В Госдуме на стадии рассмотрения находится проект постановления о досрочном прекращении полномочий саратовского депутата от «Единой России» Михаила Исаева (одномандатник от Балашовского округа № 165). Политологи, называя его компромиссной фигурой, прочат ему назначение главой Саратова и его «добровольный» уход с депутатского поста связывают с политическим решением регионального руководства. Исаев не совсем «володинская» и совсем не «радаевская» кандидатура, а креатура умершего этим летом Олега Грищенко, долгое время занимавшего пост главы Саратова, а в 2016 году избранного вместе с Исаевым депутатом Госдумы (одномандатник от Саратовского округа №163).

Лучшим из лучших — мандат депутата. Советский плакат

Цитат из видео Михаил Исаев подписал хартию «За честные и чистые выборы» Михаил Исаев

После смерти Грищенко и ухода Исаева в нижней палате парламента страны вакантными стали два депутатских мандата. Поэтому в 2018 году в Саратовском регионе будут назначены дополнительные выборы по двум одномандатным округам. Политическая жизнь в Саратове, напоминавшая в последнее время болото, вероятнее всего, оживится.

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Напомним, избранный 10 сентября губернатором Валерий Радаев на следующий день после Единого дня голосования отправил в отставку главу Саратова Валерия Сараева из-за многочисленных нарушений в ходе избирательной компании.

Политик без опыта руководящей работы

6 октября стало известно, что депутат Госдумы Михаил Исаев — член комитета по жилищной политике и ЖКХ — написал заявление о досрочном прекращении своих полномочий.

В послужном списке уроженца Саратова 43-летнего Михаила Исаева отражена политическая карьера: в 2007 году он избран депутатом Саратовской областной думы четвертого созыва. С 4 декабря 2011 по 19 октября 2012 года — депутат Госдумы шестого созыва. 24 октября 2012 года назначен сенатором в Совет Федерации. В 2016 году избран депутатом Госдумы седьмого созыва.

Однако опыта руководящей работы у него нет, что отмечают все эксперты, обращая внимание на самые злободневные проблемы Саратова — плачевное положение МУПП «Саратовводоканала» с его изношенными на 90% коммунальными сетями и невыполнение госпрограммы по переселению из аварийного жилья.

«Ящик Пандоры»

«Трехнедельная задержка с назначением нового главы Саратова после неожиданной отставки Валерия Сараева на следующий день после выборов губернатора и депутатов облдумы была связана с подковерной борьбой вокруг этого назначения, — прокомментировал ИА REGNUM политолог Игорь Семенов. — Снятие Сараева было серьезной ошибкой Вячеслава Володина (спикер Госдумы, прим. ИА REGNUM ), который неформально руководит всеми процессами в регионе, порой через голову «своего» губернатора Валерия Радаева. Это не только бросило тень на легитимность прошедших выборов, которые из образцовых для президентской избирательной кампании стали проблемными, но и открыло «ящик Пандоры», связанный и с выборами, и с проблемами в управлении областью».

Цитата из видео Валерий Сараев стал главой администрации Саратова (Взгляд-инфо Видеоканал) Валерий Сараев

По его словам, в связи с этим ЦИКу по главе с Эллой Панфиловой удалось начать кампанию по зачистке «непослушных» руководителей избиркомов региона, причем все это вылилось в громкие медийные скандалы, а политический блок администрации президента во главе с Сергеем Кириенко смог заблокировать назначение нового чисто «володинского» главы областной столицы.

Компромиссная фигура

Как отметил ИА REGNUM политолог Дмитрий Олейник, иной причины ухода Исаева из Госдумы он не видит.

«Михаил Исаев является основным претендентом на пост главы Саратова, — отметил он. — Это наиболее вероятная и наиболее сильная кандидатура. У него за плечами большой опыт работы в нижней палате парламента страны, он был сенатором. Хорошо знает проблемы Саратова».

«Михаил Исаев — компромиссная фигура, к назначению которой прибегли вынужденно, чтобы выйти из патовой ситуации и прекратить нарастающий в регионе хаос, вызванный вакуумом власти в городе, — полагает Семенов. — Исаев не совсем «володинский» и совсем не «радаевский». Он «шариковский» — выходец из шарико-подшипникового завода, человек предыдущего и последнего реального руководителя Саратова Олега Грищенко, умершего прошлым летом, будучи депутатом Госдумы, как и Исаев. Последний будет проводить куда более самостоятельную и независимую политику, нежели последние «володинские» главы, лавируя между Володиным и управлением внутренней политики администрации президента, с расчетом в будущем, в случае успеха, на пост губернатора. Результат этой политики будет во многом зависеть не столько от талантов самого Исаева, сколько от раскладов «в верхах». В любом случае, политическая жизнь в Саратове, напоминавшая в последнее время болото, должна оживиться».

Перевыборы

Начальник отдела контрольно-ревизионной работы и взаимодействия с общественными объединениями и СМИ Татьяна Комольцева сообщила ИА REGNUM, что дополнительные выборы по освободившимся двум одномандатным округам — по Саратовскому №163 и по Балашовскому № 165 — будут назначены, вопрос — когда?

«Назначает довыборы Центризбирком, будем ждать распоряжений», — пояснила она.

По мнению Семенова оживлению политической жизни в Саратове будут способствовать и выборы в следующем году на освободившиеся места в Госдуме — по округу Грищенко, которые пройдут, видимо, весной, после выборов президента, и по округу Исаева, которые состоятся в сентябре будущего года в единый день голосования.

«Но сейчас главная задача нового руководства города будет связана с необходимостью организации выборов президента в марте без такого количества скандалов, как сейчас, и, при этом, с нужным результатом. Разваливающаяся в городе система ЖКХ в эту зиму создаст крайне неблагоприятный фон для этого», — подчеркивает политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября избранный губернатором Валерий Радаев заявил, что у него были вопросы к мэру Саратова Валерию Сараеву по организации выборной кампании. И.о. был назначен заместитель главы по городскому хозяйству Сергей Пилипенко.

Облизбирком 26 сентября отправил в отставку 10 председателей ТИКов в Саратове из-за скандалов в ходе выборов губернатора и депутатов облдумы.

Roman Novikov Площадь Столыпина. Саратов

Комментируя сложившуюся ситуацию, политолог Семенов назвал архитектором саратовских выборов, за которые ответил Сараев, Вячеслава Володина. По его словам, это явная ошибка Радаева, который бросил тень на свое избрание и поставил под сомнение их легитимность.

Напомним, в 2015 году в рамках реформы местного самоуправления Саратовская гордума утвердила новый порядок избрания главы Саратова. Высшее должностное лицо муниципального образования стали избирать депутаты из кандидатов, которых выдвигает конкурсная комиссия от власти.

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