Новый эксперимент над школой в России: рубить или считать по головам?
1 сентября за школьные парты село на сто десять тысяч первоклассников больше, чем годом ранее. К 2025 году в стране число учеников увеличится еще на 3,5 миллиона человек.
Одновременно выросло и родительское беспокойство — в какой стране окажутся их дети по окончании школы? В буквальном и переносном смысле этого слова. Что будет происходить в самой школе и с самой школой. К чему надо быть готовым и можно ли подготовиться в принципе?
С новым министром образования вся система вновь пришла в предстартовое положение. О. Васильева уже заявила о необходимости изменений в законодательстве об образовании.
Ни одна из госпрограмм (и не только в сфере образования) не завершена, но в них постоянно вносятся структурные изменения. Рождаются новые приоритетные проекты. Критерии оценки то множатся, то меняются.
Выпускников пропускаем через внешний контроль, ЕГЭ и пр., потому что ни вуз, ни государство учителям, видимо, давно не доверяют, зато начальникам из сферы образования верим на слово, оцениваем по их внутрисистемным докладам, построенным по принципу «сколько есть департаментов в ведомстве — столько и направлений».
У публичных лиц из системы образования странный язык. Вроде бы русский, но не язык Пушкина или Достоевского. Напоминает речь персонажей Салтыкова-Щедрина. Не владеющим канцеляритом сразу не понять. Всё время возникает желание все перепроверить, потому что это не капитальнейшие доклады о проблемах и практике жизнеобразующей отрасли, а сплошь самоотчеты: о работе и обязательно о себе, любимом.
Российскую академию образования как основного эксперта не слышно ни в Федеральном Собрании, ни в общедоступных средствах массовой информации, в том числе на основных каналах телевидения. Интернет-сайт РАО не информативен.
Надежда на независимую оценку качества образования (НОКО) умерла, не успев родиться, после того как конкурс на проведение сбора и анализа информации о качестве образования в вузах выиграло Международное информационное агентство «Россия сегодня» (далее — МИА «Россия сегодня»), а независимая оценка качества школьного образования свелась к анализу полноты и актуальности данных школьных интернет-сайтов. Убедиться в том, что эта многосотмиллионная по затратам НОКО бесполезна для педагогической практики, может любой родитель и учитель, заглянув сайт bus.gov.ru.
В Минобрнауки вообще поставили производство самоотчетов на поток, приказав всем образовательным организациям заниматься самообследованием, а отчеты об этом представлять ежегодно к 1 августа. Сроки и форму самообследования, состав привлекаемых для его проведения лиц поручили определять в самой самообследуемой организации.
И, «вона! пошла писать губерния! — проговорил Чичиков, попятившись назад» …
Самообследования школ перевоплотились в самоотчеты муниципальных начальников.
Муниципальные отчеты переродились в самопрезентацию региональных министерств образования и науки.
На финише преобразований — селфи федеральных чиновников.
Только спустившись вниз с этой словесной вертикали, этаж за этажом, с уровня на уровень, можно надеяться на то, что откроется истина. Хотя бы в первом приближении. Иначе — не поймешь, что же такое, к примеру, «огосударствление школ через управление содержанием образования по примеру того, как сделано в Самарской губернии».
Так обозначила О. Васильева свой мегапроект (типа реновации С. Собянина). Вот сумбурный фрагмент ее выступления в Государственной думе 27 сентября про самарский опыт:
«Эксперимент идет с 2002 года. Через управление содержанием образования, через так называемые образовательные округа… Результат достаточно убедительный, во-первых, управленческая часть сократилась с 9 процентов до полутора процентов, и на протяжении последних шести лет этот регион дает ежегодно финалистов нашего Всероссийского конкурса «Учитель года» и давал полного финалиста два года назад. Это тоже очень качественные показатели».
То, что сократили аппарат, отлично. Приятно, что поволжские учителя такие молодцы.
Но это — всё, получается, что узнала министр из самоотчета самарского вице-губернатора на сочинском совещании, посвященном эффективности управления региональными системами образования.
Из СМИ можно узнать, что в Самарской области, чтобы качественное образование стало доступнее и качественнее, решили отобрать управление школами у органов местного самоуправления и переподчинить школы органам государственного управления субъекта Российской Федерации. Школы отобрали, но в процессе отбора и после него позабыли разъяснить, о какой доступности речь — о шаговой? О дистанционной? Легче приобретаемой? Для всех или для некоторых? Доступности вообще или элитарных и обласканных властью школ? И чем теперь будет отличаться учитель муниципальной школы, ставшей государственным образовательной организацией, от себя самого, но вчерашнего.
Чтобы не захлебнуться от переизбытка подчиненных, отобранных у 35 муниципалитетов, учредили 11 межмуниципальных образовательных округов. В муниципальной столице региона и в Тольятти (повезло или не повезло?) ничего не изменилось.
Прошло 17 лет, и теперь вице-губернатор утверждает, что качество образования улучшено.
«Например, снижен разрыв между «лучшими» и «худшими» образовательными учреждениями в условиях общей позитивной динамики образовательных результатов».
Про доступность качественного образования — ни слова. Позабыли о великой цели?
Почему О. Васильева не одернула самарских чиновников? Если есть «лучшие» и «худшие», между которыми сокращается разрыв, значит, число и тех, и других школ — константа, постоянная величина?
Почему в области вообще есть такое явление — худшая школа? Что сделано для того, чтобы помочь коллективам школ, оказавшимся в трудной жизненной ситуации? Почему все сокращенные педчиновники не перенаправлены в эти школы? В командировку? Почему весь высвобожденный денежный ресурс не отправлен вдогонку?
Ни в речи О. Васильевой, ни в докладах вице-губернаторов нет ответов. Только славословие в отношении эксперимента. Тем временем, сами того не ведая, подлинные итоги эксперимента разоблачили сами же начальники самарских территориальных управлений образовательных округов.
В докладе руководителя Южного управления министерства образования и науки Самарской области на августовском педсовете взволнованно сообщается, что на протяжении последних трех лет качество обучения в целом снижается.
В попытке понять причины в этом управлении впервые применена такая форма экспертизы, как посещение уроков учителей (знаков восклицания я бы поставил длиной во всю страницу — А.М.). После посещения уроков математики, физики, русского языка там выявлено (далее — цитаты из доклада):
«— неумение учителем проводить анализ собственного урока;
— отсутствие контроля за выполнением домашнего задания во время урока;
— недостаточный контроль за качеством проведения уроков со стороны администрации;
— неэффективное использование учебного времени урока и другие».
Руководитель Поволжского управления вообще выдал сенсацию: и у статусных школ области — низкая результативность.
На мой взгляд, наличие каких-либо статусных школ в Самарской и любой другой области — это антиконституционный беспредел. В Российской Федерации гарантируются, строго говоря, общедоступность и бесплатность госстандартного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования. И уж точно к теме общедоступности, а теперь и качественного образования наличие статусных школ не только не имеет никакого отношения, но и им прямо противоречит.
Этих школ в губернии — гимназий, лицеев, академий — 83. В основном они сосредоточены в Самаре и автограде.
В прошлом году судьба первоклассника зависела от родительской клавиатурной гонки: надо было успеть заполнить и отправить электронное заявление о приеме ребенка в первый класс выбранного статусного учебного заведения. Для тренировки родительских навыков специалисты электронного ресурса с 14 ноября даже устраивали тренировки. А государственное бюджетное образовательное учреждение — Самарская государственная областная академия — проигнорировала электронную очередь. За неделю до объявленной даты начала записи детей (16 декабря) у порога учебного заведения начала формироваться живая очередь родителей.
В МК.ru/Самара сохранилась заметка о том эпизоде, записанная со слов одной из родительниц.
«Ночь на 16 декабря провели в машинах, спасаясь от мороза, но не уезжали далеко. В 23.00 на сайте академии появилось короткое объявление такого содержания: «В связи с письменными обращениями большого числа родителей будущих первоклассников по поводу нездоровой ситуации, сложившейся из-за действий группы лиц, вокруг поступления, руководством СГОАН было принято решение о переносе приема заявлений
Все решили не разъезжаться, подождать до утра. Зная порядки этого учебного заведения, мы не исключали возможности провокации. Вдруг нас специально отправят по домам, а с утра примут других? Дождавшись рассвета, родители двинулись к дверям академии. Однако там их встретило то же объявление. «Прием переносится на неопределенную дату», — сообщила им проректор по учебной работе».
Понятно, что как-то этот конфликт разрешился.
Но вот что очень интересно. Министерство самарского образования и науки в этом году вдруг заметило, что результативность выпускников «статусных» школ оказалась ниже, чем в среднем по региону. Каждая пятая статусная школа в Самаре, каждая четвертая в Тольятти, все в Поволжском округе, половина из Кинельского имеют результативность ниже среднерегиональной по профильным предметам. А 31 статусная школа из 83 имеет результативность по непрофильным предметам на 10 и более процентов ниже по сравнению с среднеобластными данными.
В правительстве Самарской области не удовлетворены ситуацией в молодежной среде. У юношей и девушек слабо развита культура ответственного гражданского поведения. У значительной части молодежи отсутствуют стремление к общественной деятельности, навыки самоуправления. Растут риски социальных патологий — преступности, алкоголизма, наркомании. Снижается уровень культурного и физического развития молодежи. Доля молодежи, стремящейся к предпринимательству, в общей численности молодежи в Самарской области не превышает 1—2%. Продолжается миграция активной молодежи за пределы региона.
Вот такие факты обнаруживаются, если раскрутить спираль самоотчетов сверху и почти донизу. Эти факты — не из жизни школы, и не должны обидеть педагогов, поскольку никак их не касаются. Они из той надшкольной жизни, которой продолжает жить педагогическая надстройка. Там не решают задачи, а «решают вопросы», как они говорят. Функционируют, потому что процесс — это и есть цель.
О.Васильева уже приняла решение о тиражировании самарского «эксперимента», похоже, потому что «концепция» самарского эксперимента совпадает с ее «концепцией» перестройки системы управления содержанием образования.
Мне не удалось декодировать, расшифровать словосочетание «управление содержанием образования», поскольку такого понятия в законодательстве и в педагогике нет, зато понятие образования в законодательстве прописано ясно и не по-министерски.
Носителем содержания образования как системы компетенций и качеств и субъектом образования как процесса является обучаемый и воспитывающийся. Он — единственный значимый критерий ценности отечественного образования и структуры управления этой системой. Как личность, как индивид, как человек. Как гражданин Российской Федерации, ставший таким по праву рождения в нашей стране.
В любом государстве, как говорил Р. Киплинг, есть два способа править: рубить людям головы или считать людей по головам.
Судя по всему, в школьном министерстве считают по-иному — по школьному поголовью. Этот способ продолжает тиражироваться по стране, в том числе — и благодаря селфи-докладам из захваленной Самарской области.
Что в этом процессе приветствуется, а что отрицается депутатами Государственной думы, обсудим в дальнейшем. На примере двух министров — пришедшего и ушедшего. Может, окажется, что и разницы-то никакой нет, и родителям надеяться надо будет не на статусную школу, а, как и прежде, на ту самую реальную скромную учительницу по соседству, обобщенный образ которой подарило нам советское кино.
Правда, О. Васильева считает, что никакого кино после «Доживем до понедельника» про школу и не снято. Снято. Еще как снято. Тот замечательный фильм вышел на экраны в 1968 году. После него были «Чучело», «Уроки французского», «Большая перемена», «Дорогая Елена Сергеевна», «Ключ без права передачи» …
А фильм, который так же возвышал бы Учителя, обязательно появится, но после того, как министры образования всех уровней будут хоть иногда и не в День учителя начинать свои выступления с именных, персональных, по имени-отчеству поклонов выдающимся нашим педагогам. Которые стесняются участвовать в конкурсах «профессионального мастерства» типа «учитель года» и не демонстрируют на публике свои личные таланты.
Учитель не тщеславен. Потому что главное в учительском труде — научить воспитанников учиться.