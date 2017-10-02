Газ

Utg.ua Укртрансгаз

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 6 октября составляли порядка 16,561 млрд кубометров. Таким образом, с 29 сентября в ПХГ Украины закачано ещё 297 млн кубометров природного газа — в среднем по 37,17 млн кубометров в сутки, а с конца предыдущего отопительного сезона Украина уже закачала в ПХГ примерно 9,154 млрд кубометров топлива. Сообщается, что в январе — сентябре Украина нарастила закачку газа в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Темпы импорта Украина сократила с начала октября — «Нафтогаз Украины» (ключевой игрок украинской энергетики: добыча нефти и природного газа, поставка газа промышленным потребителям и населению) снизил заявки на суточные объёмы по всем основным направлениям импорта (Словакия, Венгрия, Польша).

За девять месяцев украинская ГТС обеспечила транзит европейским потребителям 70,356 млрд кубометров газа (+23,4% к аппг).

Добычу собственного газа в январе — сентябре Украина также нарастила, однако темпы пока не впечатляют — 15,49 млрд кубометров (+3,6% к аппг). Т. е. по итогам года Украина пока выходит примерно на 20,65 млрд кубометров, всего на 0,65 млрд кубометров больше, чем в прошлом году.

Могли бы добывать и больше, однако сейчас у Украины нет возможности вести добычу на шельфе Чёрного моря. Возобновить её в «Укргаздобыче» планируют только в 2021 году, после чего, как надеется глава компании Олег Прохоренко, в течение 5−7 лет добыча на шельфе начнёт ежегодно приносить Украине ещё 5 млрд кубометров.

Министерство экономического развития прогнозирует, что к концу года стоимость природного газа для населения Украины вырастет на 20%. На столько же подорожают напрямую зависящие от цены газа отопление и горячая вода (хотя стоимость газа в тарифе составляет примерно 80%, т. е. по логике можно было ограничиться 16%).

Скорее всего, в минэкономразвития основываются на том, что совместными усилиями МВФ и США удастся заставить правительство Гройсмана поднять тариф на газ на требуемую сумму. После чего дальнейшие повышения будут уже проходить автоматически. Напомним, представитель МВФ Дэвид Липтон уже неоднократно предлагал Киеву пересчитать стоимость газа в соответствии с согласованной в апреле между правительством и МВФ формулой. Недавно к этим просьбам подключилась и посол США на Украине Мэри Йованович. Скажем, на этой неделе вопрос будет в очередной раз обсуждаться в офисе МВФ в Вашингтоне, в этот раз от Украины туда едет министр финансов Александр Данилюк.

Кстати, одним из аргументов, который наверняка приведут Данилюку представители МВФ, станет повышение средней экспортной цены Россией.

«Если вы посмотрите на спотовый рынок, цена уже выше 200. Наша средневзвешенная цена тоже будет приближаться к этому уровню», — цитирует ТАСС слова заместителя председателя правления компании «Газпром» Александра Медведева.

Уже к 1 декабря этого года «Укртрансгаз» перестанет выполнять функции оператора ГТС Украины. Они (функции) перейдут к филиалу компании, который так и будет называться «Оператор ГТС Украины».

«В этом филиале «Укртрансгаза» будут сконцентрированы все бизнес-процессы, активы и специалисты, необходимые и достаточные для обеспечения транспортировки газа по территории Украины. После полного юридического отделения от «Нафтогаза» это подразделение сможет пройти сертификацию оператора ГТС в соответствии с требованиями ЕС», — говорится в сообщении пресс-службы «Укртрансгаза».

Это делается для упрощения бизнес-процессов между аналогичными европейскими операторами и украинской стороной. Как мы помним, Украина собралась использовать свою ГТС, а также входящие в неё подземные хранилища газа для хранения запасов газа европейских операторов. А для этого необходимо выделение отдельного юридического лица, с которым европейские компании могли бы заключать соглашения и вступать в иные юридические отношения. За «Укртрансгазом» же останется функции поддержания работоспособности газового хозяйства в масштабах Украины, а также международного транзита — до тех пор, пока функцию транзита также не выделят в отдельную компанию «Магистральные газопроводы» (намечено на 2018 год).

Это повлияет на структуру доходов «Нафтогаза» в 2018 году, а пока же, по итогам I полугодия, компания нарастила чистую прибыль до 23,337 млрд грн. (+20,6% к аппг).

Хотя дело не только в том, как Украина перетасует дочерние предприятия «Нафтогаза». Профессор кафедры экономической географии и национальной безопасности Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев в своём материале для издания The National Interest напоминает, что решающим для ГТС Украины является 2019-й, а не 2018 год:

«Когда Россия поняла, что Латвия, Литва и Эстония вступят в НАТО и ЕС, она создала абсолютно новую экспортную инфраструктуру на севере страны, центром которой стал район Санкт-Петербурга. Таким образом, Россия ликвидировала свою зависимость от инфраструктуры Прибалтики», — пишет он.

Аналогичным образом, по мнению профессора, Россия будет действовать и в отношении Украины, и уже в 2019 году подразделение, генерировавшее ежегодный доход в размере 3−4 млрд долл., может остаться с голой инфраструктурой и без объёмов прокачки.

Исходя из этой оценки, текущее повышение стоимости газа на Украине — мелочь. Более серьёзного роста следует ждать перед отопительным сезоном 2018/2019 гг.

Dmitri Tovstonog Трипольская ТЭС

Электроэнергия

Согласно официальной информации Минэнерго, запасы угля на ТЭС Украины по состоянию на 4 октября (более актуальной информации на момент публикации нет) упали до 1,266 млн тонн, из которых 735 тыс. тонн приходится на угли газовой группы и 531 тыс. тонн — на дефицитный антрацит (собственно запасы антрацита выросли на 27 тыс. тонн). Таким образом, с 28 сентября запасы угля на Украине сократились на 43 тыс. тонн (34 + 9). Любопытно, что накоплению антрацита не способствует даже разгрузка трех балкеров со 137 тыс. тонн угля, два из которых пришли из США и один — из ЮАР. Вряд ли весь подвоз ушёл на «работу с колёс», скорее тут проблемы с оперативным учётом (как видим, министерство способно отчитываться о запасах не чаще раза в неделю), либо же уголь попросту не могут вывезти из МТП «Южный». По крайней мере в порту отчитались, что для выгрузки и отправки всего принятого в середине сентября антрацита им потребовались 21 сутки (4 октября последние вагоны с углём выезжали из порта).

Министр энергетики Игорь Насалик в интервью изданию «Укринформ» сообщил об отправке из США второй партии угля для генерирующей компании «Центрэнерго». В этот раз на Украину прибудет 125 тыс. тонн угля и, если отталкиваться от времени разгрузки и отправки первой партии, для их обработки «Южному» и железнодорожникам понадобится примерно 1,5 месяца.

Дорожать будет не только газ. К тарифу на электроэнергию готовятся прибавить сразу 30%, это указано в том же прогнозе от минэкономразвития. Видимо, таким образом в правительстве хотят компенсировать теплоэнергетикам потери, понесённые ими во время «режима ЧП» (февраль — июнь 2017 г), а также оставить задел под возможное дальнейшее подорожание угля и/или девальвацию гривны. Это означает, что 1 кВт⋅ч электроэнергии будет стоить населению 2,18 грн (сверх социальной нормы в 100 кВт⋅ч/мес).

Пока непонятно, что будет со стоимостью электричества для домов с электрическим отоплением. С 1 октября и до конца отопительного сезона для них вступил в силу льготный тариф: при потреблении до 3000 кВт⋅ч в месяц владельцы такого жилья будут платить по 0,9 грн./кВт⋅ч, т. е. столько же, сколько остальные жители Украины платят за первые 100 кВт⋅ч.

Выручка от экспорта электроэнергии в страны Европы в январе — сентябре составила 189,6 млн долл., сообщила Государственная фискальная служба (+64,5% к аппг). Что касается физических объёмов, то, по оценке Игоря Насалика, в текущем году Украина примерно на 60% перекроет результаты прошлого года (4 млрд кВт⋅ч).

При этом Насалик в интервью «Укринформу» утверждает, что производимых объёмов электроэнергии Украине хватит и на собственные потребности, и на экспорт, и министерство не рассматривает сценарий веерных отключений даже при — 40°.

Минэнерго в начале октября утвердило прогнозный баланс ОЭС Украины на 2018 год. Электропотребление, согласно прогнозу, ожидается на уровне 151 млрд кВт⋅ч (+1,4% к 2017 году). 84 млрд предполагается покрыть за счёт работы АЭС, 9,8 млрд — ГЭС и ГАЭС, 12,12 млрд — ТЭЦ и когенерационными установками, 49,76 млрд — ТЭС. Для работы ТЭС и ТЭЦ предполагается запасти 26,6 млн тонн угля (21,6 млн тонн марки «Г» и 4,9 млн тонн антрацита).

А вот экспорт прогнозируется меньше, чем в текущем году, всего 5,88 млрд кВт⋅ч. Видимо, это связано с проблемами балансировки запасов угля. Бурштынская ТЭС, отправляющая электроэнергию на экспорт, работает на угле марки «Г». Из-за перевода некоторых блоков ТЭС на уголь этой марки, а также из-за снижения объёмов добычи угля Украине придётся решить, где закупать не только антрацит, но и уголь газовых марок. Так, украинские ТЭС в текущем году сожгут 7 млн т антрацита. Намеченная перебалансировка означает, что вместо 2,1 млн т антрацита придётся увеличить добычу или импортировать аналогичное количество угля марки «Г».

2 млрд кВт⋅ч Украина планирует получить от ветроустановок и солнечных электростанций. Установленная мощность энергоустановок, использующих ВИЭ, в январе — сентябре возросла до 1320 МВт (+18% к аппг). 83% из 200 МВт, введённых в строй в этом году, — солнечные электростанции.

diddi4 Уголь preview

Уголь

Пока Украина возила уголь, что называется, из-за «тридевяти земель», оказалось, что её соседи готовы брать его там, где сама Украина покупать отказалась — в ДНР и ЛНР. Издание Liga.net опубликовало материал, в котором утверждается, что в январе — сентябре текущего года в Польшу было поставлено 93 тыс. тонн угля, добытого на неконтролируемых Украиной территориях Донбасса. Причём, как утверждается в публикации, он вывозился в Польшу и ранее (32 тыс. тонн в 2015 году, 34 тыс. тонн в 2016-м), однако поставки выросли кратно после того, как Украина отказалась покупать донецкий уголь в начале 2017 года и блокировала грузовое транспортное сообщение с республиками. В материале отдельно отмечается: речь идёт об объёмах «…которые удалось отследить по ж/д накладным и таможенным декларациям». В Польшу уголь попадает через территорию Белоруссии.

При этом с польской стороны уже последовало подтверждение этой информации. Издание Dziennik со ссылкой на министра энергетики Польши Кшиштофа Тхужевского подтвердило факт поставок, правда поляки пока что называют меньшие объёмы (11 тыс. тонн).

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский в связи с этим отмечает, что Украине не стоит надеяться на то, что дефицит угля марки «Г» она сможет покрыть импортом из Польши:

«Про польский уголь уже можно забыть — на отопительный сезон им самим нужно будет где-то достать 4 млн тонн. Как и Украине», — сообщил он корреспонденту информагентства УНН.

Это также объясняет, почему в Польше вообще допустили такие поставки, несмотря на неоднократные предупреждения, рассылаемые украинским МИД странам региона. Впрочем, тут Киеву стоит винить только себя. Своим ослиным упрямством и нежеланием поддерживать отношения с республиками Донбасса Украина перекроила мировой рынок. В других условиях та же Польша купила бы недостающий им уголь в тех же США (они, кстати, там и покупают, но теперь американский уголь частично идёт на нужды ТЭС Украины) или в ЮАР. И что же теперь полякам — замёрзнуть зимой, что ли? Или, как и Украина, покупать антрацит втридорога (причём из-за Украины же)?

На Украине, впрочем, не понимают, что своими действиями портят кровь далеко не только жителям Донецка и Луганска. И даже завуалированно грозят польским компаниям, уличённым в торговле с ЛДНР.

«Покупать ворованное — плохо. Украина может блокировать это путем дипломатии, информирования, отслеживания, мониторинга, направления нот. История с Siemens очень показательная. Компании, которые ведут серьезную деятельность и дорожат своей репутацией, не станут рисковать, даже если это коммерчески выгодно», — пригрозила зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Ольга Белькова во время выступления в парламенте.

Тут следует пояснить. В 2013 году Украина отправила на экспорт 8,5 млн тонн угля. Учитывая, что коксующийся уголь Украина закупает сама, то речь идёт преимущественно об энергетической группе. Его покупателями были ближайшие соседи, та же Польша, а также страны Европы — возить дальше банально невыгодно. Затем Украина из экспортёра антрацита превратилась в его импортёра. Хуже от этого стало не только внешнеторговому балансу и шахтёрам ЛДНР, но и всем, кому Украина этот уголь продавала

Несмотря на все шашни Киева с Вашингтоном, Россия продолжает оставаться ведущим поставщиком угля на Украину. Согласно данным Государственной фискальной службы, в январе — сентябре Украина потратила на импорт угля 1,9 млрд долл. 55% этой суммы досталось российским импортёрам, 25% досталось компаниям из США, 6% — канадским, 13,8% достались импортёрам угля из прочих стран мира. Нужно отметить, что расходы на импорт в этом году вдвое превышают затраты 2016 года.

Добыча собственного угля на Украине продолжает падать. В январе — сентябре было добыто 21,1 млн тонн энергетического угля (-8,9% к аппг). Среднегодовые темпы падения скрадывают динамику, поэтому следует добавить, что в сентябре 2017 года было добыто угля на 27,8% меньше, чем в сентябре 2016-го. В абсолютных величинах — минус 970 тыс. тонн. Хуже всего дела обстоят в Луганской (-51,5% к январю — сентябрю 2016-го) и Волынской (-42,2%) областях.

Следует отметить, что общая добыча корректируется результатами частных угледобывающих компаний. Так, шахты «ДТЭК Энерго» Рината Ахметова за девять месяцев нарастили добычу до 16,9 млн тонн (+10,5% к аппг).

Нефть

Транзит нефти через Украину трубопроводным транспортом в январе — сентябре увеличился до 10,374 млн тонн (+4% к аппг, +399 тыс. тонн). Ещё более выросли объёмы поставки на нефтеперерабатывающие предприятия Украины — 1,489 млн тонн (+40,3%, +427 тыс. тонн). И это только трубопроводным транспортом, поскольку общий рост импорта (в ценовом выражении) в январе-сентябре — в 2,6 раза. На 319 млн долл (82% поставил Азербайджан) закупила Украина нефти и газоконденсата для своей нефтепереработки. Что, в свою очередь, несколько сдерживает рост стоимости нефтепродуктов в сетях АЗС.

А подстегнёт их Шебелинский ГПЗ. В период с 23 октября по 10 ноября предприятие останавливается на плановый ремонт. Как известно, это один из двух стабильно работающих производителей моторного топлива для внутриукраинского рынка. К тому же этот завод производит пропан-бутановую смесь, цена на которую только лишь недавно пошла вниз после резкого взлёта с 10,5 до 15,5 грн/л.

В I квартале будущего года Госслужба недр и геологии намерена выставить на аукцион не менее 30 спецразрешений на недропользование по нефтегазовым площадям и участкам, о чём сообщил и.о. руководителя ведомства Олег Кирилюк. При этом только к настоящему времени участники рынка направили в адрес ведомства уже 36 заявок на получение спецразрешений, и ещё остается достаточно времени, чтобы довести это количество как минимум до 40.