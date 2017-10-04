Президентские выборов, на которых будет решаться, кто именно возглавит Киргизию на ближайшие шесть лет, должны пройти 15 октября. Напряжение растет, предвыборная борьбы выплескивается за пределы страны, вовлекая в политический процесс соседей.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

ИА REGNUM разослало идентичный список вопросов претендентам на пост главы Киргизии. Сегодня мы публикуем ответы единственной женщины-кандидата в президенты Токтайым Уметалиевой.

Первый указ: принять долгосрочную целевую комплексную программу в защиту материнства и детства. Как первый шаг — создать фонд Матери и ребенка. Цель — предоставить минимальную поддержку молодым матерям: разовую помощь при рождении порядка 10 000 сомов, до трех лет ежемесячно по 5000 сомов, а также вернуть трудовой стаж женщинам на период по уходу за ребенком. Конечно, дотации на первоначальном уровне из этого фонда будут мизерны по сравнению с материнским капиталом в России, но так мы положим начало, а позже инициируем еще ряд актов в поддержку матери и ребенка.

Второй указ: отмена Общереспубликанского тестирования, поскольку эта система антиконституционна и дискриминирует детей. Нужно поэтапно перейти к ЕГЭ с переходом к стандартам образования в ЕАЭС. Также нужно вернуть категории педагогам.

Третий указ: о формировании фондов развития Киргизии за рубежом. Такие фонды будут привлекать к активному участию в принятии решений, а также привлечению инвестиций в Киргизию наших сограждан — соотечественников.

Ok.ru Токтайым Уметалиева Флаг Киргизии

Развитие легкой промышленности, овцеводства. Эти два направления неразрывно связаны с учетом того, что рукоделие наших мастериц, особенно из войлока, становится брендом на мировом рынке. И, конечно же, внедрение новых инновационных технологий в производстве, выпуске наукоемких видов продукции.

Нужно жестко отслеживать использование бюджета, ужесточить ответственность премьера по использованию бюджетных средств через личные распоряжения. Принятие таких решений стало нормой в постреволюционный период в нарушение закона о республиканском бюджете. За основу можно взять контрольно-ревизионную систему России, где используются современные технологии учета средств и ресурсов.

Это не просто проблема — Киргизия стоит на грани катастрофы, которая грозит потерей национальной безопасности. Поэтому я уже в четвертый раз иду на выборы под лозунгом «Крепкая семья — сильная страна». Посудите сами, с каждым годом растет количество детей, оставленных молодыми родителями, которые уезжают в поисках средств, оставляя их под присмотр кого угодно. Я обошла ряд школ Бишкека, где учителя бьют тревогу — чуть ли не каждый третий ребенок живет с одним родителем. А у каждого четвертого оба родители покинули страну.

Растет материнская и детская смертность, идет сокращение рождаемости и очень большое количество абортов из-за замершей беременности. Одна из причин — коммерциализация медицины. Сила государства в ее образованных, здоровых гражданах, которые воспитываются и растут в достойных условиях.

Не только вузы, но также сотни частных лицеев и детских садиков неизвестного содержания, в которых государство потеряло право контроля. Предпочитая частные учебные заведения государственным, родители отдают детей в различные сомнительные заведения, в которых никто не знает, чему учат и какие мысли вкладывают в головы. Иначе говоря, государство не в полной мере контролирует образовательную сферу. Из-за различных лобби мы отдали подрастающее поколение и молодежь различным институтам влияния, пришедшим в Киргизию извне, различным религиозным миссионерам с их опасными миссиями.

Токтайым Уметалиева

Переход на латиницу нужен не гражданам Киргизии, а тем организациям, которым важно падение уровня образованности населения, чтобы откинуть народ на сто лет назад в его развитии, а самим на этом заработать.

Латиница может нанести удар по интеллектуальному потенциалу страны, создать конфликт интересов. Люди, которые об этом кричат, всего лишь говорящие головы конкистадоров, пытающиеся убить память народа.

Часть средств — мои собственные сбережения, а также поддержка членов семьи, знакомых, соратников и друзей. Неожиданным было для меня то, что даже незнакомые люди делают взносы, пусть и их суммы незначительные и вносятся как пожертвования по требованиям закона.

Долговых или других обязательств у меня нет ни перед кем. Я сама из народа и иду к народу, мне не надо собирать тысячные толпы, как делают сегодня представители денег и власти. Мне важно, чтобы каждый, кто со мной общается, проникся моими идеями и мыслями, почувствовал сердцем.

Мы провозгласили светскость государства и обязаны строго соблюдать Конституцию Киргизской Республики.

На сегодня я бы наложила мораторий на недропользование до разработки и принятия принятия кадастра, карты недр Киргизии.

А вот что не стоит менять, так это вековые наши традиции добрососедства, гостеприимства, почитания младших и уважения к старшим. .

Буду придерживаться многовекторной политики, во главу угла которой будут поставлены в первую очередь интересы государства. Приоритетным останется укрепление центральноазиатского сотрудничества и ЕАЭС.

Также для нас в экономическом плане важен будет и китайский проект «Единый пояс единый путь». Мы продолжим курс на укрепления своего положения в интеграционных союзах, членами которых являемся. Важно сохранить все подписанные международные договоры и программы по линии ООН, Евросоюза, ОБСЕ и др. Для нас будет важным дальнейшее укрепление вековых и истинно даже не дружеских, а родственных отношений с Россией. Тот факт, что значительная часть наших сограждан — трудовых мигрантов живет и работает в России, накладывает на нас особую ответственность

Я за трилингвизм в языковой политике: киргизский обязателен для духовно-культурного возрождения нации и как язык государственного общения. Русский язык неразделим с киргизским, также как официальный язык и язык межнационально общения, и он входит в список рабочих языков ООН.

Касательно английского — он важен как язык международного общения. Факультативно мы будем развивать все другие языки в зависимости от их востребованности у народа.

К достижениям отнесу укрепление позиции Киргизии в ЕАЭС.

К ошибкам можно отнести то, что он долгое время доверял своему окружению.

Всегда относились и относятся положительно за исключением главы семьи, самого главного критика, моего оппонента и моей опоры по жизни. В семье, как и в жизни, гармония в борьбе и единстве противоположностей. Семья начинается с двоих. Как любая азиатка в своей семье я номер два, даже символично, что я, единственная женщина, иду в избирательном бюллетене именно под этим номером. И моя главная цель участия в этих выборах — борьба за крепкую семью, сильную страну и незыблемость устоев.

Ощущение необъятной любви.

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