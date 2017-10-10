Первый заместитель бывшего государственного секретаря Соединённых Штатов Тони Блинкен хочет, чтобы администрация президента США Дональда Трампа вооружила Украину. Года идут, а недостатки данного безрассудного предложения остаются всё теми же, пишет Дэниел Ларисон в статье для The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Блинкет описывает аргумент противников поставок летального оружия на Украину следующим образом:

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«Запрет на поставки активно обсуждался при предыдущей администрации. Сторонники этого запрета утверждали, что любая военная эскалация неизбежно сыграет Москве на руку, её ставки в Украине значительно выше, так же как и возможность быстро направить на Украину более смертоносное оружие. Сторонники запрета были обеспокоены тем, что вооружённая Украина может предпринять решительные действия и перегнёт палку. Они утверждали, что Москва стремится разделить нас с нашими европейскими партнёрами, большинство из которых также поддерживают запрет на поставки оружия на Украину. Президент Барак Обама пришёл к выводу, что мы должны сосредоточить своё внимание на тех вопросах, в которых мы обладаем преимуществом: жёсткие санкции, экономическая помощь Украине, обучение украинских вооружённых сил, поддержка реформ и борьбы с коррупцией, которая приняла размеры эпидемии, а также смягчение напористой дипломатии украинских партнёров».

US Department of State Archive Тони Блинкен — копия

Блинкен так хорошо описывает позицию своих оппонентов, что сам же невольно опровергает свои собственные аргументы. Года идут, а недостатки данного предложения остаются всё теми же. Требование предоставить оружие Украине осталось таким же опасным и безрассудным, каким оно было в 2014, 2015 или 2016 годах. Россия до сих пор имеет более высокие ставки на Украине, чем США. Россия с лёгкостью может компенсировать любой уровень поддержки, которую США могли бы предложить Украине. На данный момент нет военной необходимости в отправке оружия на Украину. Единственная причина, которая могла бы оправдать такие поставки — желание спровоцировать украинское правительство на проведение наступления. Пару месяцев назад, когда вновь началось обсуждение поставок оружия, журналист Леонид Бершидский очень чётко описал, в чём заключаются намерения США:

«Через два года после того, как обе стороны остановились в границах демаркационных линий, в военном отношении нет никакого смысла в том, чтобы организовывать поставки летального оружия на Украину, конечно, если только США не хотят воодушевить её на попытку возврата Республик».

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ИА REGNUM Дядя Сэм на Украине

Наши главные европейские союзники по-прежнему решительно настроены против отправки оружия. Настойчивость в данном вопросе может привести к разрушению единства наших позиций по Украине. Эксперт Совета по внешней политике, бывший советник президента Обамы Чарльз Купчан высказался следующим образом:

«Европейцы уже находятся на пределе из-за последних санкций, введённых Конгрессом. Санкции не согласованны с ЕС, они могут нанести неоправданный ущерб европейским компаниям. Если Вашингтон примет одностороннее решение и отправит на Украину летальное оружие, данный шаг может разрушить солидарность ЕС с Украиной».

Позднее Блинкен заявит: «Оборонительное вооружение для Украины — это идея, время которой пришло». В любом случае, реализация этой идеи была бы необычайной глупостью, уверен обозреватель The American Conservative. Требование направить на Украину летальное оружие является безосновательным, однако же мы периодически слышим его вновь и вновь. Данный шаг не приведёт ни к чему, кроме эскалации конфликта и убийству большего числа украинцев.