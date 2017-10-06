Почему король Саудовской Аравии приехал в Москву за С-400?
5 октября 2017 года произошло знаковое для российско-саудовских отношений событие — Москву с государственным визитом впервые посетил король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд. Несмотря на серьёзные разногласия, имевшиеся и имеющиеся между странами на Ближнем Востоке, был подписан ряд соглашений в самых различных сферах, а также создан совместный Инвестиционный энергетический фонд размером $1 млрд.
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Самой громкой новостью при этом стала информация о договорённости в области военно-технического сотрудничества (ВТС) — Саудовская Аравия планирует приобрести наиболее современные российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 и создать лицензионное производство автоматов АК-103 (экспортная модификация Автомата Калашников АК-74М с боеприпасами калибра 7,62×39 мм) и боеприпасов для них. В сумме эти сделки оцениваются примерно в $3 млрд.
С чем связано резкое потепление отношений Эр-Рияда и Москвы, и станут ли соглашения реальными контрактами?
Новый этап в российско-саудовских отношениях или повторение пройденного?
Известно, что попытки наладить ВТС между государствами начались ещё в 2007 году, когда был совершён первый и пока единственный визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию. Тогда речь шла о пакете контрактов суммой не менее $4 млрд, включавшем в себя танки Т-90С, штурмовые вертолёты Ми-35М и Ми-28Н, военно-транспортные вертолёты Ми-17, боевые машины пехоты БМП-3 и различные средства противовоздушной обороны. В итоге переговоры зашли в тупик. Позже, ближе к 2010 году обсуждался огромный пакет соглашений на поставку вооружений на сумму $20 млрд, однако, по словам главы «Ростеха» Сергея Чемезова, единственной целью этих переговоров было не дать России поставить Ирану ЗРК С-300, что в какой-то степени удалось сделать — запрет на их продажу Тегерану Москва сняла только в 2015 году.
При этом никаких саудовских миллиардов в России не оказалось. То же самое можно сказать и про 2013 год, когда, по информации некоторых источников, Эр-Рияд предлагал купить российского оружия на сумму $10 млрд, а взамен требовал прекратить осуществлять поддержку Башару Асаду.
Остаётся только гадать — не являемся ли мы зрителями очередного политического шоу? Вероятность этого достаточно высока, но осторожный оптимизм внушает личный визит короля Саудовской Аравии. Да и условия стали совсем другими: Россия, Башар Асад и проиранские силы сегодня являются доминирующей силой в Сирии, наряду с курдами. Группировки боевиков, которые поддерживает Саудовская Аравия, катастрофически растеряли свои позиции и находятся на грани уничтожения. На этом фоне предложения Эр-Рияда на переговорах могут быть намного более реальными и реализуемыми, чем раньше, поэтому и сделки могут состояться. Своё воздействие может иметь и другой фактор — некоторое сближение России и Катара, с которым у Саудовской Аравии сейчас имеются огромные проблемы. Задачей Эр-Рияда может быть «отодвинуть» Катар и способствовать его дальнейшей изоляции.
Не идеальны дела Саудовской Аравии и в Йемене, где проиранские шиитские повстанцы хуситы так и не побеждены, несмотря на всю «навороченность» армий коалиции, которую возглавляет Эр-Рияд. Москва может стать неким теневым посредником в переговорах Ирана и Саудовской Аравии (проведение их в открытую немыслимо для руководства этих государств). В любом случае, имеющийся сегодня расклад открывает окно возможностей для России, которым надо воспользоваться как можно лучше.
Попадание российского оружия на рынки монархий Ближнего Востока станет огромным успехом
Учитывая умопомрачительные средства, которые арабские монархии Ближнего Востока тратят на импорт вооружения, для военно-промышленного комплекса (ВПК) России было бы огромным успехом занять даже 5−10% от рынка, по большей части занятого США. При удачном стечении обстоятельств Россия сможет одновременно попасть на два самых «хлебных» рынка: в ОАЭ — с истребителями Су-35С (раньше был опыт с БМП-3 и реактивными системами залпового огня «Смерч») и в Саудовскую Аравию — с ЗРК С-400 и стрелковым вооружением (единственной сделкой в области ВТС была продажа 10 тысяч АК-74М для полиции в середине 2000-х годов). Учитывая длительный жизненный цикл современной военной техники, эти страны будут ещё десятки лет закупать боеприпасы, запчасти и пакеты модернизаций для поставленной техники, что принесёт России и деньги, и политические рычаги (хоть и небольшие).
Также стоит отметить резкий рост заказов на ЗРК С-400 «Триумф» — это связано с тем, что «Алмаз-Антей» построил дополнительные производственные мощности и система получила разрешение на экспорт. При этом по соотношению цена-качество да и по тактико-техническим характеристикам система является лучшей в своём классе.
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