Над прокурором ЯНАО Александром Герасименко сгустились тучи: в интернет-изданиях появилась вереница разоблачений в адрес его персоны и прокуратуры Ямала в целом. Нашлось в публикациях место тенденциозности и критиканству. Однако есть и рациональное зерно, дающее ростки сомнения в чистоте прокурорского мундира.

Whoiswhopersona.info Александр Герасименко

Начнём с последней публикации в Первом антикоррупционном агентстве (ПАСМИ) от 3 октября 2017 года. Сообщается, что правительство ЯНАО дважды оплатило строительство здания окружной прокуратуры. Выводы агентства подкреплены фотографиями и ссылками на документы, при рассмотрении которых возникают иные мысли.

Prokyanao.ru Здание прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа

На фото — административное угловое здание в виде буквы «Г». Как сообщают местные жители, «гэобразная» прокуратура появилась в Салехарде в 2015 году. Одна половина надзорного ведомства расположена на ул. Богдана Кнунянца, 5, а вторая — на ул. Восточной, 19. Согласно сайту госзакупок, объединённые здания были заказаны дирекцией капитального строительства и инвестиций ЯНАО как два различных опять же в разное время — в 2014 и 2016 годах. Единственный исполнитель заказов — ООО «Стройинвест».

В 2014 году заказ на реконструкцию административного здания и гаража на ул. Богдана Кнунянца, 5 значился как выполнение строительно-монтажных работ и сдача в эксплуатацию под ключ производственно-технологического комплекса ОГТРК «Ямал-Регион». На сайте телекомпании указан другой адрес — ул. Б. Кнунянца, 1. Несоответствие названного и заказанного, наверное, можно объяснить строгой секретностью объекта, если вообще подобные оправдания существуют. Итоговая стоимость объекта — 95 млн 201 тыс. рублей.

Здание на ул. Восточной, 19 зашифровано в декабрьском госзаказе 2015 года как «административное здание на ул. Восточная», и его предназначение выдаёт лишь папка внутри документации «Выпуск прокуратура 19.09.2015 г. ». Выполнение строительно-монтажных работ и сдача объекта в эксплуатацию, в том числе возмещение затрат по проектно-изыскательским работам, были оценены в 511 млн 300 тыс.рублей. Открываешь папки внутри заказа и видишь, что проект здания на ул. Восточной, 19 от ООО «Стройинвест» датирован 2014 годом. Срок исполнения заказа — по 20 января 2019 года.

Смеем лишь предположить, что исполнителю заказа заплатили задним числом, ибо стоимость строительства «гэобразного» здания прокуратуры за 606 млн рублей в целом вполне приемлемая для ямальских широт, как и детский сад на 80 мест в Шурышкарском районе за 673,5 млн рублей. Прокуроры Арктики, как и дети, имеют право на высокий уровень комфорта. Ведает ли о манипуляциях с госконтрактами по строительству надзорного ямальского ведомства прокурор Александр Герасименко? Если не в курсе, то после статей в СМИ непременно проверит, смеем надеяться.

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Следующим слабым местом прокурора ЯНАО Герасименко можно назвать задекларированный им земельный участок в 20 соток. Дотошные активисты Общероссийского народного фронта «откопали» и отправили в феврале 2017 года информационному агентству «ЯмалPRO» документы, согласно которым администрация Тюменского района в 2009 году предоставила на «тюменской Рублёвке» в деревне Чёрная Речка в аренду аналогичный в размерах земельный участок №303 полному тезке ямальского прокурора — Александру Владимировичу Герасименко. Арбитражный суд Тюменской области признал формирование границ данного земельного участка незаконными в 2011 году по причине расположение участка на федеральных землях, принадлежащих государственному лесному фонду. Однако договор аренды незаконно выделенного участка не расторгнут, сообщает «ЯмалPRO». Из официально опубликованной биографии Александра Герасименко известно, что с октября 2006 по 2008 год он трудился заместителем прокурора Тюменской области. Возможно, это совпадение. В России много людей, похожих на прокуроров, а полных тезок и не счесть.

Именно как две капли воды похожий на Александра Герасименко мужчина вместе с человеком, как две капли воды похожим на губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина, попал в поле зрения «Новой газеты» в декабре 2015 года. Не сообщаются источники фото‑ и видеоматериалов, но очевидно, что представлены личные съёмки.

Nils Rinaldi Арктический голец

Мужчины рассекают на вертолете, хвастают уловом и варят уху. По фото‑ и видеоматериалам журналисты «Новой» определили место лова — заповедник «Таймырский». А огромные рыбины оказались ничем иным, как арктическим гольцом, занесенным в Красную книгу РФ. Сопоставив снимки природоохранной зоны и виды, снятые мужчинами, были сделаны выводы о месте лова. Журналисты отправили материалы в Генеральную прокуратуру и получили ответ, что «достоверных и объективных данных, подтверждающих причастность Герасименко к вылову на территории заповедника «Таймырский» занесенного в Красную книгу арктического гольца и нахождения указанного прокурорского работника «на борту летавшего над заповедником вертолета», в ходе проверки не получено».

В феврале 2017 года, когда в СМИ стала муссироваться тема визита «похожих людей» на Таймыр, пресс-секретарь губернатора ЯНАО Наталья Хлопунова заявила, что видео и фотоматериалы сняты на Ямале, и вольно фабриковать и монтировать фальшивки много кто умеет. Если верить официальным пояснениям, то и рыба в руках человека, похожего на Александра Герасименко, лишь похожа на арктического гольца. Или это тоже очень качественный монтаж? Одним словом, как у классика «то ли он украл, то ли у него украли, но была там какая-то неприятная история».

Тем более, как сообщает Business FM, руководитель программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда защиты дикой природы Владимир Клевер считает, что видео с участием якобы ямальского прокурора содержит информацию, которая не соответствует действительности.

«Утверждать, что кто-то по каким-то камушкам или какой-то горке на заднем фоне идентифицировал это место как находящееся на территории Таймырского заповедника, — это, извините, просто бред. Арктический голец широко распространен по всей России. В Красную книгу он не включен, за исключением одной-единственной популяции, которая обитает в Забайкалье. Рыбалка на гольца открыта везде, включая Таймыр», — заявил Владимир Клевер.

Разумеется, браконьером не может быть человек, который возглавляет орган, денно и нощно осуществляющий надзор за соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства при рассмотрении сообщений и расследовании уголовных дел о преступлениях в сфере охраны животного мира.

Тем временем наряду с поствыборными отставками губернаторов в России дан старт и отставкам региональных прокуроров. Президент РФ Владимир Путин 4 октября освободил от должности прокурора Марий Эл Сергея Рюмшина без объяснения причин. Вероятно, атаки на прокуратуру ЯНАО связаны с последним трендом.