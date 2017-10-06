Верховная рада Украины на заседании сегодня, 6 октября, продлила на год особый порядок местного самоуправления в Донбассе — но только при условии, что «Российская Федерация выведет свои войска и технику из отдельных районов Донбасса».

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины. Рада

Так, в первом чтении за основу законопроект №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» поддержали 233 народных депутата. «Против» проголосовали 32 депутата. Среди них три внефракционных, 24 от «Оппозиционного блока», четыре от «Самопомощи», один от Радикальной партии.

Также Рада поддержала законопроект «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» (№7164), который на год продлил особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса.

Во время голосования возле трибуны парламента между депутатами происходили потасовки. Законопроект №7163 официально называет Россию «государство-агрессор» и возлагает на нее всю ответственность за ситуацию в регионе, перерегистрацию предприятий, введение в обращение рубля, выдачу паспортов.

Вместе с тем Украина законодательно сняла с себя ответственность за нарушение прав жителей, которые находятся на территориях ДНР и ЛНР. При этом предусматривается создание объединенного оперативного штаба вооруженных сил Украины вместо штаба «АТО» для сдерживания и отпора «российской внешней агрессии». Также депутаты договорились убрать из текста пункты о минских договоренностях и добавить туда позиции по Крыму.

«Требование №1 фракции «Народного фронта»: сейчас при обсуждении изъять абзац первый статьи 7 и новую редакцию доработать ко второму чтению. Мы не допустим легализации незаконных подписей российских наемников под так называемыми соглашениями. Второе требование «Народного фронта»: мы настаиваем между первым и вторым чтениями написать верификацию или подтверждения факта вывода «российских войск». Законопроект №7163 надо и необходимо обязательно дополнить положением о том, что факт вывода «российских войск», их наемников из отдельных районов Донецкой и Луганской областей должен быть засвидетельствован указом президента, который он подписывает только на основе совместного представления министра внутренних дел и министра обороны Украины. Это второе условие нашего голосования за проект во втором чтении», — сказал лидер фракции «Народный фронт» Максим Бурбак.

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С утра представители фракции «Блока Петра Порошенко» заблокировали президиум и трибуну парламента, чтобы избежать блокировки со стороны депутатов от «Самопомощи», обвиненных в поддержке Кремля.

«Вчера в нарушение регламента была заблокирована трибуна, была сломана определенная техника и сорвана работа парламента… Мы делаем все возможное, чтобы работа парламента проходила и в дальнейшем, чтобы блокирования трибуны не было. В данном случае с нашей стороны это не блокировка, а контрблокирование», — пояснил депутат от БПП Александр Бригинец.

Теме не менее это не помешало внефракционному депутату Юрию Левченко зажечь дымовую шашку в зале парламента.

«Эту дымовую шашку зажег я. Я сделал правильно, потому что я бы этот парламент сжег, чтобы он не делал то, что он делает, те антиконституционные вещи, чтобы вы не нарушали присягу, чтобы вы все не издевались над украинским народом. Поэтому да, я эту шашку зажег и зажгу еще много раз, чтобы не было этих предателей здесь», — рассказал Левченко.

В свою очередь, украинский политолог Олег Пономарь считает, что президентские законопроекты официально запускают хорватский сценарий возвращения отдельных регионов Донбасса.

«Я помню реакцию на мою статью о нашем хорватском пути «Начало Пути», написанную на следующий день после подписания Минска-2 (февраль 2015). Многим всё это было не очень понятно. Там я писал, что хорваты подписывали с орко-республикой 15 соглашений, были и миротворцы, были и военные операции и т.д. Не мытьем, так катаньем Хорватия при помощи Запада, США, НАТО восстановила свою территорию. То же самое сегодня происходит и с Украиной и Донбассом. Минск-2 дал нам время построить с нуля сильную армию. Минск-2 дал Западу повод ввести санкции против РФ (10 пакетов от США и 4 от ЕС на сегодня), тем самым сделав РФ заинтересованной в решении вопроса. Этот этап закончен — можно переходить к следующему. «Хорватский» закон позволит более активно и гибко использовать все механизмы возврата украинской территории (административные, военные, экономические и дипломатические). «Хорватский» закон подразумевает более активное вмешательство НАТО и США (оружие от США, Канады и др. для Украины, Волкер и т.д.) на нашей стороне», — написал Пономарь в Фейсбук.

Он считает, что России выгодно завершить войну в Донбассе.

«Закон о продлении особого статуса Донбасса еще на год позволит Западу говорить РФ — Украина выполняет свою часть Минска, а вы — нет. Это даст Западу возможность продлевать и усиливать санкции против РФ. Эти два закона — не панацея и не волшебная палочка. Но эти два закона фиксируют новую реальность, новые возможности — Украина намного сильнее, чем была три года назад, РФ намного слабее, Запад намного решительнее. И то, что Запад решительнее, не означает, что он был не заинтересован раньше или не знал что делать. Нет. Но Запад дал нам эти три года, чтобы мы вместе имели сегодня совсем другую и новую реальность. Поэтому всё идет к закономерному итогу — возврату наших территорий. Коалиция наших западных военных союзников — с нами. План есть. Законы нужные и своевременные», — отметил Пономарь.

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А вот украинский журналист Роман Цимбалюк прогнозирует, что принятие президентских законопроектов никак не повлияет на расстановку сил в Донбассе.

«Закон о деоккупации Донбасса на самом деле никак не влияет на расстановку сил на линии фронта и перспективы освобождения Донецка и Луганска, потому как Кремлю глубоко побоку украинские законы и межгосударственные договоры. Можно в этом обвинять Порошенко или кого-то ещё, например, марсиан. Но штука в том, что территория ОРДЛО де-факто контролируется Россией. Реально освободить эту территорию можно только силой, со всеми вытекающими из этого рисками большой войны, разрушениями и гибели людей (не только россиян и их коллаборантов). На сегодняшний день Кремль не собирается уходить из Донбасса, с новым законом Украины или без него», — пишет Цимбалюк в блоге на сайте «Обозреватель».

Он считает, что Рада создала условия для отмены антироссийских санкций, отказавшись от формальной поддержки Минских соглашений по урегулированию в президентском законопроекте.

«Но тут важно другое. Под Минские соглашения подвязаны санкции против России, и исключение из закона упоминания этого документа ничего не изменит на земле, но даст поле для манёвра россиянам, чтобы заявить, что Украина вышла из Минска-2, а значит, санкции нужно срочно отменить. Это касается и пролонгации закона об особом статусе ОРДЛО — который де-юре не действовал и не будет действовать, так как договориться с боевиками не удастся. Кремль их не для этого лелеет. Но опять не будет этой формальной нормы, Кремль и сотни говорящих голов будут вопить «Украина вышла из Минска-2», — пояснил Цимбалюк.

В то же время президентские законопроекты раскритиковал экс-глава Службы безопасности Украины, лидер движения «Справедливость» Валентин Наливайченко — за якобы попытку легитимизировать ДНР и ЛНР.

«Внесенный президентом в Верховную раду законопроект «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» впервые в мировой практике легитимизирует главарей террористических организаций ОРДЛО и так называемые Минские договоренности. Минские договоренности не являются международным соглашением Украины, а Будапештский меморандум — является. И именно на основе Будапештского меморандума и президент Порошенко, и его депутаты должны были бы четко выписать: а) закон; б) план обороны Украины; в) международную коалицию до полного освобождения нашей страной от агрессора России», — заявил Наливайченко, пишет Гордон.

«Выходить на переговоры относительно любых политических договоренностей нужно лишь после возвращения в Украину всех незаконно удерживаемых агрессором наших соотечественников. Недопустимо, что в проекте закона ничего не сказано об освобождении наших граждан, которые удерживаются как заложники и узники совести на временно оккупированных территориях и на территории РФ», — подытожил политик.

Вадим Чуприна Здание Верховной рады Украины

Тем временем у здания Рады проходят массовые акции против принятия законов о реинтеграции Донбасса. Митингующие жгли файеры, после чего начались столкновения с правоохранителями. В ходе короткой стычки с силовиками были задержаны лидеры националистических движений Сергей Филимонов и Всеволод Терентьев. Позже двоих задержанных отпустили. На данный момент столкновения у стен Рады прекратились.

Как сообщалось, 5 октября в Раде ряд внефракционных депутатов совместно с депутатами от фракции «Самопомощь» заблокировали трибуну. Они требовали изъять из президентского законопроекта пункт, в котором упоминается приверженность Минским соглашениям. В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов обвинил «Самопомощь» в лоббировании интересов Кремля.

«К большому сожалению, российская агентура, которая работает в парламенте, фактически спровоцировала блокирование без каких-либо оснований, без какой-либо аргументации президиума ВР, что привело к срыву парламентского заседания», — сказал Турчинов.

Спецпредставитель государственного департамента США Курт Волкер назвал решение Рады о продлении особого порядка местного самоуправления в Донбассе «жесткими шагами для достижения мира».

«Продление специального статуса показывает, что Украина предпринимает жесткие шаги для мира. Надеюсь, теперь Россия будет действовать, чтобы наступил мир — время завершить конфликт», — написал Волкер в Twitter.

При этом лидер «Оппозиционного блока» Юрий Бойко считает, что закон о реинтеграции Донбасса фактически отрезает часть Донбасса от Украины.

«Этот закон является вредным, он не дает механизма восстановления территориальной целостности, а, соответственно, он не будет работать на государство. Принятие закона в таком виде — это как минимум консервация конфликта, а как максимум — обострение. Что толку, что в десятый раз назвали Россию агрессором? Это что, вернет территории и людей? Это абсолютно пустая декларация. Поэтому мы за это не голосовали. Это воплощение политических амбиций «партии войны». Этот закон ничего хорошего стране не даст», — сказал Бойко, передает пресс-служба организации.