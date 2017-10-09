



Иван Шилов ИА REGNUM Католическая пресса

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе стали: львовским католикам не отдают их храмы; джихадисты отступают из Ирака и Сирии и бегут в киберпространство; экс-советник израильского премьера поддерживает ядерную сделку с Ираном; курдский референдум срывает планы обустройства равнины Ниневия; в Греции предлагают закрепить статус Константинопольского патриархата в Конституции; Новосибирск отметил день памяти святого Франциска Ассизского и другое.

Союз мужчины и женщины подразумевает ответственность за мир. Об этом, как сообщает Radio Vaticana (Ватикан), папа Римский Франциск говорил на встрече с делегатами Генеральной ассамблеи Папской академии защиты жизни. В своей речи понтифик отметил, что Церковь в наши дни призвана «переводить» богословие Творения и Искупления в слова и жесты любви к отдельной человеческой жизни и жизни в целом. В своей бесконечной любви Создатель доверил союзу мужчины и женщины всё Творение и его историю. Этот союз, отметил папа, скреплен узами плодотворной любви, передающей жизнь посредством брака и семьи. Союз мужчины и женщины призван быть во главе всего общества: речь идет о «культурной революции», в которой Церковь должна исполнять свою роль со всей ответственностью. Необходимо окончательно отказаться от любых «форм подчинения», которые печально обозначили историю женщин, и для создания новой страницы нужно начать с «обновленной культуры идентичности и различия». Утопическая «нейтральность» полов, подчеркнул Франциск, уничтожает человеческое достоинство мужчины и женщины, равно как личностную способность передачи жизни. «Биологические и психические манипуляции половыми различиями, которые биомедицинские технологии предоставляют как свободный выбор, чреваты разрушением источника энергии, который питает союз мужчины и женщины и делает его креативным и плодотворным». Современной «анестезии и унижению гуманизма» противостоят уважение к жизни и забота о ней на всех ее этапах, а также свидетельство веры в Божье милосердие. Именно такая задача стоит перед обновленной Папской академией защиты жизни, подчеркнул папа Франциск.

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В России побывал с визитом архиепископ Мечислав Мокшицкий, который сейчас возглавляет Львовскую митрополию (латинский обряд). В интервью порталу Gaudete (Санкт-Петербург, Россия) монсеньор рассказал о проблемах диалога. Во Львове, где есть множество красивых и древних римско-католических храмов, решительное большинство из них занято греко-католиками.

«После Второй мировой войны, когда на этих землях установилась коммунистическая власть, она ликвидировала католическую жизнь, — отвечает митрополит Мокшицкий. — Были полностью уничтожены структуры и Греко-католической церкви и, по большей части, тоже самое произошло с Римско-католической церковью. Отбирали храмы, отдавая их под кинотеатры, театры, органные залы, а чаще под склады удобрений или коровники. Но когда Украина получила независимость, в демократическом государстве поступили подобным же образом. Власть, получив в управление эти храмы, не вернула их прежним собственникам, но отдала их опять в руки других. Нам больно, что нынешняя украинская власть поступила так же, как поступили коммунисты. Те забрали греко-католические церкви и отдали их православным, а теперь демократические власти в демократической стране отдали римско-католические церкви в руки других, незаконных владельцев. В советские времена у нас здесь забрали 126 церквей. В самом Львове нынешняя демократическая власть незаконно отдала греко-католикам 23 наших храма, несколько церквей православным и даже протестантам. В то время как римско-католической общине не вернули ни одной церкви!

Другие церковные общины, в основном греко-католические, приняли наши храмы, даже не спрашивая нас о согласии. Они не имели морального права этого сделать. Теперь они молятся в незаконно присвоенных храмах, можно сказать, украденных у другой общины. Сложившуюся ситуацию нельзя объяснять тем, что якобы владельцем является не УГКЦ, а приходская община из десяти человек. Если после незаконной передачи храма епископ дает этой общине священника, то таким образом он подтверждает присвоение церкви верующими. Согласно моральному праву, мы не только не можем взять украденную вещь, но и купить краденое. Если группа из десяти человек обращается к епископу, что бы он дал им священника, то епископ должен узнать, откуда у них церковное здание: они его построили, купили? Если они получили от властей чужую собственность, то он не должен давать священника. Если бы ваш сын привез автомобиль, и попросил вас зарегистрировать его на ваше имя, вы бы спросили у него, откуда эта машина? И ответ, что у соседа два автомобиля, у него взяли и мне дали один, не даст вам права зарегистрировать на свое имя эту машину.

Все имущество принадлежит именно Церкви, будь то Римско-католической, будь Греко-католической. Каждая из них имеет право на свое имущество. Это одинаково везде, что в Польше, что в Германии, что в Италии. Вне зависимости от национальности верующих — это собственность Церкви, в данном случае Римско-католической церкви. Нам говорят, что «когда тут всем владели поляки — было польское, теперь нет поляков — стало украинским». Неправда. Это была и есть собственность Римско-католической церкви. От наших церковных зданий мы не отказываемся, и на них по-прежнему претендуем. И будем постоянно напоминать о своем праве на них. Хотя, вероятно, не все здания будут нам необходимы. Но в рамках сотрудничества или в знак доброй воли мы можем передать их в пользование греко-католиков. Морально-имущественные вопросы должны быть решены. Потому что наши верующие не понимают, как мы учим уважать чужую собственность, соблюдать заповеди Божии, а особенно заповедь «не укради», а поступаем иным образом. Мы, иерархи, должны показывать пример».

Католическая церковь в России надеется на большую правовую определенность, передает Kath.net (Линц, Австрия). Спустя более 25 лет после падения коммунизма в России католики чувствуют себя намного свободнее, но идеальным, конечно, их положение назвать нельзя, замечает епископ Иосиф Верт из Новосибирска. Он называет две главные проблемы: визы для иностранных священников и экуменические отношения с Русской православной церковью. Сложным вопросом остается также реституция церковной собственности. Четыре храма были возвращены Новосибирской епархии, еще один может быть уступлен до 2018 года, надеется монсеньор.

В Ираке и Сирии отступает ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), констатирует La Croix (Париж, Франция). Территория «халифата», провозглашенная 29 июня 2014 года, сокращается как шагреневая кожа. Но означает ли это его поражение? По мнению некоторых экспертов, киберпространство станет основным полем битвы для джихадистов. «Даже после решающего поражения в Ираке и Сирии, скорее всего, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отступит в виртуальное убежище, «виртуальный халифат», откуда оно продолжит координировать и вдохновлять атаки, выстраивая базу поддержки, пока не сможет восстановить свою реальную территорию, — пишет генерал-полковник США Джозеф Вотель. — Этот «виртуальный халифат» является искаженной версией исторического халифата». Другие считают эту «очень популярную» концепцию «виртуального халифата» чем-то вроде «опасной диверсии». То, что считается победой в глазах коалиции против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — потеря им контролируемых земель в Ираке и Сирии, для джихадистов может стать лишь возвратом к предыдущей стратегии, которая объединяла партизанские вылазки, терроризм, бандитизм и пропаганду. Некоторые исследователи отмечают, что миссия радикалов будет простой: остаться в живых, схорониться в самых темных уголках Ближнего Востока, Африки и Азии и восстановить свои силы для будущей борьбы в авангарде «глобального джихада». С этой точки зрения ключевую роль будет играть политическое, экономическое, а также в сфере безопасности администрирование освобожденных территорий. Потому что сейчас на освобожденных территориях не редкость, когда силы безопасности или разного рода ополченцы производят произвольные аресты, попросту даже мстят, а восстановления мирной жизни не наблюдается.

httpzeenews.india.com Террор в сети

Ядерная сделка с Ираном нуждается не только в поддержке, но и в укреплении в интересах региона и мира, считает Узи Арад, занимавший в 2009—2011 годах пост советника по вопросам национальной безопасности премьера-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом пишет AsiaNews (Рим, Италия). Арад открыто выступил против желания своего бывшего шефа и президента США Дональда Трампа, который угрожал разорвать историческую сделку между Тегераном и «шестеркой» (Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, Россия, Китай и Германия). Он убежден, что «отказ от соглашения не является решением». При этом Арад отказывается считать, что Иран не представляет угрозы безопасности для Израиля. «Тегеран является самым главным в нашем представлении, — отмечает эксперт. — Иранское развертывание вблизи израильских границ в Сирии представляет собой угрозу, которая не является ядерной, но может вызвать трения и обострение. Но это отдельный вопрос». Также, по его мнению, недавние ракетные испытания Тегерана, которые в глазах Трампа являются нарушением сделки, не имеют ничего общего с ядерным соглашением. Арад выразил озабоченность тем, что Вашингтон может рассмотреть возможность отказа от сделки, не имея плана, что делать дальше. Санкции были эффективными в силу международной поддержки и международного консенсуса. Любые односторонние действия США по отмене соглашения нанесут ущерб. Точно так же воинственная риторика американского посла в ООН Никки Хейли не помогает в деле разрядки и диалога.

Курдский референдум о независимости от Ирака реанимировал призрак тотальной войны, о которой предупреждают ближневосточные христианские лидеры и их сторонники, и которая может нанести последний удар по будущему христианства на его исторической родине в Месопотамии, рассказывает National Catholic Register (Айрондэйл, США). Перспектива столкновения между собой правительства Ирака и правительства автономного Иракского Курдистана, которые при этом ведут борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), встревожила христианских лидеров. «Мы практически слышим битвы военных барабанов», — говорит халдейский патриарх Луис Рафаэль Сако. По мнению Нины Ши, директора Центра религиозной свободы института Хадсона, курдский референдум уже стал «препятствием для христиан региона в среднесрочной перспективе». Более 100 тысяч христиан нашли убежище в Иракском Курдистане, спасаясь от джихадистов. Они ждали возвращения в свои дома на равнине Ниневия, которая была оккупирована исламистами. Ши отмечает, что пережившие геноцид люди сейчас застряли в Иракском Курдистане и не могут выбраться ввиду того, что после референдума Багдад заблокировал автономии передвижение как по воздуху, так и по земле. Не могут попасть в Эрбиль и правозащитники, работающие над сбором доказательств преступлений боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Председатель Иракского христианского совета по помощи (ICRC), ассирийская католичка Джулиана Таймурази принимала участие в разработке концепции создания провинций-убежищ в федеративном Ираке. Неопределенность, спровоцированная курдским референдумом, подвесила эти планы. «Мы боимся региональной войны или, как сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, «этнической войны», — сказала Таймурази. Она объясняет, что христиане здесь более 100 лет страдают от «этнической войны». На рубеже XX века христиане составляли примерно 25% населения Ближнего Востока, в настоящее время — 10—15%. Османские турки с помощью курдов начали геноцид в 1914 году против христиан Ближнего Востока, почти уничтожив ассирийское, армянское и греческое население Османской империи. Таймурази рассказала, что христиане встретилась с правительством Иракского Курдистана, чтобы попросить соблюдать их права. Однако хотя Эрбиль и признал обоснованность этих просьб, на местах ничего сделано не было. Иракский Курдистан расширил контролируемую им территорию на 40%, сражаясь с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и не планирует отказываться от равнины Ниневия и других земель, чего опасаются местные христиане. Эрбиль и так уже должен более 22 миллиардов долларов и не может самостоятельно заботиться о всех своих гражданах и беженцах. Вашингтонская группа «В защиту христиан» (IDC), защищающая интересы ближневосточных христиан, выступила с заявлением, в котором попросила Багдад и Эрбиль отслеживать свои следующие шаги и призвала США играть более значительную роль в посредничестве между двумя сторонами.

Администрация Трампа должна принять меры для преследования «серьезных нарушений свободы вероисповедания» в Китае, заявила двухпартийная комиссия Конгресса, информирует Catholic News Agency (Инглвуд, США). Прежде всего, речь идет об «преследовании христианских «домашних церквей» и «закрытии школ в буддийских монастырях Ларунг Гар и Ячен Гар». Председатели комиссии сенатор Марко Рубио и член Палаты представителей Кристофер Смит представили годовой отчет о соблюдении прав человека в Китае. По словам Смита, администрация Трампа должна обращать внимание на действия Пекина, случаи жестоких пыток и наличие политических заключенных, недобросовестную торговую практику Китая и политику контроля над народонаселением. Как добавил Рубио, существуют проблемы по части ограничения свободы вероисповедания, в частности, в тибетском и уйгурском районах, где живут эти этнические меньшинства, насильственной репатриации северокорейских беженцев. В докладе содержится призыв к правительству США сделать в дипломатии приоритетным вопрос свободы религии. Ведь страны, которые строго ограничивают свободу вероисповедания, могут столкнуться с внутренней нестабильностью, что способно угрожать региональной стабильности. Члены комиссии также рекомендовали рассмотреть вопрос о назначении специального советника в государственном департаменте США по социальным и экономическим проблемам, созданным китайской правительственной программой контроля над народонаселением. Администрация Трампа должна в стратегических целях «использовать санкции и другие инструменты», чтобы укрепить защиту религиозной свободы в Китае, говорится в докладе.

Буддийский храм. Сиань. Китай

В Греции прошла конференция, где обсуждались вопросы взаимоотношений между греческим государством, Православной церковью и Константинопольским патриархатом, передает KATHPRESS (Вена, Австрия). С основным докладом выступил Евангелос Венизелос, занимавший ряд ключевых постов в правительствах социалистов. Он упомянул, что католики оказали решающую поддержку делу учреждения Ватикана. А у последнего появилась возможность предоставить католикам юридическую помощь. То же самое необходимо православным, заявил Венизелос, а именно — аналогично конституционно закрепить статус Константинопольского патриархата как института международного права. В таком случае он сможет быть гарантом права православных христиан жить в соответствии с их верой. Политик подчеркнул, что это является неотложной необходимостью для новой греческой Конституции и будущей европейской.

В рамках своего визита в Минск с 27 сентября по 1 октября для участия в ежегодной ассамблее Совета епископских конференций Европы глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук встретился с греко-католическими священниками Белоруссии, информирует Католицький Оглядач (Львов, Украина). Еще накануне в своем выступлении монсеньор сказал: «Сегодня я здесь для того, чтобы не только участвовать в ассамблее, но и чтобы встретиться с нашими братьями греко-католиками Белоруссии, поддержать их и сделать всё для того, чтобы взаимопонимание и сотрудничество между Церквями была основой хорошего будущего наших стран, наших народов и Церквей». Священники БГКЦ ознакомили Святослава с различными душепастырскими инициативами и обстоятельствами их служения. Со своей стороны, предстоятель УГКЦ заявил им: «Ваша мать — Киевская церковь — свидетельствует вам свое переживание за вас, ваши приходы и вашу Церковь. Моим желанием является, чтобы между нами развивалась активнейшее сотрудничество ради общего блага». Он подчеркнул, что Киевская Трехсвятительская духовная семинария готова принимать на обучение студентов из Белоруссии.

День памяти святого Франциска Ассизского прошел в Новосибирске, сообщает Сибирская католическая газета (Новосибирск, Россия). В приходе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, который окормляют отцы-францисканцы, состоялась служба-воспоминание о блаженной смерти бедняка из Ассизи. Также в приходской храм францисканцев пришли ученики Католической школы Рождества Христова в сопровождении директора школы отца Коррадо Трабукки. 4 октября вся община монастыря, католическое духовенство города, прихожане и гости прихода собрались на главный праздник в честь святого Франциска. Проповедь произнес отец Джон Гиббонс. Приход в мир Франциска, по мысли проповедника, стал «дождем благодати» для всех людей доброй воли, желающих жить праведно и благочестиво. Франциск всей своей жизнью доказал, что буквально следовать самым радикальным евангельским советам — возможно. Конечно же, отличительной чертой св. Франциска была его пламенная любовь к творению Божию. Сочиненный им гимн широко известен. В нем звучат такие возвышенные эпитеты как «брат солнце», «сестра луна», «земля — кормящая мать». И даже физическую смерть он называет «сестрой плоти». Для отца Коррадо Трабукки этот праздник стал уже 22-м по счету, который он отмечает на сибирской земле. Приехавший служить в Новосибирск из далекой Италии в 1995 году, этот известный францисканский миссионер-экуменист стал родным и близким человеком для многих прихожан. И именно в Сибири, на своей «второй Родине», ставший за эти годы практически «настоящим сибиряком» отец Коррадо собирается вскоре отпраздновать свой семидесятый по счету день рождения.

Франсиско де Сурбаран. Святой Франциск. 1658

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач; российского католического портала Gaudete; российской католической газеты Сибирская католическая газета.