Жители Донбасса являются недостаточно лояльными к «новой Украине», а потому должны быть лишены права голоса. С таким предложением на этой неделе выступил депутат украинского парламента Мустафа Найем, хорошо известный широкой публике своим давним призывом выходить на майдан «с чаем и хорошим настроением».

«Арийская нация»

В рамках «конференции о формировании мирных процессов на востоке Украины политико-дипломатическим путем» Найем отметил, что жители Донбасса, имеющие статус переселенцев и живущие на территории, контролируемой Украиной, не должны голосовать. Почему? Да потому что они, возможно, на самом деле живут с той стороны фронта. Там находится «центр их жизненных интересов». И проголосовать они могут не за тех, за кого надо.

И тем более не должно быть никаких местных выборов на территории ДНР и ЛНР, полагает Найем. Потому что на этих выборах местные жители выберут такую власть, «которая будет напрямую представлять интересы не совсем украинских сил».

Проще говоря, «украинские силы» — это такие силы, которые за майдан. Те, которые за войну, за НАТО и за вышиванки. Все остальные силы — не украинские, и они не должны приходить к власти. Чтобы это обеспечить, нужно запретить голосовать их потенциальным избирателям.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Стирка

Так устроен современный политический нацизм. Есть одна правильная (свободная, достойная) картина мира. Все остальные картины мира — неправильные (недостойные, несвободные). На основании их неправильности (недостойности, несвободы) их надо запретить. Тогда народ свободно выберет из свободных (майданных) партий.

Нацистская позиция шита белыми нитками, потому что решать, что здесь правильно, а что нет, каким государство должно быть и каким оно быть не должно, могут и должны только сами граждане страны. Все граждане страны.

Вместо этого уроженец Кабула Мустафа Найем учит местных жителей политическому патриотизму. Нетуземное происхождение целого ряда игроков в украинский национализм (Арсен Аваков — Баку, Михаил Саакашвили — Тбилиси и т.д.) едва ли является случайным. Конструировать новую «нацию» удобнее в полном отрыве от реального происхождения и жизни народа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мартовские коты

Судья Верховного суда Украины, с которым Найем обсуждал вопрос о лишении жителей Донбасса права голоса, ответил ему вполне разумно: никто не может быть лишен своих прав по политическим причинам. Позиция, конечно, похвальная. Но всем известно, как легко майданная власть переступает через суды и законы, если есть на то политическая необходимость.

Поэтому предложение Найема — это не только очередная впечатляющая демонстрация майданного нацизма. В нынешних условиях такое предложение вполне может стать законом. А следующим шагом будет что-то вроде клятвы на верность майдану, и все партии, которые откажутся считать националистически-евроатлантический выбор «единственно верным», до выборов допускаться не будут. В этом, прямо скажем, их единственный шанс сохранить власть.

Потому майдан так боится возвращения Донбасса в состав Украины, потому так и блокирует этот процесс всеми доступными ему средствами. Потому что возвращение в политическое пространство Украины нескольких миллионов адекватных избирателей, а также их политических представителей, которые ничего не боятся, резко изменит картину украинской политики, возвращая ее обратно в сторону здравого смысла.