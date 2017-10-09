Strategist: Все указывает на то, что Трамп останется на второй срок
Граждане США очень часто делают своим действующим президентам большое одолжение — они их переизбирают на второй срок. Безусловно, одержать верх в гонке за кресло главы Белого дома, когда соревнуешься впервые, — крайне сложная задача, для многих остающаяся невозможной. Переизбрание же обычно не составляет главе государства большого труда, в связи с чем можно ожидать, что нынешний глава Белого дома Дональд Трамп пробудет на своем посту не оставшиеся три, а все семь лет, пишет Грэм Добелл в статье для The Strategist.
Так, если считать, что современный институт президентства в США начинается с 32-го президента США Франклина Делано Рузвельта, то можно обратить внимание, что на второй срок было переизбрано большинство глав Белого дома: он сам, Гарри Трумэн, Дуайт Эйзенхауэр, Ричард Никсон, Рональд Рейган, Билл Клинтон, Джордж Буш — младший, а также Барак Обама. Вернуться же в Белый дом на второй срок не смогли только Джон Кеннеди — из-за убийства, а из-за недовольства избирателей — Джеральд Форд, попавший в Белый дом после импичмента Ричарда Никсона, Джимми Картер и Джордж Буш — старший. При этом преградой на пути к победе Картера и Буша-старшего стали экономика США и более привлекательные политические конкуренты.
На этом фоне становится очевидно, что за три года до новых выборов Трамп, благодаря своим качествам политика, а также положительным изменениям в американской экономике, имеет все шансы одержать верх и на следующих выборах. Так, с экономической точки зрения положение США при Трампе выглядит довольно позитивно. Экономика восстанавливается уже девятый год, больше не проявляя признаков стагнации, безработица сохраняется на отметке ниже 4,5%, наблюдается нехватка рабочей силы, а также рост средней заработной платы.
С учетом этого, а также того, что ежегодно в стране создается более двух миллионов рабочих мест, может сложиться радужное впечатление, что для рабочих в США наступает «новый золотой век». А президенты, которые находятся у власти, когда в стране наблюдается значительный экономический рост, возвращаются на второй срок. При этом страх перед Трампом-президентом не должен затмевать его качеств как политика. Еще в начале своей предвыборной кампании в январе 2016 года Трамп заявил, что он мог бы встать «в центре Пятой авеню и стрелять в кого-нибудь», и даже тогда, как отмечал Трамп, он не лишится сторонников.
И действительно, если две трети избирателей США ненавидят его, эти страсти лишь подогревают базу поддержки президента-республиканца. Пока на его стороне безоговорочно стоит одна треть электората, он вполне способен повторить электоральный успех ноября 2016 года в 2020 году. При этом повестка дня Трампа будет заключаться в продвижении собственной нарциссической личности. Можно представить себе, как он, уже став президентом, выступает против собственных же полномочий, а также активно критикует свою партию. Он сломает многое в Вашингтоне, мало что создав взамен.
Тем не менее при Трампе, отмечает автор, появилась странная система безопасности. Так, многие его «придворные чины», чтобы выжить при Трампе, вынуждены льстить «королю», из-за чего крайне сложно проводить в жизнь те или иные собственные государственные инициативы. Все же если большую часть внимания уделять «королю», на что еще останутся силы?
И хотя Вашингтон потеряет при Трампе многое — не в последнюю очередь свою репутацию международного лидера, США — разнородная и динамическая нация. Экономические и юридические основания ее глубоко укоренены и устойчивы, даже к значительным изменениям политического и социального курса. США достаточно устойчивы, чтобы пережить и Трампа во главе.