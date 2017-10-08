В Японии стремительно меняется политический ландшафт. Бывшая главная оппозиционная сила — Демократическая партия Японии, можно сказать, канула в небытие. Сначала она столкнулась с необходимостью выбрать нового лидера — предыдущий, женщина-политик Рэнхо, ушла в отставку после поражения на выборах в законодательное собрание столичной префектуры Токио.

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На состоявшихся выборах председателя партии победил занимавший в правительстве демократов важные посты, в том числе министра иностранных дел, видный парламентарий Сэйдзи Маэхара. После объявления премьер-министром Синдзо Абэ о роспуске нижней палаты представителей парламента и проведении 22 октября всеобщих выборов новый лидер демократов на прошлой неделе заявил о том, что его партия не будет выставлять своих кандидатов на предстоящих парламентских выборах. Маэхара сказал, что вместо этого он предоставит возможность членам партии выступать под знаменем партии, которая была создана недавно губернатором Токио Юрико Коикэ. При этом он объяснил, что его «партия должна прибегнуть к любым мерам с целью привести к потери власти администрацию премьер-министра Синдзо Абэ».

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В действительности проблема состоит в том, что у руководства Демократической партии нет уверенности, что ей удастся успешно выступить на выборах и хотя бы сохранить свое и так сильно поредевшее представительство в высшем законодательном органе страны — 48 из 242 мест в верхней палате парламента и 92 из 475 — в нижней. Опросы общественного мнения устойчиво показывают, что за победивших в 2009 году ЛДП демократов сейчас могут проголосовать лишь от 8 до 10 процентов избирателей. Чтобы провести хотя бы какое-то число своих представителей, Маэхара решил «идти на поклон» к харизматичной и популярной в народе, особенно среди женщин, Юрико Коикэ и ее вновь созданной «Партии надежды». Однако последняя предупредила, что примет в свой лагерь только тех демократов, которые согласны с ее мнением по вопросам национальной безопасности, конституции и другим важным вопросам, отличным от позиции демократов. По словам Коикэ, будут обсуждаться вопросы о том, какой должна быть Конституция Японии, включая наличие сил самообороны. Для бывшего министра обороны это неудивительно.

То есть возьмут тех, кто, как и Коикэ, соглашается пересмотреть «мирную» 9-ю статью конституции. С этим не согласна та часть демократов, которая на выборах председателя партии голосовала за бывшего генсека ДПЯ Юкио Эдано. В связи с создавшимся положением заместитель председателя Демократической партии Японии Эдано заявил, что он сформирует и возглавит новую политическую партию — Конституционно-демократическую.

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Тем временем возглавляющий правящую ЛДП Синдзо Абэ, стремясь получить голоса противников радикального изменения конституции, делает предвыборные заявления о том, что он предлагает включить в основной закон страны положение о Силах самообороны (эвфемизм давно воссозданных вопреки конституционному запрету вооруженных сил Японии) с указанием о том, что они действуют под гражданским контролем.

Против выступает Юкио Эдано и его партия, заявляя, что упоминание Сил самообороны послужит оправданием принятого голосами правящей коалиции законопроекта, расширяющего роль ныне существующих вооруженных сил Японии. Ожидается, что в ходе избирательной кампании и на выборах борьба, в том числе и по вопросу об обеспечении безопасности страны, развернется между тремя силами. А именно: ЛДП в союзе с партией «Новая Комэйто», «Партией надежды» в блоке с «Партией возрождения Японии» и «Конституционно-демократической партии» в сотрудничестве с Коммунистической и Социал-демократической партиями. Однако силы оппозиции курсу ЛДП и партии Коикэ на пересмотр конституции невелики, их представительство в парламенте от выборов к выборам сокращается. Да и кандидатов на место в парламенте у оппозиции меньше, чем ранее. Так на сегодняшний день «Конституционно-демократическая партия» выставляет всего 62 претендентов на депутатский мандат, а Компартия Японии — 64. И это при том, что КПЯ раньше выставляла своих сторонников во всех избирательных округах.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Япония

В действительности же борьба развернется между правительственным блоком ЛДП с «Новой Комэйто», с одной стороны, и «Партией надежды» с примкнувшими к ней бывшими демократами — с другой.