



Иван Шилов ИА REGNUM

Ибрагим Калын о событиях в Африне: «Если будет нужно, мы войдем туда»

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в интервью для ТRT News высказался по поводу операции в подконтрольном сирийским Отрядам народной самообороны (YPG) Африне. «Если будет необходимо, мы войдем туда, все приготовления к операции завершены, — заявил он. — Турция сделает шаг там и тогда, когда посчитает нужным в целях собственной безопасности». Он также подчеркнул, что курдское региональное правительство в Ираке (IKBY) провело референдум о независимости, по итогам которого 93% населения сказали «да», с целью раскола Ирака. «Мы сделали необходимые предупреждения и положительно смотрим на любые обратные шаги», — добавил он. Что касается конфликта в регионе Идлиба, Калын заявил: «Структура региона будет определена по итогам переговоров с Россией и Ираном. Воздушные атаки прекратились. Мы прилагаем для этого все усилия».

Президент Эрдоган: «Мы подойдем к Киркуку»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы Хакана Челика для CNN Türk заявил, что IKBY является захватчиком в Киркуке. «В настоящее время центральное управление делает необходимые шаги в направлении Киркука. Переговоры с Ираком и Ираном продолжаются. Мы предпримем все необходимые меры, направимся как в Киркук, так и к Мосулу», — добавил Эрдоган. В итоге Барзани и сторонники откажутся от всего этого. У них и так нет никаких законных оснований для своих действий. Это так или иначе противоречит международному праву. Федеральный парламент должен это принять; а федеральный парламент точно это не одобрит. Правительство Ирака сделало официальное объявление. Конституционный суд Ирака также постановил отложить принятие решения о референдуме. Эрдоган заявил, что у референдума, проведенного курдским региональным правительством, была причина, но он не привел ни к какому результату. «Воздушные границы с северным Ираком также будут закрыты», — добавил Эрдоган.

(сс) Thestival.gr Турецкая полиция

Сотрудник консульства США арестован за обвинения в шпионаже

Главное управление прокуратуры Стамбула по борьбе с терроризмом и организованной преступностью в рамках расследования самого большого коррупционного скандала 17—25 декабря 2013 года задержало сотрудника Генерального консульства США в Стамбуле Метина Т., который по итогам рассмотрения дела полицией был доставлен в суд. Подозреваемый Метин Т. после допроса в прокуратуре был направлен в дежурный суд. Подозреваемому Метину Т. было предъявлены обвинения в «попытке расстроить конституционный строй», «использовании конфиденциальных секретных данных, касающихся государственной безопасности или внутренних или внешних политических выгод с целью политического или военного шпионажа» и «попытке устранить власти Турецкой республики». Согласно заявлениям американского посольства, «правительство США очень обеспокоено арестом местного сотрудника консульства США в Стамбуле 4 октября и, как сообщают источники в турецком правительстве, вместо законного суда этого сотрудника хотят осудить посредством средств массовой информации».

«Эрдоган требует отставки 6 мэров, включая Гекчека»

Как сообщает газета Sözcü, президент Турции и председатель правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Эрдоган попросил отставки мэров некоторых крупных городов, таких как Анкара, Бурса, Балыкесир, Ушак, Нигде и Невшехир. В ответ на критические заявления по поводу этого решения он заявил следующее: «Существует две причины увольнения с должности в муниципалитете. Это или выход из партии, или снятие с должности за пренебрежение или злоупотребление служебным положением. Конечно, мы не хотим пробовать эти дороги. Почему, когда назначают на должность — всё хорошо, а когда требуют отставки — не принимают». Между тем, по сообщениям CNN Türk, мэр Анкары Мелих Гекчек и представители муниципалитета Анкары были обвинены в незаконной вырубке и контрабанде леса и нанесении вреда государственному имуществу.

Minister-president Rutte Реджеп Эрдоган

Экономика бьет тревогу

ПСР ищет способы собрать деньги у граждан. На место отмененного в 2002 году Фонда обязательных сбережений пришла система обязательного индивидуального пенсионного обеспечения. Проблема списания долгов по налогам также не была решена. Налоговый долг граждан сейчас составляет 179,3 млрд лир. Правительство каждый раз заявляет о том, что «никакого списания налоговых долгов больше не будет. Это будет последним. Пускай все подводят счета в соответствии с этим», но потом, не собрав нужного количества налогов, снова подписывает закон о списании. Сбор налогов — один из показателей, который дает представление о состоянии экономики страны. Чем выше сумма налога, взимаемая на рынке, тем быстрее происходит экономическая деятельность. Когда бюджет работает таким образом, инвестиции растут, а безработица уменьшается. В противном случае торговля замедляется, и сначала рынок сталкивается с возможностью перехода в рецессию, а затем в кризис. Две налоговые амнистии, объявленные министерством финансов в 2016 и 2017 годах, зафиксировали увеличение денежных потребностей. Так называемый «кризис ликвидности» стал настолько явным, что как только первого собранного пакета стало недостаточно, был подготовлен второй пакет. Согласно перечню налоговых должников, регулярно публикуемых Управлением по доходам, оказалось, что амнистия не стала панацеей от всех проблем. Количество налогоплательщиков с долгом в 1 млн лир и выше увеличилась почти вдвое, поэтому общее количество должников выросло до 30 319. Сумма долга составила 179 398 682 198 лир. Почти каждый страдает от новых повышений ставок. Больше всего будут платить люди с низким и средним доходом.

По данным министерства таможни и торговли, дефицит во внешней торговле в сентябре вырос на 85,23% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составил 8,14 млрд долларов. В сентябре наиболее экспортируемым сектором (1,78 млрд долларов) стали автомобили, тракторы, велосипеды, мотоциклы и другие наземные транспортные средства. Самым импортированным сектором — 3,2 млрд долларов — стало минеральное топливо, минеральные масла и продукты и перегонки. Курс доллара к турецкой лире на прошлой неделе закрылся на уровне 3,5520, а на этой неделе достиг уровня в 3,61 700. Курс евро к турецкой лире составил 4,2296.

R4BIA.com Президент Турции Реджеп Эрдоган

«Охота на ведьм»

После 15 июля 2016 года правительство, пользуясь прикрытием чрезвычайного положения, уничтожило судебную власть. В рамках расследования государственного переворота еще 39 судей и прокуроров были отстранены от своих должностей. С 15 июля и по сегодняшний день общее количество уволенных судей и прокуроров составило 4560 человек.

В понедельник утром в Стамбуле и Мерсине была проведена операция, в результате которой было задержан76 человек на том основании, что они были близки к движению «Хизмет». Им было предъявлено обвинение в том, что они «использовали программу byLock и распознание речевого контента». В Мерсине в ходе операции против предпринимателей было принято 47 решений об аресте. На данный момент задержано 29 бизнесменов. Среди них числятся некоторые известные бизнесмены. Их обвинили в «пополнении счета в банке Asya, членстве в ассоциации, выезде за рубеж и проживании в отеле».

Государственная прокуратура Анкары распорядилась задержать 101 сотрудника министерства финансов и 32 сотрудников министерства труда и социального обеспечения по обвинению о причастности к движению «Хизмет».

Из 87 задержанных в Измире за принадлежность к движению «Хизмет» 52 человека являются сотрудниками полиции в отставке. В качестве доказательства был предоставлен список с именами из программы ByLock.

Caytiryakileri.net Оппозиционная партия Хизмет

Школу вернули владельцам

Фонд «Маариф», который был создан для закрытия школ движения «Хизмет» по всему миру, приостановил свою деятельность. Школы «Хизмета», осуществляющие свою деятельность на Мали в течение 16 лет, были переведены в собственность Фонда «Маариф». Власти страны отменили факт передачи школы в собственность, который, как оказалось, был сделан с помощью поддельных документов. Школа была возвращена реальным владельцам.

Драка во время протеста по вопросу «регистрации брака муфтиями»

Как сообщает канал CNN Turk, протест перед зданием парламента по поводу наделения муфтиев полномочиями регистрации брака закончился дракой между выражающими свое недовольством новым законом женщинами, полицией и депутатами Республиканской народной партии. Группу женщин, которая выступили против закона, обсуждающегося Комиссией внутренних дел, в соответствии с которым муфтии будут иметь право регистрировать браки, при попытке попасть в здание парламента остановила полиция. Депутаты РНП Орхан Сарыбал и Али Шекер, стоя перед воротами парламента, отметили, что список фамилий протестующих женщин был составлен. «Это решение в корне неверно. Все женщины должны собраться здесь, чтобы защитить свои права. Женщины должны быть в парламенте. Защищать свои права — это долг всех женщин. Право, данное муфтиям, распространяется и на имамов, которые работают под руководством муфтиев. Это нововведение принесет за собой многоженство и другие проблемы», — заявили депутаты.

Kurdpress.com Реджеп Эрдоган и Ангела Меркель

Правительство Германии урезало поддержку DİTİB

По данным газеты Kölner Stadt Anzeiger, федеральное правительство Германии в 2018 году уменьшит поддержку, оказываемую Турецко-исламскому союзу религиозных учреждений (DİTİB), на 80%. Министерство внутренних дел сделало подобное заявление, отвечая на вопрос партии Зеленых, отметив, что DİTİB критикуют за близость к турецкому правительству, добавив, однако, что поддержка проекта по-прежнему будет осуществляться. Согласно статье, в следующем году правительство Германии обязалось предоставить поддержку проекту в размере 297 500 евро. В то же время отмечается, что в 2017 году этот показатель был почти в пять, а в 2016 — в 10 раз выше, чем планируется в 2018.

У религии есть своя разведка?

Управление по делам религии (DİB) опубликовало отчет Счетной палаты 2016 года. В докладе, подготовленном Счетной палатой, говорится в том числе о разведывательных расследованиях, проводимых DIB в европейских странах перед референдумом 16 апреля. Несмотря на отсутствие данных о расходах на «разведывательный персонал» в статье «Расходы персонала», в отчете отмечаются расходы на «разведывательный персонал» в статье «Расходы на государственные премии учреждений социального обеспечения». Это вызвало вопрос, имеется ли у DIB свой разведывательный персонал, и напомнило о январском кризисе с Германией. В первые месяцы 2017 года Германия начала расследование по поводу отправки данных о Гюлене в Анкару некоторыми работниками мечетей при Турецко-исламском союзе религиозных учреждений. Представитель МВД Германии заявил о том, что органы безопасности приступили к расследованию.

Pxhere.com Стамбульская мечеть

«Депутатов ПСР ждет операция»

Председатель Рабочей партии Догу Перинчек, выступая на KRT TV, заявил о том, что политика США в Сирии потерпела крушение, и что Вашингтон передаст Рабочей партии Курдистана (РПК) управление Иракским Курдистаном вместо ныне действующего президента Масуда Барзани. «Мы не сможем защитить Турцию, если не доверимся России, Ирану и Ираку, — отметил Перинчек. — ПСР потерпела большой урон. Сегодня они все еще заседают в парламенте, но через некоторое время против них тоже будет проведена операция. То, что Эрдоган уйдет, уже очевидно. Власть его закончится в 2019 году. Они на высокой скорости падают вниз. Количество голосов уже упало до 43%».

Коротко, но важно

Депутат Демократической партии народов в Сиирте Бесиме Конджа была снята с поста решением Генеральной ассамблеи парламента. На Генеральной ассамблее было зачитано ходатайство премьер-министра, в котором Конджи обвинили в «пропаганде терроризма». Ранее с депутатских постов были сняты Фиген Юксекдаг, Нурсель Айдоган, Туба Хезер Озтюрк и Файсал Сарыйылдыз.

Вслед за решением министерства обороны Турции по поводу «свободы ношения платка» в турецких Вооруженных силах разрешение на платок дошло и до Военной академии. Впервые за всю историю турецких Военных академий учащаяся в платке начала новый учебный год.