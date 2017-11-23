В Оренбурге депутат Заксобрания Оренбургской области Владимир Фролов усомнился в качестве и законности проводимых строительно-реставрационных работ на спуске к реке Урал. Он считает, что реконструкция ведётся с нарушениями, и требует от прокуратуры разобраться в данной ситуации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Хомутова Памятник культурного наследия — спуск к реке Урал

«Считаю, что там идут нарушения. Что они творят и уничтожают полностью спуск, так не делается реконструкция. Так с памятником культуры нельзя поступать. Есть требования законов, есть требования постановления правительства, минкультуры, есть методические указания, как проводить и что проводить», — отметил парламентарий в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Фролов подчеркнул, что первоначальный облик памятника не может видоизменяться, и он должен остаться по закону в том виде, в котором был в 1953 году.

Спуск к реке Урал. Оренбург

Между тем, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Оренбурга, спуск к Уралу, построенный в 1952 году, будет почти полностью воссоздан в своём первоначальном виде. Специалисты отметили, что после варварского ремонта, проведённого в начале 80-х годов прошлого столетия, осталась только видимая красота уникального исторического объекта. Разрушению подверглись многие исторические элементы, были нарушены пропорции, которые и определяют стиль сталинского ампира и римской архитектуры. Получается, что со своим заявлением Владимир Фролов опоздал на несколько десятков лет?

«Этому гроту более 60 лет, и, конечно, многие элементы полностью утрачены. За эти годы его ремонтировали несколько раз, однако, к сожалению, строители белили и красили, не учитывая исторических особенностей и не стремясь сохранить красоту архитектуры эпохи сталинского классицизма. Наша главная задача — воссоздать объект в своём первоначальном виде, каким он был в середине 50-х годов прошлого века», — сказал бригадир реставраторов Юрий Спешилов.

Gorsreda.orenburg.ru Реконструкция внутри грота

Он также отметил, что часть реставрационных работ осуществляется на месте, другую часть — по воссозданию отдельных элементов — выполняют в лаборатории. При этом используются материалы высокого качества.

«Это бесспорно уникальный объект, и степень разрушения была очень велика. Несмотря на масштабность, это в буквальном смысле ювелирная творческая работа. Ежедневно на объекте трудится более 60 человек, и мы идём строго в соответствии с установленным графиком. До конца 2017 года объект будет сдан», — подчеркнул начальник департамента градостроительства и земельных отношений администрации Оренбурга Сергей Бренёв.

Транспортировка деталей спуска вызвала у депутата регионального парламента настороженность и много вопросов.

В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM министр культуры и внешних связей региона Евгения Шевченко отметила, что ведомство выдавало необходимые разрешения на проведение работ и контролирует ситуацию. Все необходимые лицензии у строителей есть. Реставрацией занимаются опытные специалисты.

Несмотря на эти заверения, Владимир Фролов остался непреклонен. Он сомневается, что чиновники говорят правду, поэтому просит у надзорного ведомства документарного подтверждения.

«Я не уверен в том, что вам говорят правду. Где государственная историко-культурная экспертиза? Где госэкспертиза проекта? Она согласована с минкультуры? Где лицензия у подрядчика на проведение работ?» — вопрошает депутат. По его словам, в срочном порядке в срок до 1 ноября 2017 года осваиваются 52 млн рублей федеральных средств, делается новый спуск к реке Урал с бетонным основанием.

Между тем ремонтные и реставрационные работы ведутся открыто. За их ходом можно наблюдать круглосуточно в режиме онлайн. Стоит отметить, что реконструкция проводится в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» из средств федерального, областного и городского бюджетов. Тема реставрации памятника культурного наследия актуальна и вызывает много вопросов. В частности, оренбуржцы выражают опасения относительно качества работ при холодной погоде.

Наталья Хомутова Спуск к реке Урал. Начало реконструкции

Директор ООО «СКИБ» Владимир Курников заверил, при отрицательных температурах воздуха используют несколько способов, например, в ход идут противоморозные добавки, осуществляется прогрев бетона монолитных конструкций. Часть конструкций — мелких и средних — производится на заводе.

Сергей Бренёв обратил особое внимание на то, что процесс работы при низких температурах изначально обсуждался со специалистами, был заложен в проекте и утверждён государственной комиссией. Ежедневно за качеством работ ведётся строжайший контроль.

«В соответствии с действующим законодательством визуальное состояние объекта культурного наследия должно быть таким же, каким оно было на момент включения его в государственный реестр объектов культурного наследия (по состоянию на 16.09.1998 года), которое зафиксировано в паспорте объекта культурного наследия и охранном обязательстве. Возникает вопрос о законности проводимой ныне полной реконструкции объекта культурного наследия «Спуск к реке Урал». Так как в ходе строительных работ ведётся полный демонтаж всех каменных ступеней и конструкций», — в свою очередь отметил Владимир Фролов, по сути, вступив с самим собой в противоречие, сначала требуя первоначального облика, а потом облика 1998 года.

В администрации города сообщили, что во время предыдущего ремонта (в 80-е годы прошлого века) подрядчик грубо нарушил проект и, кроме разрушения исторических элементов украшения лестницы, нагрузил её основание тяжелыми гранитными ступенями-плитами. В 2016 году после проведения технической экспертизы состояние спуска было признано невозможным для дальнейшей эксплуатации. Сейчас фактически спуск разобран до основания, и все элементы будут восстановлены заново.

Стоит отметить, что безалаберность советских строителей была выявлена во время исследования по техническому состоянию спуска к реке Урал. В 2017 году настоящим открытием стала двойная лестница. Под мраморными ступенями обнаружили ещё одну лестницу. Как оказалось, именно спрятанная лестница и является историческим элементом первоначального облика спуска к реке. Состав материала ступеней 1952 года уникален. Это бетон с мраморной крошкой, мраморным песком и цементом очень высокой марки.

Спуск к реке Урал. Оренбург

«Спуск 1952 года выполнен по всем принципам классицизма. Сталинский стиль ампир основывается на принципах классической римской архитектуры. Эта лестница — практически копия того, что создавалось много веков назад. И многие памятники римских времён из такого бетона дожили и до наших дней. Эту лестницу на спуске восстановят и отреставрируют, а оренбуржцы получат ещё один повод гордиться таким уникальным объектом», — заявил Бренёв.

Получается, что и чиновники, и депутат Фролов преследуют одну цель — сохранить первоначальный исторический облик. Но достижение этой цели строителями у парламентария вызвало вопросы, которыми он озадачил прокуратуру.