



Ольга Шклярова ИА REGNUM

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с делегацией Комитета по политике и безопасности Совета ЕС заявил: «Нам кажется, что Армения возвращается к переговорному процессу, и это крайне важно». И добавил: «Их политика бойкотирования переговоров, во-первых, была глупой, а во-вторых, неэффективной. Насколько мне известно из различных источников, в том числе из Европы, руководству Армении были направлены обращения, что эта страна не может себя так вести… Но сегодня я считаю, что переговорный формат восстанавливается».

Между тем в строгом смысле слова переговорный процесс по урегулированию нагорно-карабахского конфликта не прекращался. Особенно он активизировался после апрельской (2016 года) «четырехдневной войны». Сначала в Вене, потом в Санкт-Петербурге — при посредничестве российского лидера Владимира Путина — прошла встреча президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева. В политический оборот были запущены одноименные соглашения, предусматривающие введение системы мониторинга на линию соприкосновения конфликтующих сторон и международных наблюдателей. Ереван их принял, тогда как Баку не поставил свою подпись под этими соглашениями.

Отчего возникает вопрос об основе переговорного процесса, поскольку после апрельской войны возвращаться в «чистом» виде к Мадридским принципам уже не представляется возможным. Определенную активность на этом направлении проявила российская дипломатия, хотя сегодня очевидно, что переговоры зашли в тупик. Конфликтующие стороны выступали и выступают с противоречивыми, часто взаимоисключающими заявлениями, в то время как Минская группа ОБСЕ намекает на какие-то «лежащие на столе сценарии урегулирования конфликта», осуществление которых якобы требует «публичной тишины».

Kremlin.ru Президент Армении Серж Саргсян

К тому же встреча на высшем уровне, как заявлял президент Армении Саргсян в интервью программе «Р — Эволюция», предусматривает «подготовку», которая «касается конкретных предложений». На официальном уровне такие предложение не озвучены. Поэтому заявление Алиева о том, что Армения «возвращается к переговорному процессу», воспринимается неоднозначно. Либо действительно Баку и Ереван достигли каких-то закулисных договоренностей, которые могут обсуждаться на переговорах лидеров двух стран, либо мы имеем дело с обычным приемом информационной войны.

ИА REGNUM уже ранее цитировало председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, говорившего, что «стороны нагорно-карабахского конфликта близки к договоренности». Однако после последней встречи глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении на полях Генеральной Ассамблеи ООН при посредничестве сопредседателей МГ ОБСЕ официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев ограничился заявлением, что его шеф Мамедъяров «выразил поддержку Азербайджана нескольким интересным предложениям, озвученным сопредседателями для продолжения предметных переговоров по урегулированию конфликта». О каких предложениях идет речь, азербайджанское внешнеполитическое ведомство не стало пояснять.

Чтобы как-то связать концы с концами, некоторые российские СМИ устроили «информационный вброс»: появилось сообщение, что на сей раз встречу Алиев — Саргсян «благословил» через своего официального представителя генсек ООН Антониу Гутерреш (в интерпретации Алиева — Европа). Но тогда почему именно в этот момент председатель Госкомитета Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов выступает с требованием провести структурные изменения и реформы в ООН, ведь как-никак, но подключение ООН к процессу урегулирования нагорно-карабахского конфликта может оцениваться как шаг вперед, обозначающий перспективу появления нового переговорного формата под эгидой ООН. А, с другой стороны, что может сделать ООН?

Иван Шилов ИА REGNUM Карабах

Вряд ли Организация намерена приступить к реализации известных четырех резолюций Совета Безопасности по Карабаху, на которые любит ссылаться Баку и которые сам же нарушил. ООН может отправить мониторинговую миссию в зону конфликта, что стало бы вариантом Венских и Санкт-Петербургских соглашений. Начать переговоры о широком мирном соглашении между Баку и Ереваном с выходом на проблему статуса Нагорного Карабаха. В этом сценарии могут быть, конечно, определенные детали, но они не будут принципиально отличаться от Мадридских принципов.

Так что предложенная надуманная ооновская схема не имеет перспектив для реализации. Об этом свидетельствует и недавнее заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона: «Госдеп поддерживает предложения об отводе снайперов, запуске механизма расследования ОБСЕ и развертывании датчиков вдоль линии соприкосновения и армяно-азербайджанской международной границы. США являются сторонником процесса Минской группы, направленного на укрепление мер доверия, который, по нашему мнению, уменьшит насилие в районах, затронутых конфликтом».

Сопредседатели Минской группы в очередной раз посещают регион. Как обычно, следуют заявления, в частности со стороны Баку: будут «обсуждаться дальнейшие переговоры, а также возможная встреча на уровне президентов». Подождем, что из этого выйдет на сей раз.