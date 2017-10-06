Пять лет назад во время очередной поездки в Японию ко мне обратился еще недавно занимавший пост премьер-министра страны известный японский политик Юкио Хатояма и попросил встретиться с представителями руководства одной из ведущих компаний страны «Софтбанк» — SoftBank Group Corp. «Софтбанк» — это телекоммуникационная медиакорпорация, работающая в области широкополосного доступа в Интернет, обычной и сотовой связи, маркетинга, финансов и др. Третий по величине сотовый оператор Японии. В корпорации работает более 600 компаний на рынке телекоммуникаций. Сообщается, что это «четвертая быстрорастущая компания в мире и третья публичная компания в Японии после Тойоты и Мицубиси».

Закат

Neftegaz.ru Потенциальные объемы межсистемных перетоков в новой гигантской системе «Азиатского суперкольца» могут составить более 15 ГВт

На состоявшейся встрече мне было рассказано о грандиозном проекте создания энергетического «Азиатского суперкольца», объединяющего энергосистемы Японии, Китая, Южной Кореи, Монголии и России. Представители финансово-промышленной группы просили поддержать и с использованием СМИ России пропагандировать предложение «Софтбанка» в плане подключения нашей страны к проекту создания на российском Дальнем Востоке сети гидро‑ и теплоэлектростанций для последующего экспорта электроэнергии в испытывающую после аварии на АЭС «Фукусима-1» и отключения вслед за этим других АЭС энергетический голод Японию. При этом имелось в виду, что японская сторона будет финансировать строительство новых станций, предоставлять, если потребуется, документацию и оборудование и даже инженерный персонал. К этому времени в Японии уже был разработан специальный кабель, по которому произведенная в России электроэнергия должна была поступать на Японские острова.

Просьбу по мере своих возможностей старался выполнить, рассказывая о проекте в электронных и печатных СМИ, на радио и телевидении. Однако, по моим наблюдениям и ответам на обращения, складывалось впечатление, что имеющие отношение к энергетике российские министерства и ведомства тогда занимали пассивную позицию, вроде «да, конечно, но…». Ссылались на необходимость всё тщательно просчитать и изучить. Хотя взаимная большая выгода от реализации проекта была и остается очевидной.

Neftegaz.ru Гендиректор Россетей О. Бударгин в ходе рабочей поездки в Японию 8 сентября 2016 года обсудил вопросы реализации проекта «Азиатское суперкольцо» с главным исполнительным директором SoftBank Group М. Соном

И вот, похоже, дело начинает сдвигаться с мертвой точки. В начале сентября президент РФ Владимир Путин предложил сформировать межправительственную рабочую группу по разработке проекта энергетического суперкольца.

«Поддерживаем инициативу компаний России, Японии, Республики Корея и Китая по созданию энергетического суперкольца, которое свяжет наши страны. Для более быстрой, динамичной реализации этого проекта предлагаем сформировать межправительственную рабочую группу», — сказал Путин, выступая на Восточном экономическом форуме. Как отметил президент, Россия готова предоставить своим партнерам конкурентную в АТР цену на электроэнергию и зафиксировать ее на долгосрочный период.

Однако теперь о необходимости тщательной проработки проекта заговорили в Японии. Признавая, что реализация проекта внесет весомый вклад в обеспечение энергетической безопасности не только Японии, но и всего региона и позволит расширить использование альтернативной энергетики, бывший директор Международного энергетического агентства (МЭА) Нобуо Танака обращает внимание на его геополитическую составляющую.

«Идея соединения электросетей очень инновационная, геополитическая», — говорит Танака.

«Я думаю, что совместное изучение таких идей, как, например, обеспечение «коллективной энергетической безопасности», должно продвигаться вперед. И тогда в будущем может быть достигнуто решение геополитических вопросов. Такая инициатива — это очень хорошее начинание для диалога между странами и это может проложить путь к решениям существующих двусторонних геополитических вопросов», — полагает эксперт. Танака признает, что с геополитической точки зрения реализация проекта откроет путь к укреплению политических отношений в будущем, что весьма важно для региона.

Kremlin.ru Визит Владимира Путина в Японию. Нагато, 5 − 16 декабря 2016 года

Добавим, для региона, где не только не ослабевает, но и нарастает напряженность, в том числе военная.

Говоря о проблемах, стоящих на пути проекта, эксперт выделил необходимость определить вопросы регулирования и ценообразования: «Проблема заключается в том, как будет осуществляться регуляция между странами-участницами. Транзит электроэнергии должен быть гарантирован. К примеру, если электричество передается через Монголию, Китай и Корею в Японию, каких правил будут придерживаться стороны? Каков будет процесс ценообразования? Кто должен инвестировать в стыковые участки сети? К сожалению, в Японии возможность по соединению сетей с иностранными государствами никогда не рассматривалась. Ни у кого пока нет конкретных идей, как это реализовать. Таких примеров нет, поэтому и непросто».

Генеральный директор Дальневосточной энергетической управляющей компании Дмитрий Селютин отметил в интервью ТАСС, что для реализации проекта необходимо решить несколько задач в сфере международного сотрудничества в топливно-энергетическом комплексе.

«Задача первая — наладить взаимообмен продукцией, товарами с высокой долей добавленной стоимости, постепенно снижая вес поставок непереработанного сырья: угля, нефти, газа. Единственный продукт такого рода, который в избытке имеется на российском рынке, — это электричество…

Вторая задача — обеспечить разумный транзит электроэнергии между странами. «Транзит электрогенерации связан с потребностью национальных экономик в покупной электроэнергии в силу различных временных балансовых нагрузок. Например, когда электроэнергия наших гидростанций Востока практически не востребована в регионе, она востребована на юге Китая или где-то еще», — говорит Селютин.

Он также отметил, что в России, в отличие от остального мира, не растет доля источников возобновляемой энергии: «Существуют прогнозы, что в течение ближайших двадцати лет электроэнергетика во всем мире станет принципиально другой, ориентированной на возобновляемые источники энергии: на энергию солнца, ветра, гидроресурсы самого разного рода. Именно этот тренд международного сотрудничества в электроэнергетике должен приобрести главную составляющую — обмен технологиями получения новых возобновляемых источников электроэнергии».

Kremlin.ru По завершении пленарного заседания Восточного экономического форума

Между тем в Москве уже серьезно рассматривают проект «Азиатского суперкольца». Принимая участие в работе Международного форума науки и технологии в японском городе Киото, российский вице-премьер Аркадий Дворкович рассказывал об изучении темы энергетического сотрудничества с Японией. Как сообщают СМИ, он отметил, что речь идет об энергомосте между Россией и Японией — возможных поставках газа и электроэнергии. Он заявил, что экономика этих проектов еще просчитывается, но по первым прикидкам уже ясно, что они могут быть вполне выгодными для обеих сторон. По словам Дворковича, анализ будет готов в ближайшее время. Его обсуждение может состояться уже в ноябре нынешнего года.

Хотя кабинет премьер-министра Японии Синдзо Абэ, в частности министр экономики Хиросигэ Сэко, заявляет о невозможности отказа от атомной энергетики, указывая на то, что такой отказ приведет к росту цен на электричество, в стране сильны настроения в пользу освобождения японского народа от постоянной опасности аварий на АЭС в результате непредсказуемых ударов стихии, как это было в Фукусиме. Надо отметить, что возглавляют это движения крупные политические деятели, в том числе бывшие премьер-министры Японии. К этому требованию народа присоединилась и губернатор Токио Юрико Коикэ, заявившая, что ее новая «Партия надежды» будет выступать на предстоящих 22 октября всеобщих выборах в парламент Японии под лозунгом отказа страны от атомной энергетики.

Seogan.ru Обследование с помощью робота реактора АЭС Фукусима-1

О том, насколько опасны последствия аварий на АЭС, свидетельствуют сообщенные на днях данные о сохраняющемся радиоактивном заражении обширных районов, окружающих «Фукусиму-1». В песке на берегу моря экологи обнаружили большое количество радиоактивного цезия-137 и других радионуклидов в десятках километров от этой атомной станции. При этом сообщается, что ученые бьют тревогу, ибо эти запасы радиоактивных веществ постепенно уходят в мировой океан. По словам Вирджинии Саниал из Океанографического института Вудс-Хоул, никто не думал, что самые высокие уровни радиоактивности будут располагаться в песках и в грунтовых водах на большом расстоянии от самой станции. Пески как губка впитали радионуклиды. Они очистятся и перестанут быть зараженными только в далеком будущем, когда цезий полностью распадется или уйдет в море. От себя заметим, что не только в Японии, но и в граничащих с ней других странах не могут ждать «далекого будущего», а должны совместными усилиями обезопасить свои народы от страшных последствий заражения омывающих их берега морей и океана.

Одним из направлений таких усилий и должно стать создание обеспечивающего азиатские народы безопасной энергией «Азиатского суперкольца».