5 октября 2017 года произошло знаковое для российско-саудовских отношений событие — Москву с государственным визитом впервые посетил король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд. Несмотря на серьёзные разногласия, имевшиеся и имеющиеся между странами на Ближнем Востоке, был подписан ряд соглашений в самых различных сферах, а также создан совместный Инвестиционный энергетический фонд размером $1 млрд.

Kremlin.ru Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время российско-саудовских переговоров в расширенном составе. Москва, 5 октября 2017 года

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Самой громкой новостью при этом стала информация о договорённости в области военно-технического сотрудничества (ВТС) — Саудовская Аравия планирует приобрести наиболее современные российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 и создать лицензионное производство автоматов АК-103 (экспортная модификация Автомата Калашников АК-74М с боеприпасами калибра 7,62×39 мм) и боеприпасов для них. В сумме эти сделки оцениваются примерно в $3 млрд.

С чем связано резкое потепление отношений Эр-Рияда и Москвы, и станут ли соглашения реальными контрактами?

Kremlin.ru Российско-саудовские переговоры

Новый этап в российско-саудовских отношениях или повторение пройденного?

Известно, что попытки наладить ВТС между государствами начались ещё в 2007 году, когда был совершён первый и пока единственный визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию. Тогда речь шла о пакете контрактов суммой не менее $4 млрд, включавшем в себя танки Т-90С, штурмовые вертолёты Ми-35М и Ми-28Н, военно-транспортные вертолёты Ми-17, боевые машины пехоты БМП-3 и различные средства противовоздушной обороны. В итоге переговоры зашли в тупик. Позже, ближе к 2010 году обсуждался огромный пакет соглашений на поставку вооружений на сумму $20 млрд, однако, по словам главы «Ростеха» Сергея Чемезова, единственной целью этих переговоров было не дать России поставить Ирану ЗРК С-300, что в какой-то степени удалось сделать — запрет на их продажу Тегерану Москва сняла только в 2015 году.

При этом никаких саудовских миллиардов в России не оказалось. То же самое можно сказать и про 2013 год, когда, по информации некоторых источников, Эр-Рияд предлагал купить российского оружия на сумму $10 млрд, а взамен требовал прекратить осуществлять поддержку Башару Асаду.

Kremlin.ru Российско-саудовские переговоры

Остаётся только гадать — не являемся ли мы зрителями очередного политического шоу? Вероятность этого достаточно высока, но осторожный оптимизм внушает личный визит короля Саудовской Аравии. Да и условия стали совсем другими: Россия, Башар Асад и проиранские силы сегодня являются доминирующей силой в Сирии, наряду с курдами. Группировки боевиков, которые поддерживает Саудовская Аравия, катастрофически растеряли свои позиции и находятся на грани уничтожения. На этом фоне предложения Эр-Рияда на переговорах могут быть намного более реальными и реализуемыми, чем раньше, поэтому и сделки могут состояться. Своё воздействие может иметь и другой фактор — некоторое сближение России и Катара, с которым у Саудовской Аравии сейчас имеются огромные проблемы. Задачей Эр-Рияда может быть «отодвинуть» Катар и способствовать его дальнейшей изоляции.

Не идеальны дела Саудовской Аравии и в Йемене, где проиранские шиитские повстанцы хуситы так и не побеждены, несмотря на всю «навороченность» армий коалиции, которую возглавляет Эр-Рияд. Москва может стать неким теневым посредником в переговорах Ирана и Саудовской Аравии (проведение их в открытую немыслимо для руководства этих государств). В любом случае, имеющийся сегодня расклад открывает окно возможностей для России, которым надо воспользоваться как можно лучше.

Минобороны России C-400

Попадание российского оружия на рынки монархий Ближнего Востока станет огромным успехом

Учитывая умопомрачительные средства, которые арабские монархии Ближнего Востока тратят на импорт вооружения, для военно-промышленного комплекса (ВПК) России было бы огромным успехом занять даже 5−10% от рынка, по большей части занятого США. При удачном стечении обстоятельств Россия сможет одновременно попасть на два самых «хлебных» рынка: в ОАЭ — с истребителями Су-35С (раньше был опыт с БМП-3 и реактивными системами залпового огня «Смерч») и в Саудовскую Аравию — с ЗРК С-400 и стрелковым вооружением (единственной сделкой в области ВТС была продажа 10 тысяч АК-74М для полиции в середине 2000-х годов). Учитывая длительный жизненный цикл современной военной техники, эти страны будут ещё десятки лет закупать боеприпасы, запчасти и пакеты модернизаций для поставленной техники, что принесёт России и деньги, и политические рычаги (хоть и небольшие).

Также стоит отметить резкий рост заказов на ЗРК С-400 «Триумф» — это связано с тем, что «Алмаз-Антей» построил дополнительные производственные мощности и система получила разрешение на экспорт. При этом по соотношению цена-качество да и по тактико-техническим характеристикам система является лучшей в своём классе.

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