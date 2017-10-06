Автономный регион Испании Каталония, ставшая центром очередного кризиса ЕС, может уже в ближайшее время объявить о своей независимости от Мадрида. Независимо от того, какие события последуют за попыткой отделения, будущему независимому государству потребуются собственные вооруженные силы, пишет Роберт Бекхузен в статье для War is Boring.

Флаг Каталонии на крепости

Читайте также: National Interest: Может ли Испания закончить так же, как Югославия?

К необходимости создания собственных вооруженных сил в Каталонии относятся по-разному. Так, президент Женералитета Карлес Пучдемон в августе 2017 года отмечал, что региону в условиях угрозы терроризма необходима «демократическая и современная оборонительная политика». С ним несогласен ряд других сторонников независимости, называющих его стремление использовать террористические атаки в качестве оправдания создания армии «неэтическими». Тем не менее члены Общества изучения вооруженных сил, входящего в Национальную ассамблею Каталонии — организации, выступающей за отделение, — уже провели определенную работу и подготовили план создания Барселоной собственных сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил.

ИА REGNUM Каталонцы перед референдумом

На этом пути независимую Барселону ожидает ряд значительных преград, связанных, в частности, с тем, что в регионе находится ограниченная военная инфраструктура, а также нет специальных военно-воздушных и военно-морских баз. Более того, основные военные учебные заведения находятся за пределами Каталонии — в Сарагосе, Марине, Толедо и Сеговии. И это неслучайно. Одним словом, получившая независимость Каталония окажется без армии, военно-морского флота и военной авиации, а также инфраструктуры для их поддержки. Тем не менее, по планам сторонников независимости, первоначально малые вооруженные силы нового государства впоследствии должны будут сравняться по силе с другими армиями схожих по размеру стран ЕС, таких как Дания.

План Общества изучения вооруженных сил прежде всего предполагает создание сухопутных сил, при обеспечении чего возникает ряд проблем. Так, прежде чем создавать армию, необходимо подготовить офицеров и сержантский состав для нее. Это означает учреждение военной академии, в которой будут преподавать те из военных чинов Каталонии, которые проходили службу в рядах армии Испании, а также иностранные эксперты. Предполагается, что после нескольких лет подготовки появится возможность сформировать первый линейный батальон каталонской армии, в который войдет четыре специализированные роты общей численностью до 600 человек. Помимо них, предполагается создание дополнительных рот, занимающихся разведкой, связью и вопросами военной инженерии. В их распоряжении, по задумке авторов плана, должно быть оборудование, как и в сопоставимых по размеру с Каталонией странах. Впоследствии страна может войти в ЕС и НАТО, что означает, что новое государство должно будет выделять до 2% своего ВВП на Североатлантический блок.

ИА REGNUM Каталонцы перед референдумом

В свою очередь, если учесть географическое положение Каталонии, самую важную роль для нее будет играть военно-морской флот, при создании которого Барселоне придется пройти тот же путь, что и в случае с сухопутными войсками. Кроме того, несмотря на то, что испанский флот считается одним из наиболее могущественных в Европе, в Каталонии нет ни одной базы ВМФ. Таким образом, в случае объявления независимости новому государству придется довольствоваться гражданскими портами в Барселоне и Таррагоне. Это не столь большая преграда, если первоочередной задачей флота Каталонии будет защита эксклюзивной экономической зоны и портов, а также выполнение поисковых и спасательных операций.

На начальном этапе военно-морские силы Каталонии не будут многочисленными. В них, скорее всего, войдет три-четыре патрульных судна береговой охраны, два скоростных патрульных судна и один корабль-тягач, а также группа беспилотников-разведчиков. При этом что-то, напоминающее настоящий боевой корабль, по оценкам составителей документа, появится у Каталонии где-то через 15 лет.

Наконец, ВВС, которые из-за больших издержек, связанных с их созданием, скорее всего, будут состоять из небольшого числа летательных аппаратов, включающих в себя горстку транспортных вертолетов, винтовых и тренировочных реактивных самолетов, а также разведывательных беспилотников. При этом одной из наиболее вероятных областей применения ВВС Каталонии станет борьба с пожарами. Как и в случае с военно-морскими базами, Каталония столкнется с проблемой отсутствия на своей территории подготовленной авиабазы.

Ken Hackman Lockheed C-130 Hercules

В связи с этим авторы предлагают использовать под эти нужды аэропорт Лериды — Альгуайре. Тем не менее, к счастью для Барселоны, на территории Каталонии расположено большое число летных училищ и университетов, готовящих качественных экспертов. В перспективе по прошествии 20 лет ВВС нового государства могут превратиться в небольшую силу, состоящую из транспортных самолетов, таких как C-130 «Геркулес», а также многоцелевых истребителей, которые будут принимать участие в силах быстрого реагирования НАТО.