



ИА REGNUM Путин и Турция

Турецкие информационные телеканалы сообщают о начале Анкарой военной операции в северных районах сирийской провинции Идлиб. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна «действует вместе с Россией», которая «оказывает поддержку с воздуха, а Вооруженные силы Турции — со своей территории». И добавил, что «Анкара не допустит создания новых государств у своих границ», имея в виду, конечно, Курдистан.

Напомним, что 15 сентября Россия, Турция и Иран договорились о создании совместного координационного центра и контингента сил по обеспечению безопасности в сирийской провинции Идлиб, которая остается единственной провинцией в стране, практически находящейся под контролем радикальных исламистов. Теперь в задачу сил контроля входит предотвращение боевых столкновений между сирийской правительственной армией и силами оппозиции как в Идлибе, так и «в определенных частях соседних провинций (Латакия, Хама и Алеппо).

Krermlin.ru Встреча Владимира Путина с президентом Ирана Хасаном Рухани

Отметим и то, на что обращают внимание почти все турецкие эксперты. Анкара начала военную операцию только после того, как с визитом в Турции побывал президент России Владимир Путин, а президент Эрдоган провел переговоры в Тегеране со своим иранским коллегой Хасаном Рухани. По оценке военных экспертов, турки на первом этапе рассчитывают отодвинуть «Ан-Нусру» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) от границы, не ввязываясь в масштабные наступательные операции. «Нашей целью является полное предотвращение вооруженных столкновений, — уточнил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. — Мы также хотим содействовать политическому процессу».

Любопытно отреагировали США на конкретное боевое сотрудничество Турции, члена НАТО, с Россией. Представитель американского оборонного ведомства Эрик Пахон заявил, что Вашингтон «поддерживает усилия турецкой стороны по борьбе с терроризмом, а также шаги по защите государственных границ». Он также отметил, что «северо-запад Сирийской Арабской Республики стал оплотом для террористов «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чьи действия представляют опасность для всего региона». Пахон добавил, что в настоящее время Вооруженные силы США не осуществляют операции в Идлибе.

Однако после того, как американцы именно в этот момент заявили, что прекращают выдачу неиммиграционных виз во всех дипломатических миссиях на территории Турции в ответ на арест сотрудника генерального консульства США в Стамбуле Метина Топуза по обвинению в «нарушении Конституции» и «попытке сместить правительство Турецкой Республики», многие турецкие эксперты стали намекать на то, что Вашингтон «так мстит Турции за военное сотрудничество с Россией». И это вписывается в контекст нынешней турецкой политики. Через несколько часов после демарша Белого дома и Анкара в качестве ответного шага объявила о прекращении выдачи турецких виз американцам во всех дипломатических представительствах в США.

Турецкие солдаты в составе войск НАТО в Афганистане

В этой связи известный турецкий политолог Хусейн Гюлюрче заявил телеканалу Beyaz TV, что «у Турции стало многое получаться на Ближнем Востоке после того, как она вошла в альянс с Россией и Ираном на сирийском направлении, и когда США были выведены из игры в дипломатическом, политическом и военном отношении». При этом упоминается и то, «всё происходящее является симптомами более масштабной проблемы в отношениях между США и Турцией», ведь до сих пор турки участвовали во всех операциях НАТО в Афганистане, на Балканах, в Сирии и Ливии, а сейчас Анкара оказывается «брошенной своими западными союзниками», и вынуждена идти на военно-политический альянс с русскими.

С другой стороны, звучат мнения западных экспертов, утверждающих, что «Турция никогда не была тем членом НАТО, на которого можно было бы положиться на 100%» и «даже в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вначале была скорее сомнительной». Но как бы то ни было, по нашим впечатлениям, президент Эрдоган прямо на глазах приобретает всё большую уверенность как политик. Как считает аналитик Бошкун Башбуг, «Путин не предал Асада и не предает Эрдогана». События в регионе продолжают развиваться.