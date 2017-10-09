Граждане США очень часто делают своим действующим президентам большое одолжение — они их переизбирают на второй срок. Безусловно, одержать верх в гонке за кресло главы Белого дома, когда соревнуешься впервые, — крайне сложная задача, для многих остающаяся невозможной. Переизбрание же обычно не составляет главе государства большого труда, в связи с чем можно ожидать, что нынешний глава Белого дома Дональд Трамп пробудет на своем посту не оставшиеся три, а все семь лет, пишет Грэм Добелл в статье для The Strategist.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

Так, если считать, что современный институт президентства в США начинается с 32-го президента США Франклина Делано Рузвельта, то можно обратить внимание, что на второй срок было переизбрано большинство глав Белого дома: он сам, Гарри Трумэн, Дуайт Эйзенхауэр, Ричард Никсон, Рональд Рейган, Билл Клинтон, Джордж Буш — младший, а также Барак Обама. Вернуться же в Белый дом на второй срок не смогли только Джон Кеннеди — из-за убийства, а из-за недовольства избирателей — Джеральд Форд, попавший в Белый дом после импичмента Ричарда Никсона, Джимми Картер и Джордж Буш — старший. При этом преградой на пути к победе Картера и Буша-старшего стали экономика США и более привлекательные политические конкуренты.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

На этом фоне становится очевидно, что за три года до новых выборов Трамп, благодаря своим качествам политика, а также положительным изменениям в американской экономике, имеет все шансы одержать верх и на следующих выборах. Так, с экономической точки зрения положение США при Трампе выглядит довольно позитивно. Экономика восстанавливается уже девятый год, больше не проявляя признаков стагнации, безработица сохраняется на отметке ниже 4,5%, наблюдается нехватка рабочей силы, а также рост средней заработной платы.

С учетом этого, а также того, что ежегодно в стране создается более двух миллионов рабочих мест, может сложиться радужное впечатление, что для рабочих в США наступает «новый золотой век». А президенты, которые находятся у власти, когда в стране наблюдается значительный экономический рост, возвращаются на второй срок. При этом страх перед Трампом-президентом не должен затмевать его качеств как политика. Еще в начале своей предвыборной кампании в январе 2016 года Трамп заявил, что он мог бы встать «в центре Пятой авеню и стрелять в кого-нибудь», и даже тогда, как отмечал Трамп, он не лишится сторонников.

И действительно, если две трети избирателей США ненавидят его, эти страсти лишь подогревают базу поддержки президента-республиканца. Пока на его стороне безоговорочно стоит одна треть электората, он вполне способен повторить электоральный успех ноября 2016 года в 2020 году. При этом повестка дня Трампа будет заключаться в продвижении собственной нарциссической личности. Можно представить себе, как он, уже став президентом, выступает против собственных же полномочий, а также активно критикует свою партию. Он сломает многое в Вашингтоне, мало что создав взамен.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

Тем не менее при Трампе, отмечает автор, появилась странная система безопасности. Так, многие его «придворные чины», чтобы выжить при Трампе, вынуждены льстить «королю», из-за чего крайне сложно проводить в жизнь те или иные собственные государственные инициативы. Все же если большую часть внимания уделять «королю», на что еще останутся силы?

И хотя Вашингтон потеряет при Трампе многое — не в последнюю очередь свою репутацию международного лидера, США — разнородная и динамическая нация. Экономические и юридические основания ее глубоко укоренены и устойчивы, даже к значительным изменениям политического и социального курса. США достаточно устойчивы, чтобы пережить и Трампа во главе.