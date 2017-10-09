Сюда ведут горные серпантины, вырезанные в толще земли и скальных пород, покрытых густыми лесами. Армянский регион Шамшадин с административным центром городком Берд отрезан горными хребтами от Тавушской области. Здесь внизу виднеются уходящие вдаль и окрашенные осенней охрой долины Азербайджана, на ладони азербайджанские города Газах и Агстафа. Леса здесь чередуются с виноградниками, из плодов которых получаются коньячные спирты класса суперпремиум.

ИА REGNUM Виноградник в Берде

ИА REGNUM Заготовка винограда

Пресс-тур в Бердский филиал Ереванского коньячного завода отличается от иных, расположенных в Араратской долине. В Берде природа не перестает удивлять вас яркими осенними красками сарьяновских полотен и исключительными горными пейзажами — вокруг то залитая солнцем ослепляющая зелень лесов, то покрытые туманом шапки горных вершин.

Сахаристость винограда данного региона более низкая, чем в Араратской долине, сказывается горный климат и влажность лесов. Однако, как рассказывает директор по производству ЕКЗ Гамлет Антонян, 70% получаемых здесь спиртов являются спиртами класса суперпремиум, которые идут на производство дорогих марочных коньяков. «В этом году сахаристость еще ниже, порядка 15%, поскольку перед сбором урожая пошли дожди, и виноград набрал вес», — отмечает Антонян. Именно содержание сахара определяет количество выхода продукта.

ИА REGNUM Медные аламбики

Можно сказать, что экономика региона построена на филиале ЕКЗ, у которого 850 договоров с фермерами. Здесь заготавливают всего 10% от всего объема предприятия, остальное — в Араратской долине. Кроме винограда, регион живет и за счет военной инфраструктуры, по дороге были слышны выстрелы — в нескольких километрах от передовой. Армянские и азербайджанские солдаты обмениваются «любезностями».

Неслучайно, что предприятие решило презентовать свой новый напиток Single Cask именно в Берде, ведь он получен из местного спирта качества суперпремиум. Это некупажированный коньячный спирт крепостью 57 градусов и цвета осеннего заката в Армении. Характер напитка проявляется в глубоких древесных и дымчатых нотах с мягким оттенком ванили и пряной корицы. Он был выпущен в лимитированном количестве — всего 1500 бутылок с индивидуальными номерами (в связи с нашим визитом сократилось и это количество). На экспорт он не пойдет, а будет продаваться исключительно в Армении. Так рождается очередная легенда АрАрАтА.

ИА REGNUM Виноградный сок после давильни

Исключительная природа Тавуша таит в себе огромный туристический потенциал. Артак Чибухчян — предприниматель из Иджевана — организовал в горном селе Енокаван базу отдыха. «Должно быть видение будущего. Я вижу, что к 2025 году ежегодно Иджеван будет посещать до 350 тыс. туристов, в 10 раз больше, нежели сейчас. Я вижу, как этого добиться», — рассказывает Чибухчян, утверждая, что отечественные чиновники не имеют такого «видения». Его база постоянно расширяется, из года в год он предлагает все новые услуги активного отдыха и развлечений. «У нас все забито до конца ноября, скоро откроем продажи на новогодние праздники», — говорит менеджер отеля Нарек.

ИА REGNUM Тысячи тонн коньячного спирта класса суперпремиум

Особенно много здесь туристов из Грузии и России, активно приезжает местная молодежь за порцией адреналина в парке экстремальных развлечений. Над окрестными ущельями, покрытыми густыми лесами, Чибухчян подвесил тросы, и в долгом полете (до 750 метров) можно наслаждаться видами гор и ущелий. На конезаводе можно встретить породистых красавцев и продолжить путь верхом.

Слившиеся в армянском танце «Берд» вереницы разноцветных гор, серпантины дорог, Иджеван — Дилижан — Севан — Ереван…