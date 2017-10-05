



Иван Шилов ИА REGNUM

Начиная с ночи 27 сентября тема пожара и детонации боеприпасов на 48-ом арсенале под Калиновкой стала самой обсуждаемой на Украине, рассказывает «Реал» (Винница). На что жаловались люди? Не было системы оповещения об эвакуации. К сожалению, радио осталось не у всех, Facebook тоже не всем доступен, а по телевидению о первоочередных мерах стали говорить через несколько часов после начала возгорания. Правда, электронные СМИ давали информацию беспрерывно. Утром 30 сентября в 15 населенных пунктах — в Калиновке, селах Калиновского и Винницкого районов возобновили газоснабжение и «вернули» свет. Со 2 октября детишки вернулись в школы. По официальным данным, взрывами частично повреждены около 2 тысяч строений, но пожары фиксировали лишь в шести жилых домах. В самой Калиновке первый дом загорелся в 3.33, затем в 4.35, 6.23 и 10.20. Утром загорелся дом в Павловке. Семья пенсионеров Ковальчуков осталась без жилья. Именно это село называют самым пострадавшим от «прилетевших» снарядов. «Следы» заметны на 900 домах. Серьезно пострадали и другие здания в пяти населенных пунктах — в Медведке, Дорожном и Лавровке Винницкого района, а также в Калиновке и Сальнике Калиновского района.

Чем холоднее — тем страшнее, пишет «Подолянин» (Каменец-Подольский). Каменчане с ужасом ждут похолодания, ведь вместе с заморозками не замедлят прийти и «золотые» платежки за коммуналку. Эксперты прогнозируют, что в этом году отопительный сезон может стать рекордно дорогим. Каменецкие семьи обдирают до липки, загоняя в долги и превращая в нищих. Такие блага, как стационарный телефон, интернет и кабельное телевидение уже не всем по карману. Для большинства спасительной соломинкой остается субсидия, правда, уже по новым правилам. Впрочем, даже имея эту помощь, не все могут оплачивать минимальный платеж. Поэтому должников государство решило наказывать, а не назначать субсидии на новый период. Как сообщили в департаменте соцзащиты населения горсовета, гражданам, которые имеют долг по оплате жилищно-коммунальных услуг в сумме, превышающей 340 гривен, субсидии не продлят. Заплатив дань прожорливым коммунальным богам, на еду мало что остается. А учитывая цены на мясо, рыбу, сыр, молоко и даже крупы, от пуза не наешься. Остается налегать на сезонные овощи, мясо заменять бобовыми, а фосфор получать из дешевой кильки.

В конце последней декады сентября яйца в украинских супермаркетах подорожали на 11%, и на сегодняшний день цена десятка колеблется в пределах 20 гривен, передает «Вечерний Харьков» (Харьков). Некоторые эксперты связывают подорожание яиц с манипуляцией ценами лидеров монополизированного рынка. Однако генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко утверждает, что нынешняя цена на яйца — рыночная. Многие производители уже в апреле перешли границу бесприбыльности и вошли в зону убытков. Многие не смогли так долго работать и закрылись. Кроме того, с начала года многие страны закрыли возможность импорта в свои страны украинских яиц в связи с сальмонеллезом. Яичный порошок тоже не пользуется большим спросом. Поэтому единственное, что осталось для производителей — внутренний рынок. Однако он не может потреблять много: не позволяют доходы людей. Даже несмотря на то, что население, отказавшись от слишком дорогого мяса, переходят на яйца, все равно в таком количестве, в каком они производятся, их потреблять не могут.

Впервые за последние пять лет представителей судостроительной отрасли пригласили в Верховную раду, чтобы определить пути для возрождения отечественных верфей, сообщает «Новий день» (Херсон). Во время встречи с парламентариями позицию производителей содержательно раскрыл генеральный директор «Смарт Мэритайм Групп» Василий Федин. На возглавляемом им производстве, включающем Херсонский и Черноморский судостроительные заводы, к 2013 году за 10 лет спустили на воду более 40 судов. Впрочем, с 2014 года объемы производства упали со 100 млн долларов в год до примерно 15 млн. По мнению производителя, одной из причин потери Украиной значительной части экспорта, в частности, продукции судостроения, является страх иностранных бизнесменов заказывать суда на Украине и тот факт, что при низкой зарплате в Европе себестоимость продукции отечественного судостроения получается намного выше, чем где-либо в мире. «В 2014 году мы участвовали в тендере на строительство танкера для шведской компании, — говорил бизнесмен. — Выяснилось, что наше предложение было на миллион дороже, чем-то, что предложили норвежские судостроители. И это при том, что среднюю зарплату в этой стране нельзя даже сравнивать с украинской. Стоимость танкера — 40 млн долларов. Кредит в банке обойдется минимум в 12%. Металл и оборудование необходимо приобрести сразу. За два года строительства приходится уплатить 8 млн долларов банку. Норвежская же компания получает кредит в 3% от экспортно-кредитного агентства и платит 250 тыс. долларов за время строительства». Кроме того, абсурдной выглядит и ситуация по ввозу оборудования. Сегодня, чтобы ввезти на Украину оборудование для судов, которые потом будут экспортироваться, нужно оплатить пошлину — в среднем 8%, в то время как европейцы пошлины не платят. Критическим для судостроителей является получение льгот по аренде земли, так как местная власть постоянно пытается повысить стоимость аренды.

270 тыс. форинтов от Венгрии могут получить только те педагоги Закарпатья, которые знают венгерский язык, информирует «Mukachevo.net» (Мукачево). Еще летом уполномоченный правительства Венгрии Иштван Грежа рассказал о том, что правительство соседней страны решило увеличить на 80% материальную помощь педагогам венгерских заведений Закарпатья. Если раньше единовременное пособие составляла 180 тыс. форинтов в год, то сейчас выросло до 270 тыс. форинтов, что составляет около 27 тыс. гривен. Как сообщил председатель благотворительного фонда «КМКС», депутат Закарпатского областного совета Гейза Гулачи, педагоги должны подать все необходимые документы в благотворительный фонд до 15 октября. Однако те, кто не имеет Magyar igazolvány («Удостоверение зарубежного венгра»), должны будут сдать экзамен на знание венгерского языка.

Будапешт знает, как обойти новый украинский закон об образовании, уверены «Новини Закарпаття» (Ужгород). Венгерские чиновники заявляют о возможности открытия на территории Закарпатье частных венгерских школ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, находясь в Румынии, заявил: «Будущее будет написано на венгерском языке». И добавил, что национальная миссия Будапешта — это найти и сохранить все иностранные сообщества венгров. Задачей правительства Орбан считает помощь процветанию венгерского народа на иностранных территориях, где они родились, чтобы венгерские дети имели возможность учиться на родном языке и, не теряя свою национальную идентичность, жить так как равноправные венгры. Высказывания господина Орбана единогласно поддержали и члены его партии. Политики считают, что в случае возникновения необходимости правительство Венгрии сможет обеспечивать образование на венгерском языке для закарпатцев, открывая частные школы и университеты. Эту поддержал также руководитель парламентской фракции правящей ФИДЕС Гергей Гуляш, одобрительно заявивший о том, что сейчас правительство вместе с оппозицией единогласно выступают относительно важных для венгерского народа вопросов, затрагивающих национальную политику.

«BukNews» (Черновцы): «Министр иностранных дел Венгрии заявил, что они будут «блокировать любое сближение Украины с ЕС». Премьер-министр Орбан угрожает, что Украине будет «больно» в будущем. А Венгрия не собирается извиниться перед Украиной за уничтожение в союзе с Гитлером Карпатской Украины и жестокий террор против украинцев на Закарпатье (минимум 6500 убитых без суда)? Венгрия уже извинилась за помощь нацистской Германии и жестокий оккупационный режим на Левобережной Украине в 1941—43? Будут извинения за Корюковскую трагедию? Крупнейшее в истории Второй мировой войны одномоментное уничтожение целого населенного пункта? 6700 жителей украинской Корюковки были убиты за сутки, а городок сожжен до последнего дома. За жесткую политику венгризации украинского Закарпатья, которое продолжалась во времена венгерского господства, кто извиняется? Это и период Венгерского королевства, и оккупация 1939—1944 годов. Цель? Полная и насильственная ассимиляция украинцев. Кстати, а сколько в Венгрии школ с украинским языком обучения? Украинцы не хотят конфликтов с кем-то из соседей на Западе и их не начинают. Но хватит терпеть хамство».

Нацменьшинства Львова новый закон об образовании не смущает, утверждает «Zaxid.net» (Львов). Во Львовской школе №6 с русским языком обучения большинство учителей и детей — двуязычные. Выпускники успешно сдают тест по украинскому языку и участвуют в конкурсах. Они считают, что ученикам не составит труда учиться на украинском. А вот учителя думают иначе: пятиклассникам может быть довольно сложно менять язык обучения. Им нужно создать удобные условия для изучения самого языка. Для этого класс требуется поделить на группы. Но, согласно нормам, сделать этого не могут, если вместе учится менее 28-ми детей. «У нас наполняемость классов не такая, как в украинских школах, у нас может быть 25 учеников», — пояснила заместитель директора школы Елена Пургина. В школе №10 имени святой Марии Магдалены с польским языком преподавания на нововведения реагируют спокойно. Хотя и надеются, что закон позволит преподавать больше предметов на польском. Во-первых, дети едут учиться за границу. Во-вторых, в школе мало учителей-украинцев. Дети также заинтересованы учить на польском естественные и точные науки. Ведь несмотря на то, что такие школы на Украине содержатся за государственный счет, почти все их выпускники едут учиться в Польшу. И причина не в языковом вопросе, а в экономическом. Тем более что большинство учеников получают «карту поляка». Если у кого на руках есть такой документ, он учится бесплатно, причем дети получают социальную стипендию, которая в среднем составляет 800 злотых. К слову, выпускники школ с русским языком обучения тоже все чаще учатся за границей, и также в Польше.

Обучение в польских вузах для кировоградских выпускников — это шанс убежать из Украины, спрашивает «Кіровоградьска правда» (Кировоград). Сейчас на Украине практически во всех крупных городах действуют рекрутинговые центры, осуществляющие набор и дальнейшее сопровождение желающих учиться в странах Европы. Их работники признаются, что львиная доля тех, кто выехал на учебу, возвращаться назад не планируют. Татьяна уже четвертый год подряд помогает кировоградским выпускникам поступать в вузы Польши, Чехии, Словакии, Германии, Англии и США. В зону ее ответственности относится помощь в оформлении документов и сопровождение студентов. Женщина говорит, что хотя учеба и жизнь за границей не дешевая, тем не менее желающих учиться стало больше, даже несмотря на довольно скромные доходы жителей Кировограда. По мнению рекрутера, рост количества абитуриентов из Украины обусловлен страхом провалить ВНО (внешнее независимое оценивание), подорожанием обучения на родине и, вероятно, самое главное — желанием родителей дать хорошую путевку в жизнь своим детям. Согласно данным центра «ОсвитаПоль», в 2016—2017 учебном году в польских университетах насчитывалось более 65 тысяч студентов из-за рубежа. Из них более 50% — украинцы.

Запорожского политика «наказали» за выступление с трибуны на русском, рассказывает «Новый день» (Запорожье). На заседании Верховной рады Украины народному депутату от Оппозиционного блока Евгению Балицкому отключили микрофон, так как он выступал с трибуны на русском языке, а не на государственном. Депутат от Запорожской области рассказывал об экологической катастрофе в Молочном лимане, когда его прервала вице-спикер Оксана Сыроид и попросила перейти во время своего обращения в стенах парламента на украинский язык: «Шановний доповідач, я прошу вас виступати державною мовою — ви в стінах українського парламенту. Ви можете продовжити українською мовою, дякую». В ответ Балицкий возмутился: «Я не говорю о политике, послушайте, речь идет о целом регионе. Что вы делаете?». И тогда Сыроид попросила выключить ему микрофон.

«За Збручем» (Тернополь): «Русскоязычную школу, которая функционирует при Почаевской лавре, могут закрыть после внедрения образовательной реформы, которая предусматривает в учебном процессе использование только государственного языка. Проблему школы общественные активисты поднимают еще со времен ее основания. Согласно документам, она является филиалом «Севастопольского среднего общеобразовательного учебно-воспитательного учреждения «Традиционная гимназия». А основателем гимназии — общественная организация «Севастопольский центр православного образования», в руководство которого входит депутат Госдумы РФ от путинской партии «Единая Россия» Дмитрий Белик, который в 2014 году способствовал российской «оккупации» Крыма, будучи председателем Севастопольской городской государственной администрации. Предыдущие попытки государственных органов провести проверку учебного заведения остались безрезультатными, им с порога указывали на дверь… По словам очевидцев, в этой школе еще до «военной агрессии» РФ против Украины был «русский дух и Россией пахло». Хотя учебный план школы составлен на основе типового плана министерства образования и науки Украины, обязательным предметом является «Русский язык», другие предметы также преподаются на русском. Помещение предоставила Почаевская лавра. Есть пять классных комнат, ученики учатся в две смены. Нет никаких сомнений в том, что детей в подпольной школе кормят духовной пищей чужой выпечки. Прививают ученикам искаженное представление об истории, не изучают собственно украинской культуры. Можно себе представить, какие семена прорастут потом в детских душах. И не пополнятся ли таким образом ряды пророссийской «пятой колонны»?»

В конфликте вокруг коломийской церкви Благовещения Пресвятой Девы Марии апелляционный суд принял сторону верующих, пишет «Курс» (Ивано-Франковск). 5 июня этого года в Коломые под давлением «общественности» власти закрыли и опечатали уникальный памятник деревянного зодчества — церковь Благовещения Пресвятой Богородицы, которая находится в пользовании религиозной общины Украинской православной церкви Московского патриархата. Некоторые горожане требовали отдать храм Коломыйско-Черновицкой епархии Украинской греко-католической церкви. Представители горсовета, общественных организаций и религиозных общин разных конфессий создали рабочую группу и договорились, что решат судьбу храма-памятника без конфликтов. Она определила, что церковью будут пользоваться разные конфессии. 4 октября в Ивано-Франковском окружном административном суде состоялось судебное заседание, иск выдвинула община УПЦ МП. Судья Виктор Гундяк постановил: требования удовлетворить частично. Признать противоправными действия начальника Коломыйского отдела полиции в части требования покинуть место проведения богослужений, ограничение доступа религиозной общине к культовому сооружению. Признать противоправным и отменить решение рабочей группы по вопросам конфессиональной принадлежности церкви согласно распоряжению городского мэра Коломыи. Постановление вступит в силу по истечении срока обжалования.

Исполком не поддержал Крестный ход на Покров, но это ничего не значит, полагает «Панорама» (Сумы). На 14 октября УПЦ МП запланировала крестный ход по маршруту Спасо-Преображенский собор — Покровская площадь — Спасо-Преображенский собор. «Это решение надо было сначала согласовать с такими организациями, как Национальная полиция и Служба безопасности Украины. Могут быть заварушки. Некоторые горожане против этого крестного хода. У УПЦ МП есть свои сторонники, но есть и противники. Чтобы не возникало противостояние, давать преференции определенной конфессии не стоит. Это может вызвать общественное напряжение, драки, провокации со стороны самого Московского патриархата. Мы уже видели такие провокации», — отметил присутствующий на заседании депутат Сумского областного совета Виктор Дубинко. Он заявил, что не стоит в День украинского казачества разрешать ходить по городу людям с георгиевскими ленточками. Для принятия решения о предоставлении разрешения на проведение Сумской епархией крестного хода с богослужением не хватило голосов. Его поддержали лишь пятеро из 10 присутствующих членов исполкома, еще трое были против, и двое воздержались. После этого в средствах массовой информации начала появляться информация, что исполком запретил проведение крестного хода Украинской православной церкви Московского патриархата. Между тем начальник правового управления Олег Чайченко уверен, что отсутствие разрешения — это не запрет. «Обращение носит уведомительный характер с сентября прошлого года, когда Конституционный суд признал неконституционной выдачу разрешений на проведение религиозных обрядов, что противоречило ст. 21 Закона «О свободе совести и религиозных организациях» (относительно обеспечения права религиозных организаций и граждан на беспрепятственное проведение религиозных обрядов и церемоний)», — заявил он. На сайте Сумской епархии уже размещен анонс о том, что на праздник Покрова Пресвятой Богородицы в Сумах состоится Крестный ход и архиерейское богослужение на месте разрушенного храма. Праздничную литургию возглавит архиепископ Сумской и Ахтырский Евлогий в сослужении духовенства Сумской епархии УПЦ МП. Во время богослужения будут вознесены особые молитвы за мир и согласие в Украине. Ну, а «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призвал «неравнодушных местных жителей выйти 14 октября, на праздник Покрова, чтобы доказать всем пришельцам, что в украинском городе может происходить только украинский марш».