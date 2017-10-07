



ru.wikipedia.org Николай Чудотворец. Фреска собора Ферапонтова монастыря, Дионисий, 1502 год

На днях турецкие и мировые средства массовой информации облетела «сенсация». Группа археологов в городе Демре (провинция Анталья), который исторически назывался Мирами Ликийскими, в ходе реставрационных работ в церкви Святого Николая будто бы обнаружила захоронение одного из самых известных христианских святых, Николая Чудотворца. И якобы в этой могиле и хранятся на самом деле мощи святителя. Впрочем, заявление на сей счет сделали не сами ученые, а чиновники. Вот, что рассказал руководитель провинциального департамента охраны памятников Джемиль Карабайрам: «Мы изучали все документы с 1942 по 1966 год и обнаружили некоторые заметки. Согласно этим примечаниям, храм был разрушен и полностью перестроен. Торговцы из Бари забрали мощи во время реконструкции. Но есть свидетельства того, что те останки принадлежали не святому Николаю, а другому священнику. Одним из первых, кто поддержал эту версию, стала профессор Йылдыз Отюкен, академик кафедры истории искусств университета Хасеттепе».

Следует сказать, что это не первый случай, когда в Турции выдвигают версии о судьбе мощей Николая Чудотворца, которые были вывезены в итальянский город Бари в 1087 году из-за опасений перед набегами грабителей-турок, вторгавшихся в Византию. В 1993 году турецкие археологи, занимающиеся раскопками на острове Гемиле (расположен у побережья Турции недалеко от города Фетхие), выдвигали теорию, что именно здесь похоронили святителя, останки которого в VII веке были переправлены в Миры Ликийские в условиях, когда Средиземное море бороздил флот арабов. Правда, что интересно, в 2009 году турецкие археологи потребовали от итальянского правительства возвращения мощей, но получили отказ. То есть ученые были уверены в том, что в Бари хранятся настоящие останки Николая Чудотворца. Также, пишет американское издание National Geographic, и католический центр святителя Николя утверждает, что останки архиепископа Мир Ликийских находятся в его базилике в Италии, «пока не доказано иначе», а сообщения о «находке» в Демре считают «преждевременной» спекуляцией.

Klaus-Peter Simon Церковь Святого НиколаяЦерковь Святого Николая, Демр, Турция

Но это мнение сегодня фактически оспаривают представители властей провинции Анталья. Почему? Турецкая газета Hurriyet Daily News цитирует Карабайрама, заявившего, что «если мы добьемся результата, туризм в Анталье выйдет на новый уровень». Однако желание «присвоить» мощи величайшего святого в истории христианства ради привлечения тысяч новых туристов может обернуться для турецких властей неожиданным образом. ИА REGNUM уже сообщало в этом году, как президент Турции Реджер Тайип Эрдоган хотел на Великую Пятницу, которая посвящена воспоминанию осуждения на смерть, крестных страданий и смерти Иисуса Христа, а также снятию с креста Его тела и погребения, вместе с руководством правящей партии «Справедливость и развитие» и религиозными лидерами Стамбула посетить православный собор Святой Софии (ныне музей Айя-София), чтобы помолиться в нем как мусульманин. Правда, ближе к назначенному дню, 14 апреля, отказался от этой идеи.

Simm Скульптура Св. Николая у стен церкви

Вспомним и о том, что в сентябре были обнародованы планы городского совета Большого Стамбула масштабного переустройства Принцевых островов, что во время Византийской империи представляли собой единый религиозный центр с многочисленными монастырями, часть из которых использовалась в качестве летней императорской резиденции. В настоящее время на островах компактно проживают общины христиан-армян, православных, католиков и сефардских евреев. Фактически Принцевы острова являются последним реликтовым наследием старой, поликонфессиональной и поликультурной Османской Турции. Намеченная урбанизация ставит под угрозу монастыри и синагоги, а также православный богословский колледж острова Халки, закрытый в 1971 году турецкими властями. Новый градостроительный план предусматривает и снос существующих старых деревянных домов, большинство из которых принадлежит христианским или еврейским собственникам, на их месте планируется возведение многоэтажных жилых кварталов. Однако на острова посмотреть на старину прибывали многочисленные путешественники со всего света. Перестройка означала бы удар по туристической отрасли, ведь стандартизированные пляжи и курорты и так расположены на всей территории Турции.

Николай Мазепа Саркофаг, в котором был похоронен святой Николай

Некоторые турецкие издания отмечали, что после того, как Эрдоган с большим трудом выиграл конституционный референдум по расширению своих полномочий, и то с помощью националистов, консервативная и исламистская внутренняя Анатолия, чьи голоса ушли Эрдогану, стала осознавать, что отныне она имеет право предъявлять президенту свои требования. Но вот парадокс. Чем больше власти пытаются наступать на христианство, чем чаще слышатся голоса в пользу реорганизации Айя-Софии в мечеть, тем сильнее обозначатся фактор относительно недавнего завоевательного присутствия турок в Малой Азии. В этой ситуации признать нахождение останков святителя Николая в Демре — это значит дать дополнительный повод христианам говорить об истинных хозяевах земли, которую занимает в настоящее время Турецкая Республика. Учитывая еще и то, что в апреле 2015 года Армянская апостольская церковь канонизировала 1,5 миллионов жертв геноцида армян, чья кровь даже не окропила, а буквально залила Восточную Анатолию — где же в Турции тогда останется место для ислама?