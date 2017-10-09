В ближайшее воскресенье, 15 октября, в Киргизии должны пройти президентские выборы — на них будет решаться, кто именно станет новым главой государства и будет управлять им ближайшие шесть лет.

Vmenkov Бишкек

ИА REGNUM разослало идентичный список вопросов претендентам на пост главы Киргизии. Сегодня мы публикуем ответы кандидата в президенты Омурбека Бабанова.

Premier.gov.ru Омурбек Токтогулович Бабанов

10 сентября я представил стратегию развития Киргизии «Путь вперед». Эта программа содержит конкретные меры по кардинальной трансформации всех сфер экономики и общественно-политической жизни страны. Я уверен, что без такой радикальной встряски невозможно вырвать страну из того системного застоя, в котором Киргизия находится последние десятилетия.

Узловыми моментами, которыми мы займемся в первую очередь, станут:

системные экономических реформы и двукратное повышение жизненного уровня населения за шесть лет, формирование партнерских отношений бизнеса и государства;

трансформации работы госаппарата, кадровая реформа, переаттестация чиновников, увольнение скомпрометировавших себя госслужащих, вплоть до реорганизации целых министерств и ведомств;

тотальная борьба с коррупцией, реформа судебной системы, ревизия законодательства и отмена тысяч ненужных административных требований, строительных стандартов, систем бухгалтерского учета и прочего, что провоцирует коррупцию.

Для меня важна системная работа, и я понимаю, что нам предстоит чрезвычайно упорная борьба с противостоящей нам бюрократией. Но я уверен, что мы сможем изменить страну. Предложенные мною меры дадут людям веру в то, что Киргизия начинает новый этап своей истории.

Я убежден, что решение многих системных проблем страны требует политической воли и решительности. Они были во многом искусственно созданы в интересах определенного круга лиц, которые, скажем прямо, наживались на их существовании. И мы переломим эту ситуацию.

Например, я намерен снизить проценты по ипотеке. Решение жилищного вопроса у нас во многом лежит в плоскости административных решений, а не экономики. Это в свою очередь уже в самое ближайшее время качественно изменит уровень жизни простых людей

Другой пример. Киргизия должна открыться для иностранных инвестиций. В частности, речь идет о безналоговом режиме для новых производств, которые инвестируют более 1 млн долларов. Это вопрос исключительно политический, вопрос принятия новой налоговой системы, которая уничтожит ту замшелую бухгалтерскую систему, ставшую благодатной почвой для наших проверяющий органов.

Киргизии нужна по-настоящему жизнеспособная стратегия развития промышленности. Раньше мы были одним из центров советской промышленности. Сейчас же мы страна догоняющего типа развития. Доля государства в экономике — 62%, доля расходов бюджета к ВВП — одна из самых высоких в мире. Внешний долг — 40% к уровню ВВП. Материальные фонды большинства предприятий практически полностью изношены, а количество современных заводов и фабрик минимально.

Киргизия находится на том этапе, когда намерение возродить весь возможный спектр отраслей промышленности без учета реального состояния дел в отраслях и ситуации на рынке, в том числе глобальном, — уже не даст результата. В условиях растущей мировой специализации нет смысла хвататься за все.

Государственную поддержку необходимо оказывать тем отраслям, которые позволят развиваться прорывным технологиям, а не размазывать их тонким слоем по всем секторам экономики. Нужно сделать то, чего давно ожидает от государства бизнес, — разгосударствление экономики. Также необходима помощь государства в привлечении стратегических инвесторов в страну.

Мы должны уделить особое внимание развитию агропромышленного сектора. С ним, так или иначе, связано 60% населения. Сегодня в мире ощущается острая нехватка продовольствия. И наличие большого аграрного сектора в экономике должно стать конкурентным преимуществом страны. Производство готовых продуктов питания станет одним из локомотивов роста отечественного ВВП. Кроме того, это позволит решить одну из главных задач социального развития Киргизии.

Знаете, для большинства молодых людей, которые проживают в сельской местности, единственная цель сегодня — переехать в город и влиться в ряды среднего класса. Они видят свое будущее не в том, чтобы бороться за лучшую жизнь в своем родном поселке или городке, а в том, чтобы присоединиться к тем, кто уже живет лучше их. Я хочу это изменить, создав условия для нормальной жизни в каждом уголке страны. А для этого нужно развивать чрезвычайно перспективный сектор — аграрный.

Это неотъемлемая часть плана по привлечению инвестиций. Киргизия в индексе коррупции Transparency International занимает 136-е место. Нам нечем гордиться. И пока мы не решим эти проблемы, не сможем двигаться вперед.

Поэтому в качестве президента я намерен ввести сингапурскую антикоррупционную модель. Тюремные сроки до 25 лет за коррупционные преступления. Кардинально изменить роль налоговых и других проверяющих органов в экономической сфере. Они должны стать инструментом защиты бизнеса. В то же время я вижу необходимость в сокращении штата чиновников и повышении зарплат тем, кто останется. Во-первых, это приведет к тому, что в госсекторе будут работать лучшие специалисты, во-вторых, если человеку недоплачивать, то будет больше шансов, что он поддастся соблазнам и будет вовлечен в коррупционные схемы.

Несомненно. Только по официальным данным в целом за границей работают свыше 700 тысяч человек. Киргизия является одним из основных поставщиков рабочей силы для таких стран, как Россия, Казахстан. Наши соотечественники также активно выезжают в Корею и Турцию.

Проблема еще и в том, что из Киргизии уезжают люди с выраженной предпринимательской жилкой, творческим умом. Это талантливые люди, которые бурлят энергией и идеями и не находят, где ее реализовать дома, иначе они бы не решились уехать из родной страны.

Если мы ничего не изменим, не остановим этот процесс, то так и будем плестись в хвосте мирового развития. Поэтому я вижу одной из главных своих задач — создание таких условий, чтобы киргизстанцам просто не нужно было уезжать из страны. Чтобы они могли полностью реализовать себя на родине. Конечно, это невозможно сделать за один день. Но если мы сможем выстроить динамичную экономику — это даст новые рабочие места и новые возможности для предпринимательских проектов.

Это связано в первую очередь со скудным финансированием системы образования со стороны государства. Это рождает вакуум, который заполняют другие — иногда прививающие сомнительные образовательные стандарты. Однако это не решает проблемы страны. У нас всего чуть более 40% населения имеют высшее образование. В то время как в развитых странах этот процент значительно выше. В той же Южной Корее этот показатель достигает 90 процентов.

Последствия этой тенденции будут сильно ощутимы через 10−12 лет, когда эти люди станут, по сути, основной трудовой силой Киргизии. И это будет иметь серьезное долгосрочное влияние на конкурентоспособность страны в целом. Когда сюда придут инвесторы, они могут не найти здесь квалифицированных специалистов. Это может обернуться серьезным недостатком для будущего страны. Именно поэтому в рамках своей программы «Путь вперед» я предлагаю поднять уровень грамотности населения до 100% и отказаться на законодательном уровне от заочного образования, а также внедрить жесткие требования к уровню качества образования в вузах.

Сегодня просто нет никакой необходимости переходить на латиницу. Кроме того, вы представляете, ведь если сменить правописание, то в одночасье всю страну придется переучивать по новым языковым стандартам. Мы рискуем стать неграмотными на десятилетия.

В целом я сторонник трехъязычной системы. Каждый должен знать три языка — киргизский, русский и английский. Русский язык должен оставаться государственным, Россия — наш партнер и союзник, у нас давние исторические связи с Россией и русским языком. Почти все киргизстанцы хорошо говорят на русском, как на втором родном языке. Конечно, при этом мы должны оставаться верными своим традициям, своей истории и национальной идентичности и своему языку.

Моя кампания финансируется исключительно прозрачно, в соответствии с действующим законодательством. Все поступления и расходы проверяются ЦИКом. Я состоявшийся и достаточно успешный бизнесмен. Это позволяет мне оставаться независимым кандидатом и финансировать свою избирательную кампанию самостоятельно. Благодаря этому никто не может влиять на мои решения.

Кроме того, я не отношусь к политике как к бизнесу и не рассматриваю эти расходы как некие инвестиции. Если хотите, я, таким образом возвращаю долг стране, которая меня вырастила. Я намерен изменить ее к лучшему, а не зарабатывать на ней.

Сегодня в Киргизии, как любой демократической стране, гарантированы права и свобода для всех религий. При этом — мы светская страна. Поэтому не думаю, что вопрос об увеличении этих прав сегодня действительно стоит на повестке дня для большинства моих соотечественников. Сейчас у Киргизии множество других проблем, которые нуждаются в неотложном решении. И я думаю, будет правильным сосредоточить все силы на них. Поскольку от того, насколько быстро мы сможем реформировать страну, зависит, в буквальном смысле благополучие каждой киргизской семьи. Я говорю о качестве системы здравоохранения, зарплатах, доступности образования, уровне пенсий.

Прежде всего, нужно менять экономику и развивать отношения со странами — стратегическими партнерами, в частности с Россией. Необходимы крупные инфраструктурные проекты, которые послужат драйвером экономического роста. Нам нужно сотрудничество не только с «Газпромом», но и совместные программы, например, с РАО ЕЭС — в сфере энергетики, РЖД — в создании транзитных транспортных маршрутов на историческом «Шелковом пути». Есть потенциал для проектов в сфере военной промышленности, разработки месторождений полезных ископаемых, переработки и поставок сельскохозяйственной продукции. Мы ставим перед собой задачу увеличения экспорта в Россию как минимум в десять раз.

Я буду углублять курс Киргизии на партнерство с Россией по ЕАЭС и ТС. Эти годы показали, что союз является жизнеспособным. Однако, например, работу по ЕАЭС необходимо наполнять реальным смыслом. Если бы высшие чиновники Киргизии действительно работали и продвигали товары, то в страну был бы огромный приток средств со всего ЕАЭС. А этого нет. Это как купить автомобиль, но продолжать ездить на велосипеде, пока новая красивая машина стоит в гараже. Мы просто не используем данные нам возможности. Такой подход необходимо менять. Для этого на первом этапе нужно решить проблему коррупции, в первую очередь на таможне. Партнеры по ЕАЭС недовольны, потому что коррупционеры и контрабандисты пытаются превратить Киргизию в зону для беспошлинного ввоза товаров и обогащения в ущерб всем нам.

Киргизия — уникальная страна. Он граничит с основными среднеазиатскими государствами. А в прошлом была частью Великого шелкового пути. Наше географическое расположение исторически определило наших основных партнеров. Еще со времен СССР экономика Киргизии тесно связана с Россией, а также ближайшими соседями — Казахстаном и Узбекистаном.

Также для нас крайне важно развитие отношений с Китаем. Экономический рост этого государства, скорее всего, будет продолжаться в течение следующих десятилетий, и это дает нам возможность использовать весь потенциал сотрудничества. В моей программе «Путь вперед» предусмотрено увеличение экспорта в Китай в 15 раз. Однако главным партнером Киргизии все же останется Россия.

Язык тесно связан с киргизской культурой. Сегодня есть такие сферы, которые требуют обязательной помощи со стороны государства, потому что без этого они просто не выживут. Это театр, отечественное кино, литература. Их наличие — это один из важных краеугольных камней любой состоявшейся нации.

Задача государств не только финансировать эти отрасли, но создавать условия, при которых в Киргизии будут появляться новые Айтматовы. Я уверен, что, преодолев коррупцию в госорганах, мы дадим новый импульс для развития культуры, а значит и языка.

Что касается русского языка, то его статус останется неизменным.

Kremlin.ru Алмазбек и Раиса Атамбаевы с Владимиром Путиным. Москва, 20 июня 2017 года

Самое главное достижение Алмазбека Атамбаева — это то, что он сумел сохранить мир и стабильность в Киргизии, прекратил внутренние распри и навел порядок в стране. Он покидает пост, проработав президентом один срок, как того и требует Конституция. Залог развития — преемственность, нельзя каждому новому президенту начинать с нуля, прорывы могут быть только на длинных дистанциях. Я вижу одной из своих задач — сохранить и приумножить все хорошее, чего добился Атамбаев. В этом смысле предлагаемые мной реформы являются логичным продолжением его усилий на посту президента.

Основные риски Атамбаева, наверное, — недостаточно жесткое реагирование на попытки коррупционеров, криминалитета и бюрократии закрепиться на властном олимпе. В итоге их деятельность стала контрпродуктивной с точки зрения развития страны.

Моя семья — самая большая моя опора в жизни. Я с огромным уважением и любовью отношусь к своей жене, и у нас полное взаимопонимание. Она всегда меня поддерживает. Я часто повторяю, что мои успехи — это во многом ее заслуга. Но у меня есть жесткий принцип: семья, родственники ответственного политика никогда не должны вмешиваться в государственные или политические дела. Поэтому мы не обсуждаем с супругой мои дела и решения. Но я знаю, что она поддержит меня в любой ситуации.

Я родился и вырос в Киргизии. С детства мой отец приучал меня к труду на земле, которым зарабатывают свой хлеб миллионы наших соотечественников в селе. Поэтому при слове Родина я вспомню те годы, когда, работая рядом с крестьянами в поле, я понял, что значит трудиться. Тогда, наблюдая за отцом в его работе, я учился держать свое слово, отвечать за людей, отстаивать их интересы, принимать решения. Родина для меня — это то, что нельзя изменить, избавиться, изжить из себя. У нашего писателя — Чингиза Айтматова — есть хорошая притча, о манкуртах. Человек без чувства родины — для меня и есть манкурт.

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