяет в себе три наших народа». Министр обороны Украины Степан Полторак обратил внимание на ситуацию, которая «царит на востоке Украины, и угрозу со стороны России».

Депутат оппозиционной партии «Современная» (Nowoczesna) Михал Ярос обвинил министра внутренних дел Польши Мариуша Блащака в том, что у того «кровь на руках», передает Gazeta Wrocławska (Вроцлав). Скончался тренер по волейболу Стефан Федоров, который долгое время возглавлял вроцлавский клуб. Он умер от сердечного приступа, когда узнал, что ему снизили пенсию в рамках закона, предписывающего такую меру за «службу тоталитарному государству с 22 июля 1944 года по 31 июля 1990 года». Многие профессиональные спортсмены в Польской Народной Республике, играя за клубы или сборные, формально состояли на службе. Репрессивные меры затронули и их. Пенсионеры-полицейские сейчас проводят сбор подписей под обращением в Сейм Польши с требованием пересмотреть закон. По мнению депутата Яроса, именно из-за него умер тренер Федоров. В свою очередь представитель Союза левых демократических сил (SLD) Марек Дудух заявил, что когда его партия вернется в парламент, то потребует изменения решения о понижении пенсий сотрудникам правоохранительных органов и спецслужб ПНР. А бывший офицер нижнесилезской полиции, ныне президент Ассоциации комендантов польской полиции (SKPP) Анджей Клонскала говорит, что среди людей, которые обращаются в Ассоциацию за помощью, нет ни одного, кто бы во времена ПНР занимался преследованием демократической оппозиции.

Министр юстиции и генеральный прокурор Польши Збигнев Зёбро заявил о намерении расследовать факты «дикой реституции» в Кракове, рассказывает Gazeta Krakowska (Краков). На пресс-конференции в бывшей польской столице он заявил, что уверен — в Кракове есть проблема незаконного захвата домов. Местная прокуратура провела расследование. Из 80 возбужденных дел следует, что в 12 случаях имели место нарушения при реституции недвижимости, что затрагивает 19 домов. В связи с этим Зёбро создал специальную команду, состоящую из семи краковских прокуроров и двух офицеров Малопольского воеводства. Депутат Богуслав Сонник из оппозиционной партии «Гражданская платформа» (РО) считает решение министра шагом в правильном направлении. Инициативу Зёбро поддержал и президент Кракова Яцек Майхровский, но напомнил, что в Кракове дома возвращались к владельцам не постановлениями городских чиновников, а только после приговоров судов.

Kurier Poranny (Белосток) информирует о задержании интернациональной преступной группы. В нее помимо двух граждан Польши входили также россияне. Задержанные занимались организацией нелегального пересечения границы для граждан России чеченской национальности и граждан Вьетнама. Преступная группа работала с 2014 года, вероятно, на территории Польши, России, республик Прибалтики. Также задержано 30 иностранцев, которые в Польше находились незаконно. «Возможно, будут еще задержания и обвинения», — комментирует Кристина Якимик-Ярош, пресс-офицер Подляшкого штаба Пограничной службы.

Во время Второй мировой войны 2,5 миллиона поляков целыми семьями были изгнаны из своих домов и обречены на многолетнюю нищету, унижение и презрение, пишет Dziennik Zachodni (Катовицы и Верхняя Силезия). «Никогда польские изгнанники не получали какой-либо компенсации или морального удовлетворения», — пишет в запросе на имя министра культуры и национального наследия депутат Малгожата Пенпек, к которой с просьбой помочь в создании фильмов об изгнанниках обратился Бронислав Любер, в детстве депортированный из Живеца. Сегодня он пытается снять кино в память о тех драматических событиях. Проблески надежды появились в 2008 году, когда телеканал TVP объявил конкурс «Изгнанные», запрашивая сценарии художественного фильма и сериала о поляках, выдворенных немцами во время Второй мировой войны. Тогда были выбраны две из 90 заявок — «Родина будет вам матерью» Леха Маковецкого и «Отто Редер» Евы и Марка Буковских. Оба сценария стали собственностью TVP. Однако руководители телеканала не проявили инициативы начать дальнейшие работы, комментирует нынешний президент TVP Яцек Курский, отвечая на вопросы министра культуры. Курский заявил, что после небольших правок проект «Отто Редер» можно было бы снять, «но без поддержки извне, силами только телеканала это невозможно», требуется дополнительное финансирование.

Польские беженцы в лагере на окраине Тегерана. 1943

В Германии и Польше на уроках о Второй мировой войне много говорят о Холокосте и недостаточно о насильственном труде. Об этом, сообщает Wochenblatt (Ополе), шла речь на конференции во Вроцлаве. Выступающие ораторы из Германии, Польши, Италии и Украины придерживались мнения, что принудительный труд часто не представляется адекватно. По словам Мартины Целлмер из Университета Киля, самая большая проблема в том, что информация предоставляется выборочно. В школьных учебниках, которые были рассмотрены ею, почти всегда говорится о русских подневольных работниках, хотя в такой труд были вовлечены люди из разных стран. Практически не говорится и о том, что подневольные работники не только отправлялись на фабрики и в лагеря, но их также нанимали многие семьи в дома и личные хозяйства. Впрочем, такое положение дел в современной историография не связано, по мнению Целлмер, с манипуляцией. Пока еще слишком мало дискуссий о принудительном труде, основное внимание уделяется Холокосту как таковому. С этим согласен профессор Луиджи Каяни из Римского университета. «Холокост поглощает все», — подытожил он и пожелал более дифференцированного подхода к Второй мировой войне во время школьного обучения. Профессор Петр Кендзор из Ассоциации учителей истории на Украине «Нова доба» поддерживает предыдущих ораторов. Он хочет уделять больше внимания принудительному труду, но это требует времени, потому что в истории все еще слишком много белых пятен. До сих пор в восприятии Второй мировой войны в украинских школах господствовала традиция героизма — победы Советского Союза над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. В польских школах все по-другому. Иоанна Войдон из Университета Вроцлава изучает учебники истории для польских средних школ. По ее мнению, они широко освещают вопрос принудительного труда, однако критикует подход. Принудительный труд анонимен, речь идет о голых цифрах, людских массах без лиц, в результате «у учеников нет сочувствия». Речь идет также о подборе выражений. Использовать термин «работа в трудных условиях» не является подходящим, поскольку «принудительный труд — это работа, которая выходит за рамки человеческих сил, отсутствие свободы». То, что хочет Войдон увидеть в будущем, уже реализовано в немецких школьных учебниках, где цитируют письма подневольных рабочих своим семьям.

В Чарне отслужили панихиду по жертвам геноцида православных русинов (в Польше их называют лемками — ИА REGNUM ), которых власти Австро-Венгрии уничтожали во время Первой мировой войны в «лагере смерти» Талергоф, передает Dziennik Polski (Краков). На перевале между Чернее и Ясёнкой, примерно в 20 метрах от дороги стоит обелиск 1934 года, посвященный мученической смерти отца Максима Сандовича, православного священника, расстрелянного австрийцами в 1914 году в Горлицах и похороненного в Здыне, а также всем узникам Талергофа, павшим за веру и русский народ. Памятник воздвигли православные жители Лемковщины. Раньше его было сложно найти, а теперь ведет к нему удобная тропинка. 12 картин изображают этапы жизни святого Максима Сандовича. Инициатором создания их стал настоятель православного прихода в Горлицах, отец Роман Дубец. «В этом году исполнилось 100 лет со дня закрытия лагеря, — рассказал священник. — Мы хотим возродить еще одно важное с точки зрения истории место в нашем регионе. Мы надеемся, что тропинка станет достопримечательностью для туристов и людей, которых интересует история». В Горлицком повяте репрессии против русинов начались в конце июля 1914 года, когда начались проверки в организации «Руска Бурса» в Горлицах, которые проводила австрийская жандармерия. «Искали сочувствующих царской России. Достаточно было иметь тогда книги или газеты, напечатанные восточным алфавитом, чтобы признали за русофила, — говорит краевед Анджей Шмех. — Проверки оказались лишь началом гонений. Весь август и сентябрь 1914 года в деревнях Горлицкого повята шли аресты русинской интеллигенции и сознательных крестьян. Среди арестованных оказались священники, учителя, чиновники, студенты и даже гимназисты». Задержанных посадили во временный изолятор, который находился в подвале районного суда. Там проводили жестокие допросы, и там был расстрелян отец Максим Сандович». Через «лагерь смерти», созданный властями Австро-Венгрии, прошли в 1914—1917 годы около 14 тысяч человек. 14 сентября 1914 года из горлицкой тюрьмы выехал первый транспорт с заключенными русинами. Среди них находилась беременная Пелагия Сандович, вдова расстрелянного священника, вместе с его отцом Тимофеем. В минувшую субботу, 7 октября, поминовение у обелиска возглавил епископ Перемышльский и Горлицкий Паисий (Польская православная церковь). Он напомнил, как важен мир между народами и какую силу дает истинная вера, сказав: «Наши мученики в лагере именно благодаря тому, что были истинными верующими, пережили это страшное время».

Dziennikpolski24.pl Обелиск 1934 года, посвященный мученической смерти отца Максима Сандовича

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