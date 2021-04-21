Военное положение Соединенных Штатов оценивается как маргинальное, согласно новому докладу американского стратегического исследовательского института The Heritage Foundation, и это не может не беспокоить председателя комитета палаты представителей США по вооружённым силам Марка Торнберри, пишет Рейчел Де Гуидис в статье для The National Interest.

The U.S. Army ВС США

Нация «не предоставила необходимого снабжения для военных, соизмеримого с теми задачами, которые мы ставим перед вооружёнными силами», заявил Торнберри после публикации доклада The Heritage Foundation.

Читайте также: War is Boring: Как будут выглядеть вооруженные силы независимой Каталонии?

«Может быть, более тревожно то, что мы сами не предоставили военным ресурсы, соразмерные нашей моральной обязанности по поддержке мужчин и женщин, которые рискуют ради нас своими жизнями», — добавил Торнберри.

U.S. Army Europe Images Американские военнослужащие в ходе учений

Специалист по оборонным программам, старший научный сотрудник The Heritage Foundation Дакота Вуд, который является автором доклада «Военная мощь США-2018», заявил, что президент США Дональд Трамп унаследовал вооружённые силы, которые «слишком устарели».

«Почти все, с кем я обсуждал… вопросы, связанные с национальной безопасностью и внешней политикой, в большинстве своём согласны с тем, что численность наших войск слишком мала, а материальная база слишком устарела», — заявил Вуд.

По мнению Вуда, существует две проблемы. Во-первых, большинство военных систем США были приняты на вооружение в 1970-х или 80-х годах. Во-вторых, на протяжении нескольких лет можно было наблюдать резкое снижение боеготовности вооружённых сил США.

В докладе The Heritage Foundation указано, что террористические организации на Ближнем Востоке и в Афганистане имеют «высокий уровень» угрозы для национальных интересов США, так же как и Россия, Китай, Иран и Северная Корея.

The U.S. Army Афганистан

Доклад «Военная мощь США-2018» гласит, что в целом военное присутствие США может быть расценено как «маргинальное», состояние морской пехоты «слабое», а положение ВМС и ВВС также является «маргинальным».

»Совершенно недопустимо… просить кого-либо принять участие в миссии, если для этой миссии вас не подготовили и не оснастили должным образом», — заявил Торнберри.

Военное присутствие США за рубежом также уменьшилось. Если в 1953 году в ЕС находилось 450 тыс. военнослужащих США, а количество военных объектов достигало 1 тыс. 200, то в настоящий момент в ЕС размещены 62 тыс. военнослужащих. Это означает сокращение военного персонала на 85% и 75-процентное сокращение военных объектов по сравнению с периодом холодной войны.

В докладе отмечено, что Северная Корея значительно увеличила количество ракетных пусков в 2017 году. Если в 2016 году КНДР осуществила 21 ракетный пуск, то в 2017 году только в августе было проведено 18 испытаний.

«То, что нам нужно сделать, — это послать чёткий сигнал не только Северной Корее, но и другим странам региона, включая КНР, о том, что мы намерены укрепить свои военные возможности и наших региональных союзников. Для этого мы планируем создать там необходимый военный потенциал», — заявил Торнберри.

The U.S. Army ВС США

В докладе также содержатся статистические данные и другие сведения о состоянии военной техники США. Например, указано, что только 41% самолётов ВМС были готовы к выполнению операций в конце 2016 года. Только четыре из 55 истребительных эскадрилий ВВС США находятся на максимальном уровне готовности по пятибальной шкале DEFCON. В операциях ВМС задействована примерно одна треть флота, в конечном итоге флот «опустился ниже требуемых уровней».

Читайте также: National Interest: Есть четыре способа урегулировать северокорейский кризис

Согласно данным бюджетной комиссии палаты представителей, бюджет на 2018 финансовый год предусматривает $621,5 млрд дискреционных расходов на оборону и $511 млрд невоенных дискреционных расходов. По словам Торнберри, бюджет на 2018 финансовый год поможет привлечь больше ресурсов для военных.

«Сила является залогом мира, всегда нужно надеяться, что конфликтов можно избежать. Но когда дело доходит до конфликта, опять же приходится полагаться на силу, чтобы победить. В связи с этим я считаю, что название доклада очень уместно. Военная мощь — вот что поддерживает мир», — заявил председатель комитета палаты представителей США по вооружённым силам.