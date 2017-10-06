Днем 7 октября 1571 года в Патрасском заливе Ионического моря испанские, итальянские и венецианские корабли добивали разбитый османский флот. Событие вошло в исторические хроники как морское сражение при Лепанто. Дополнительную известность этой битве принесло участие в ней 24-летнего испанского дворянина Мигеля Сервантеса де Сааведра. Будущий автор «Дон Кихота» в 1570 году был зачислен солдатом в полк Морской пехоты Испании, квартировавший в Неаполе, а в сентябре 1571 года отплыл на борту галеры «Маркиза», вошедшей в состав флота Священной лиги, навстречу оттоманской флотилии. Болевший в день битвы лихорадкой, Сервантес честно сражался с турками и берберами и был трижды ранен — два раза в грудь и один раз в предплечье левой руки, навсегда лишившись её подвижности.

Битва при Лепанто, Томмазо Долабелла. 1632

Битва при Лепанто, Андреа Вичентино, Дворец дожей в Венеции, примерно 1600 г

Тогда же вассал турецкого султана крымский хан Девлет-Гирей сжег Москву, 39 русских городов, бессчетное количество деревень и угнал на невольничьи рынки Европы и Азии огромное количество подданных русского царя Ивана IV, известного нам по прозвищу «Грозный». Получив военную помощь от султана Селима II Пьяницы, Девлет-Гирей собирался окончательно разобраться с беспокойным московским правителем.

В общем, турецкие боевые барабаны звучали тогда всё громче и умолкать не собирались.

Любое событие имеет свою предысторию и дальнейшие последствия. Предыстория сражения при Лепанто началась в сентябре 1566 года, когда во время военного похода на 73-м году жизни умер турецкий султан Сулейман Великолепный. Занявший трон один из его сыновей Селим II Пьяница стал инициатором событий, одним из которых и стала битва при Лепанто.

lynxxx Османская Империя в 16—17 веках

Османская империя находилась на пике своего могущества. Флот султана и его вассалов великолепно чувствовал себя на просторах Средиземного, Адриатического, Ионического и Черного морей. В Европе османы дошли почти до Вены, и христианские государства не могли противопоставить им ничего, кроме бесконечных дрязг между собою.

Священная Римская империя фактически являлась скопищем микроскопических германских государств. Испания предпочитала заниматься грабежом свежеприобретенных заокеанских колоний. Еще один тогдашний крупный политический игрок — Венецианская республика — трепетно хранила свою торговлю, предпочитая не ссориться со Стамбулом и не замечать пиратские шалости турецких вассалов.

Ставший в 1566 году новым Папой Римским Пий V, считавший восстановление контроля христиан над Средиземноморьем важнейшей задачей, не встречал ответного энтузиазма со стороны европейских правителей.

Битва при Лепанто, Томмазо Долабелла (Вавельский замок, Краков)

Такое положение дел могло бы сохраняться еще долго, если бы новый султан Селим II Пьяница не решил заработать полководческий авторитет. Самой близкой целью был остров Кипр, являвшийся колонией Венеции, удаленной от неё на две тысячи километров.

В истории острова бывали периоды, когда им владели правоверные мусульмане, поэтому с идеологическим обоснованием этой войны проблем не возникло. В феврале 1570 года султан Селим объявил неверным священную войну, а 1 июля 1570 года турецкий экспедиционный корпус высадился на Кипре. Венецианцы решили обороняться в крепостях Никосия и Фамагуста, отправив в метрополию просьбу о помощи.

Уже 3 сентября 1570 года османы взяли Никосию штурмом, перебив почти весь гарнизон и местных жителей. Фамагуста, благодаря природным особенностям местности, держалась.

Венеция приступила к поиску союзников, но все ограничивались выражением искреннего сочувствия и советами разной степени ценности. Тем более что раньше сама Венеция активно противодействовала любым попыткам антитурецких инициатив, опасаясь ущерба для своей торговли.

Кто знает, как развивались бы события, если бы в процесс не вмешался Папа Римский Пий V, настойчиво напоминавший европейским монархам об их христианском долге борьбы с «мусульманскими варварами». Пий V был более убедителен, чем венецианские торгаши, и король Испании Филипп II приказал направить на помощь Венеции флот из 50 галер.

Битва при Лепанто. Картина неизвестного художника

Стоит отметить, что Пий V не ограничился устными и письменными призывами и также снарядил небольшую эскадру. 1 сентября 1570 года все флотилии соединились на острове Крит с венецианским флотом из 120 кораблей и направились к Кипру, где еще держалась крепость Фамагуста. Но поход не удался, так как командование союзников побоялось оставлять в своем тылу турецкий флот Пиали-паши из двухсот кораблей, базировавшийся на острове Родос. До прямого сражения в 1570 году дело так и не дошло.

Этим обстоятельством были недовольны обе стороны. Венеция заменила командующего флотом Джироламо Зану на более решительного Себастьяно Веньера, а Стамбул прислал на Родос обещавшего султану решительный успех Али-пашу. Кроме того, испанский король под давлением Папы Римского велел участвовать в боевых действиях всему средиземноморскому флоту Испании. Пока флоты пережидали зимние штормы в портах, Пий V активно занимался созданием более конкретной военной коалиции.

25 мая 1571 года в римском соборе Святого Петра представители Пия V, короля Испании Филиппа II и венецианского правительства торжественно подписали документ о создании Священной Лиги против Османской империи. Участники лиги обязались выставить против врага 200 галер и 50 тыс. воинов. Военное командование контингентами Священной Лиги возложили на сводного брата короля Испании дона Хуана Австрийского. Активные военные действия решили начать летом 1571 года.

Тем не менее до середины сентября флот Священной Лиги так и не смог выйти в море. А тем временем оборона крепости Фамагуста подошла к трагическому финалу: исчерпавшие все ресурсы защитники крепости согласились на почетную капитуляцию. Почёт выразился в поголовной резне, а руководителю обороны Марко Антонио Брагадино была оказана особая честь — с живого Брагадино содрали кожу.

Такие известия разъярили весь личный состав флота Священной Лиги. 16 сентября флот покинул Мессину, к 27 сентября дошел до Корфу, губернатор которого сообщил о турецком флоте, ушедшем в сторону порта Лепанто.

Битва при Лепанто, Паоло Веронезе, 1571

Сражение становилось неизбежным, так как турецкие командиры получили послание от султана Селима II искать врага и дать ему бой. Желание султана совпало с аналогичным настроем командования флота Священной Лиги.

Утром 7 октября 1571 года противники встретились. Союзный флот состоял из 206 галер и шести галеасов. Турецкий флот имел 208 галер и 120 более мелких судов, пригодных в бою для переброски людей с корабля на корабль.

Если численность кораблей и людей на их борту были примерно равны, то в вооружении османы серьёзно уступали Священной Лиге. Мало того, что на европейских кораблях было больше пушек и аркебуз, так еще и в численности абордажных команд турки были явно слабее. Они рассчитывали на воинов, находившихся на 120 мелких судах.

Однако главным козырем флота Священной Лиги стали галеасы. Эти крупные высокобортные гибриды галер и парусников с сильной артиллерией на борту представляли из себя настоящие подвижные крепости на воде, против которых абордажные команды османов мало что могли сделать.

Боевое построение двух флотов, с алегорией всех сил Священной Лиги, фреска Джорджо Вазари, 1572

Боевые порядки обоих флотов построились почти зеркально: центр, два крыла и резерв. Две армады, более пятисот кораблей, начали сближаться под скрип галерных весел и рокот барабанов, отбивающих ритм для гребцов. Примерно в 11-м часу один из галеасов третьим залпом отправил на дно первую жертву сражения при Лепанто — одна из больших турецких галер начала тонуть. После того как начался ближний бой, галеасы проявили себя еще более эффективно. В отличие от галер, у которых на оба борта выходят густые ряды весел, галеасы могли вести огневой бой в обе стороны, а при желании и сближаться с противником «борт к борту». При этом высокие борта галеасов нависали над палубами турецких кораблей, также создавая преимущество. Эффект смягчало только то, что в составе флота Священной Лиги их было всего шесть. Однако и эти шесть кораблей заставили османов смешать свои боевые порядки, что затрудняло им совместные действия.

Командовавший правым флангом турецкого флота Мехмед Сулик-паша пытался совершить обходной маневр, но в результате его корабли оказались прижаты к отмелям болотистого берега и накрыты плотным огнем пушек и фальконетов моряков Священной лиги. Экипажи правофланговых турецких кораблей охватила паника, и они пытались вплавь уйти на берег. На части османских галер взбунтовались гребцы-христиане, и это ускорило разгром турецкого правого фланга. К часу дня правое крыло османского флота перестало существовать, а его командующий Мехмед Сулик-паша раненым попал в плен.

Али-паша, турецкий командующий в битве при Лепанто. Неизвестный немецкий художник, 1571

В центре сражения было не до обходов — там находились корабли обоих командующих флотами и самые крупные корабли. Достаточно быстро они сцепились в абордажных схватках, в ходе которых европейцы сочетали холодное оружие с огнем из аркебуз, а турки дрались врукопашную при поддержке многочисленных лучников.

Интересно, что и сам османский командующий Али-паша в ходе боя стрелял из лука, когда флагманские галеры «Реал» и «Султана» в 11:40 сошлись в абордажном бою. К сцепившимся флагманам с обеих сторон шли все новые и новые корабли, пытавшиеся оказать поддержку своим командующим. В результате собрался небольшой остров из почти 30 кораблей, на палубах которых шла дикая резня. В разгар схватки галера «Капитана» смогла подойти к турецкому флагманскому кораблю с кормы и атаковать его экипаж с нового направления. Это стало переломным моментом всего сражения — флагманская турецкая галера «Султана» была захвачена, а сам Али-паша был убит в бою, и его отрубленная голова была насажена на пику.

Захват «Султаны» потряс весь центр турецкого флота, корабли которого стали беспорядочно отходить. Так были разбиты и главные силы османского флота.

Битва при Лепанто, Хуан Луна

Южный фланг турецкой флотилии действовал более удачно. Пытаясь обойти друг друга, оба крыла противников оторвались от основных сил. Командовавший здесь османами Улудж Али-паша грамотно использовал преимущество в маневренности своих кораблей, большинство из которых составляли небольшие быстроходные суда берберийских пиратов. Здесь турецким кораблям удалось разобщить корабли Священной Лиги и основными своими силами обрушиться на отряд из 16 галер, пытавшийся закрыть брешь между центром и флангом христианского флота. Экипаж Улудж Али-паши взял на абордаж галеру мальтийских рыцарей и захватил ее. Однако и здесь сказал своё веское слово крупный галеас, поддержавший своих артиллерийским огнем.

Улудж Али-паша решил снова сманеврировать и с 30 галерами пошел в центр на помощь флагману Али-паше. Но это было предпринято уже поздно. Частный успех Улудж Али-паши уже не мог повлиять на исход сражения. Он приказал своим кораблям отступать. В качестве трофея турки пытались утащить на буксире захваченную мальтийскую галеру, но ее пришлось вскоре бросить.

До трех часов дня флот Священной Лиги добивал разгромленного противника. Преследование 30 быстроходных галер Улудж Али-паши пришлось отменить из-за повреждений и потерь в экипажах. Сказалась и усталость моряков от многочасового боя.

Турецкий флот потерпел полное поражение. Трофеями флота Священной Лиги стали 170 османских кораблей. Пленных после известий о судьбе гарнизона Фамагусты брали неохотно. Священная лига потеряла 10 галер, 10 тыс. человек убитыми, 21 тыс. человек ранеными. Сколько раненых умерло позднее, учитывая жаркий климат и уровень тогдашней медицины, неизвестно. Стоит отметить, что с места победного боя флот союзников смог уйти лишь при помощи 15 тысяч гребцов-христиан, снятых с захваченных турецких галер. 23 октября флот Священной Лиги прибыл на остров Корфу, откуда венецианцы ушли на север, а остальные корабли отправились в Мессину. Как же повлияла победа при Лепанто на дальнейшие события? Сколь ни удивительно, но почти никак.

Испания приходит на помощь религии, Тициан. ок. 1572—1575

В Стамбуле Улудж Али-паша поведал Селиму II Пьянице свою версию причин поражения, после чего стал командующим османским флотом, который в достаточно короткое время восстановил и успешно с его помощью вернул Стамбулу в 1574 году Тунис, завоеванный было триумфатором битвы при Лепанто доном Хуаном Австрийским в 1573 году.

В мае 1572 года умер Папа Римский Пий V, и участники Священной Лиги быстро утратили к ней интерес. Испания занялась своими вопросами в Нидерландах и борьбой с английскими пиратами.

Венеция быстро просчитала перспективы самостоятельной борьбы с Османской империей и подписала мирный договор, отказавшись от прав на Кипр и обязавшись за три года выплатить турецкому султану 900 тысяч дукатов.

Интересно, что в Испании, оставившей своего союзника без какой-либо поддержки, это посчитали предательством и плевком на всех героев битвы у Лепанто.

Подводя итоги, можно сказать, что в этих событиях технологическое и численное превосходство обеспечили разовый военный успех, развить и использовать который помешали разнонаправленные интересы союзников, попытавшихся противодействовать менее технически развитому, но более упорному и целеустремленному противнику.

Через 200 лет недалеко от места битвы при Лепанто эскадра адмирала Петра Коняева в ходе Первой Архипелагской экспедиции одержит первую масштабную победу русского флота в долгой борьбе против Османской империи. Результаты этой победы будут совсем другими…