Первый, пожалуй, во всей мировой истории банковской деятельности прецедент, когда без каких-либо расследований правоохранительных органов, их заключений и официальных решений в России замораживаются счета менеджеров некоторых банков. Очевидно, в 100-летие хорошо известных всем событий потомки революционной России должны не просто закрыть глаза на это примечательное событие, но и радостно ликовать, мол ура, свершилась справедливость, так этим менеджерам и надо, у них, мол, зарплаты «бешеные», с них не убудет. Так вот это не так, господа хорошие. Российский народ всегда умел сочувствовать себе подобным, каждая российская семья знает, что такое горе, испытывала и испытывает житейские невзгоды и понимает, что сейчас этим менеджерам не просто, у каждого из них семья и дети, которых нужно кормить. И теперь эти менеджеры лишь пополнили либо пополнят ряды безработных с остро преследующим их болезненным чувством своей профессиональной непригодности, отсутствия защищенности и неопределенности в завтрашнем дне, пониманием, что вот так запросто кто-то может вершить несправедливую справедливость. Поэтому мы сочувствуем семьям без вины виноватых, ведь их вина не доказана, и не будем выкрикивать «Ура, так им и надо», а просто спокойно, без эмоций разберемся, что же все-таки произошло, что такого совершили рядовые банковские сотрудники, которые, как все знают, действуют словно роботы, следуя инструкциям, так как работать по-другому в банковском секторе невозможно в принципе (!), и что же на самом деле стоит за всеми этими «нестандартными» событиями.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

В прошлом году на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге Эльвира Набиуллина озвучила идею реформы механизма санации:

«Именно для повышения доверия и эффективности механизма санации мы предложили новый механизм, потому что в старом механизме есть свои пороки, в том числе и кредитная схема, и мотивация санаторов».

Хлопайте в ладоши, кажется, ЦБ признался в порочности собственной работы. А не тут-то было, отставить аплодисменты. Идея ЦБ, как сказала бы персонаж Ильи Ильфа и Евгения Петрова Эллочка-людоедка, просто феерична. Новый механизм подразумевает рекапитализацию проблемных банков за счет специально создаваемого для этих целей фонда под управлением самого ЦБ. Возникает вопрос — а для чего тогда стране Агентство по страхованию вкладов (АСВ), на протяжении многих лет выстраивавшее работу в данном направлении? А как этот новый фонд будет работать? Каков механизм? Одним словом, тогда питерское выступление главы регулятора оставило больше вопросов, чем ответов. И если кто-то, махнув рукой, подумал, что идей в стране было много, но не всем суждено было сбыться, и эта заставит себя долго ждать, то этот кто-то сильно ошибся. Именно эта идея, как писали классики, не умерла. Наоборот, ее расцвет мы наблюдали уже в этом году и даже успели увидеть последствия.

Kremlin.ru Эльвира Набиуллина

Немного хронологии событий… 2 марта 2017 года на сайте ЦБ появляются материалы, очевидно, являющиеся ответом на повисшие тогда в Питере, в воздухе вопросы. И что же все увидели? А увидели по сути всё тот же старый механизм санации с участием банка-кредитора, ну и небольшое дополнение — ту самую идею — возможность рекапитализации банков напрямую ЦБ за счет средств создаваемого им же самим фонда.

«В случае, если финансирование его участия (имеется в виду банка-санатора — примечание ИА REGNUM ) по-прежнему будет осуществляться в кредитной форме, это фактически означает сохранение старого механизма с присущими ему недостатками и новыми расходами государства, — заявил руководитель группы банковских рейтингов АКРА Кирилл Лукашук, — если же в новой модели инвестор (банк-санатор) будет участвовать в санации исключительно своими ресурсами с получением приоритетных прав на оздоровленный актив в будущем, то вполне может получиться, что попросту не будет желающих работать на таких условиях, до сих пор основной мотивацией санаторов было получение длинных, практически бесплатных ресурсов».

Теперь давайте рассмотрим, так сказать, старый механизм санации банков.

При наступлении страхового случая, а именно — отзыва лицензии у банка, в этот самый банк выходила временная администрация из числа сотрудников АСВ (в некоторых случаях к ним могли прикомандировываться сотрудники региональных главков ЦБ), которые за достаточно оперативный промежуток времени производили расчеты «дыры» в балансе проблемного банка и принимали решение — «лечить» его или банкротить. Справедливости ради отметим — это была вполне разумная практика, которая позволяла оценить качество активов банка, понять степень вовлеченности акционеров, их дальнейшее сотрудничество с АСВ и возможное их финансовое участие в процессе санации.

Что, собственно, подразумевал сам механизм санации? Если общий размер вкладов физлиц, которые подпадали под страховое возмещение ЦБ, как всем известно, это сумма на 1 вклад до 1,5 миллионов рублей, был больше «дыры», то возникал экономический смысл санировать банк. В этом случае ЦБ проводил конкурс среди кредитных организаций на выполнение функции банка-санатора. Потенциальному кандидату на эту роль раскрывались детали положения дел санируемого банка. Санатор составлял бизнес-план и согласовывал его с ЦБ. Оговаривался размер возможного долгосрочного кредитования банка-санатора со стороны ЦБ. Как правило, речь о шла о кредитовании на срок от 10 до 15 лет и ставке в рублях до 0,5% (!!). Для того, чтобы получить такие длинные деньги под такой «смешной» процент, санитары проблемных банков должны были соответствовать разработанным и установленным самим же ЦБ критериям, в том числе банк должен был быть не ниже 2 классификационной группы, иметь за плечами прибыль и другие признаки, говорящие о его мощности или прочности. После соблюдения всех формальностей банку-победителю конкурса выдавалась искомая сумма, а санируемый банк на несколько лет освобождался от соблюдения обязательных нормативов и, по сути, становился SPV (специальной) компанией для своего банка-«санитара», который, в свою очередь, в течение 10—15 лет (!!!) должен был регулярно отчитываться о проделанной работе. В итоге санатор должен был восстановить операционную деятельность подопечного банка и в конце процедуры вернуть кредит в казну ЦБ.

NVO Здание Центрального банка России

Данная схема работы находила достаточно горячий отклик в сердцах возможных санаторов, отбоя от них не было: БИНбанк, Открытие, СМП Банк, Татфондбанк, МФК и многие другие, которые в свое время (!) успели войти в число «санитаров банковского леса», что означало их соответствие требованиям ЦБ. Сотни миллиардов рублей, данные не являются закрытыми, в виде по сути бесплатных (0,5% на 10—15лет) ресурсов были отданы в «надежные, профессиональные руки» по мнению самого же ЦБ.

И тут появляются новости — БИНБанк, Открытие, Югра, отчет аналитика из «Альфа-капитала» о проблемах еще в ряде крупных банков — Промсвязьбанке и МКБ, которые означают, что что-то пошло не так… «Санитары» оказались в числе «больных». Может, санация — это вирус, от которого можно заразиться? Но как тогда эти банки еще совсем недавно (!) могли соответствовать критериям безупречного здоровья, разработанным ЦБ, и как ЦБ решил, что они здоровы? Ну, а самое главное — кто теперь будет возвращать деньги в казну, если банк-санатор обанкротился, как Татфондбанк, например. Мог ли ЦБ, давший деньги на 10—15 лет, да еще и под такой процент, не знать о происходящем? Нет, не мог! По той лишь «банальной» причине, что банк-санатор регулярно отчитывается в ЦБ о проделанной работе с санируемым учреждением, баланс банка-санатора на ежедневной основе отслеживает сонм специалистов региональных и центральных главков ЦБ, ведь в банках, в отличие от остальных юридических лиц в России, баланс закрывается на ежедневной основе, каждая операция в течение дня видна как на ладони… Так почему же регулятор (ЦБ РФ), видя первые признаки проблем со здоровьем санаторов, не предпринял предупреждающих мер по развитию болезни и «запустил болезнь» до «страхового случая»? Ну, на один вопрос, а именно кто будет деньги возвращать в казну, мы точно уже получили ответ, увидев новый механизм санации в действии, когда ЦБ напрямую как инвестор, без конкурсов и процедур, руководствуясь, очевидно, по отношению к себе своими же требованиями и отнеся себя в соответствии с этими же критериями к категории банков с «безупречным здоровьем и здравомыслием» объявляет о санации санаторов (!) — финансово-кредитных учреждений «Открытие» и «БИНбанка». Это, так сказать, проба пера, то есть первые случаи применения нового механизма. Он позволяет назначать своих топ-менеджеров (из ЦБ) в исполнительные органы санируемых банков. Налицо конфликт интересов, к слову, в том числе описанный Федеральным законом «О противодействии коррупции». Так, например, госпожа Орленко А., возглавлявшая департамент банковского надзора ЦБ РФ, стала первым заместителем председателя правления банка «Открытие». Публично процесс, по которому именно тот или иной сотрудник ЦБ РФ может занять ту или иную должность в каком-либо санируемом банке, нигде не указан. То ли уровень квалификации сотрудника, как те же банки, которые должны быть в числе второй классификационной группы, чтобы стать санатором, то ли что еще, остается загадкой. НЕ описано также публично и то, сколько бюджетных средств планируется теперь опять потратить на эти санации. Но зато есть первые результаты работы этих топ-менеджеров из ЦБ — у большинства менеджеров санируемого банка «Открытие» заморожены личные средства на счетах и списаны в рамках программы докапитализации (!) Да-да, не акционеров, то бишь собственников банков! А менеджеров, которые работают в рамках инструкций! А разве уже было решение суда? Или правоохранительных органов о заморозке? Установлен с точностью до человека круг лиц, совершивших противоправные деяния? Разве менеджеры «Открытия» получили на свои личные счета «длинные деньги» от ЦБ под 0,5% годовых на санацию банка, где они служат? Разве менеджеры «Открытия» разработали критерии и приняли решении о соответствии банка статусу санатора? Ну, очевидно же, что нет! Так почему их средствами решили поправлять здоровье банка?

Владимир Маковский. Крах банка. 1881

Невольно вспоминаются раскаяния незабвенного В.С. Черномырдина: «хотели, как лучше, а получилось, как всегда». Вот только сегодня в создавшейся ситуации раскаиваться никто не спешит. Вместо этого подбросили нам кость в виде новости о заморозке счетов менеджеров, считая, что мы обязательно должны ее сгрызть без остатка, приговаривая, мол, так им и надо, и не увидим за этим подлогом — сути событий. А суть такова — действовавший механизм санации оставил больше вопросов, чем ответов. Санируемые учреждения превратились в банки для «токсичных активов» «санитаров». За примерами далеко ходить не надо. Один только «БИНбанк», будучи санитаром, передал «в свой» санируемый «РОСТ Банк» более 550 миллиардов рублей сомнительных кредитов. Аналогично строил свою работу и другой санатор — «Татфондбанк». Ну, а новый механизм и вовсе понятен только ЦБ, а может, не понятен. Из того, что мы видим, но не ознакомлены, как говорится, путём «раскрытия информации», получается, что ЦБ сам эмитирует под созданный собою фонд деньги, распределяет их на основании каких-то непрозрачных процедур, назначает своих сотрудников должностными лицами санируемых банков и сам контролирует выполнение своих же решений.