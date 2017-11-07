Главным трендом месяца становится укрепление позиций вновь избранных глав регионов, победивших на выборах в сентябре. Одна из сопутствующих тенденций — ослабление позиций ряда действующих губернаторов, которых может затронуть новая волна ротации. На распределение позиций в рейтинге повлияла и серия новых решений, затронувших губернаторский корпус. В результате кадровых назначений, проведенных Владимиром Путиным, в сентябрьском рейтинге влияния появились сразу пять новых фигурантов — в Самарской, Нижегородской областях, Красноярском крае, Ненецком АО и Республике Дагестан. Исследование проводилось до отставки бывшего губернатора Приморского края Владимира Миклушевского (84-е место по итогам сентября, его влияние стабильно падало в течение нескольких месяцев).

Карта Российской Федерации

В частности, исполняющим обязанности главы Самарской области стал бывший мэр Самары и до недавних пор — сенатор Дмитрий Азаров, который сразу занял 41-е место в рейтинговой таблице. Нижегородскую область возглавил федеральный чиновник — первый заместитель министра промышленности и торговли Глеб Никитин: он на 51-й строке рейтинга. Напротив, главой Красноярского края стал местный «политический тяжеловес», бессменный председатель законодательного собрания Красноярского края с 1998 года, Александр Усс (49-е место). Еще один «политический тяжеловес», но уже из числа крупных федеральных политиков, возглавил Республику Дагестан: им стал вице-спикер Госдумы, экс-глава парламентской фракции «Единой России» Владимир Васильев (44-е место). И наконец, на пост главы администрации Ненецкого АО был назначен еще один «молодой технократ» Александр Цыбульский (68-е место), работавший ранее заместителем министра экономического развития.

Первая пятерка рейтинговой таблицы претерпевает некоторые изменения. Несмотря на откровенно незначительный отрыв от главы региона, занимающего второе место, лидером рейтинга остается мэр Москвы Сергей Собянин. Под давлением оппозиционных сил, Центризбиркома и уполномоченного по правам человека мэр занял жесткую позицию по недопущению нарушений на муниципальных выборах: в Ново-Переделкине были уволены глава управы района и его заместители «за грубейшие нарушения». В целом по результатам муниципальной избирательной кампании в Москве контроль над городом был сохранен, однако в некоторых муниципалитетах победу одержала оппозиция. Это стало следствием откровенно неэффективной стратегии «тихой» кампании, ориентированной на сдерживание явки. Итоги муниципальных выборов создали мэрии проблемы как в текущем управлении рядом районов, так и в проведении президентской кампании. Очевиден запрос на кадровые изменения в структурах мэрии, ответственных за коммуникацию и работу с территориальными органами, а также на кардинальное изменение политтехнологического сопровождения и сценарного планирования.

Вторую строку рейтинга, как и месяцем ранее, занимает глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. На третьей строке закрепляется губернатор Тюменской области Владимир Якушев, четвертая строка — за губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко. Зато на пятую строку, прибавляя два пункта, поднимается глава Тульской области Алексей Дюмин, политические перспективы которого в последнее время вновь в фокусе внимания элиты и медиа.

10 сентября, в единый день голосования, выборы разного уровня прошли в 82 субъектах России, в том числе в 17 регионах избрали высших должностных лиц (в одном случае — посредством голосования в региональном парламенте). В тех регионах, где в единый день голосования прошли прямые выборы глав регионов, их победители сохранили позиции в рейтинге либо еще больше их укрепили. Все 16 губернаторов, избиравшихся прямым голосованием, одержали уверенную победу в первом туре.

Алексей Еремин ИА Красная Весна Администрация МО Город Саратов. Саратов

Так, глава Мордовии Владимир Волков, показавший наилучший результат на выборах, входит в топ-20 рейтинговой таблицы, занимая 19-е место (плюс 2 пункта). Укрепляют свои позиции в первой двадцатке губернатор Пермского края Максим Решетников (15-е место, плюс 2 пункта), глава Удмуртии Александр Бречалов (18-е место, плюс 2 пункта), тогда как позиции не менее влиятельного губернатора Белгородской области Евгения Савченко подвержены незначительной коррекции — 14-е место, минус 1 пункт. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, региону которого центр оказывает сейчас большую финансовую поддержку, демонстрирует ярко выраженную положительную динамику — 21-е место, плюс 9 пунктов.

Глава Томской области Сергей Жвачкин, прибавляя сразу 7 пунктов, перемещается на 24-е место, глава Кировской области Игорь Васильев — на 27-е место (плюс 1 пункт), а глава Карелии Артур Парфенчиков — на 31-е место (плюс 3 пункта). Глава Новгородской области Андрей Никитин переместился на 30-е место (минус 1 пункт). Позиции главы Рязанской области Николая Любимова тем временем стабильны — 35-е место. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов демонстрирует положительную динамику — 36-е место, плюс 1 пункт. Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев после более чем убедительной победы, прибавляя 3 пункта, занимает 43-е место. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников поднимается на 46-е место (плюс 8 пунктов). И, наконец, глава Бурятии Алексей Цыденов, одержавший очень уверенную победу на выборах и приступивший к активной ротации республиканского правительства, занимает теперь 57-е место (плюс 8 пунктов).

Кроме того, по итогам успешных для «Единой России» муниципальных выборов серьезно укрепляет свои позиции губернатор Тверской области Игорь Руденя (23-е место, плюс 16 пунктов), возглавлявший список партии в областной столице.

При этом губернатор Саратовской области Валерий Радаев, несмотря на победу на выборах, теряет позиции — минус 13 пунктов и 32-е место; в возглавляемом им регионе были отмечены нарушения в ходе выборов. В частности, по этой причине покинул свой пост глава администрации Саратова Валерий Сараев. Также в регионе заметен рост поддержки главных оппонентов В. Радаева (КПРФ).

Карта Российской Федерации

Многие из новоизбранных глав получили прямую публичную поддержку руководства страны накануне выборов. После подведения итогов выборов В. Путин провел встречу с избранными в единый день голосования 10 сентября губернаторами и остался доволен результатами.

В то же время ожидается новая волна ротации. В зоне риска остаются сразу несколько руководителей регионов. Так, глава Омской области Виктор Назаров уже объявил о своей отставке в ближайшее время: в такой ситуации он теряет сразу 23 пункта и опускается на 70-е место. Среди вероятных кандидатов часто называют губернатора Мурманской области Марину Ковтун (82-е место, минус 6 пунктов), а также главу Новосибирской области Владимира Городецкого, который опустился на последнее, 85-е место рейтинговой таблицы (минус 7 пунктов). На позиции В. Городецкого повлияла и отставка красноярского губернатора В. Толоконского, к команде которого всегда принадлежал нынешний новосибирский губернатор. Нельзя назвать устойчивыми позиции в рейтинге губернатора Владимирской области Светланы Орловой (63-е место, минус 7 пунктов), срок полномочий которой заканчивается в 2018 году.

Напротив, некоторые главы регионов восстанавливают ранее утраченные позиции. Об этом свидетельствует динамика влияния главы Кемеровской области Амана Тулеева (22-е место, плюс 21 пункт), который после длительного лечения приступил к работе. После значительного падения в рейтинге на фоне пожаров в Ростове-на-Дону месяцем ранее улучшает позиции губернатор Ростовской области Василий Голубев (40-е место, плюс 12 пунктов).

Глава Татарстана Рустам Минниханов тоже частично восстанавливает позиции в рейтинге, поднимаясь на 1 пункт, и занимает девятое место; президент республики стремится урегулировать отношения с Центром, отказавшись от претензий на продление договора о разграничении предметов ведения и полномочий между органами власти России и Республики Татарстан.

Глава субъекта Российской Федерации

Место в рейтинге

Место в рейтинге в августе

Средний балл

1

1

7,22

2

2

7,17

3

3

6,83

4

4

6,65

5

7

6,57

6

5

6,40

7

9

6,33

8

6

6,27

9

10

6,20

10

8

6,15

11

11

6,07

12

12

6,00

13

14

5,95

14

13

5,89

15

17

5,85

16

15

5,82

17

18

5,78

18

20

5,76

19

21

5,71

20

24

5,65

21

30

5,63

22

43

5,59

23

39

5,55

24

31

5,50

25

22

5,47

26

25

5,45

27

28

5,42

28

26

5,40

29

27

5,37

30

29

5,34

31

34

5,30

32

19

5,28

33

32

5,23

34

23

5,19

35

35

5,15

36

37

5,12

37

42

5,10

38

36

5,05

39

40

5,00

40

52

4,92

41

-

4,86

42

33

4,83

43

46

4,80

44

-

4,77

45

44

4,75

46

54

4,71

47

45

4,68

48

41

4,65

49

-

4,60

50

58

4,58

51

-

4,55

52

55

4,51

53

49

4,45

54

59

4,42

55

51

4,40

56

63

4,37

57

65

4,33

58

53

4,28

59

64

4,23

60

69

4,19

61

67

4,10

62

57

4,00

63

56

3,85

64

62

3,80

65

68

3,72

66

70

3,70

67

72

3,67

68

-

3,64

69

73

3,60

70

47

3,58

71

66

3,53

72

81

3,51

73

60

3,47

74

71

3,40

75

74

3,38

76

75

3,33

77

83

3,29

78

77

3,22

79

80

3,18

80

79

3,15

81

84

3,11

82

76

3,05

83

85

3,00

84

82

2,93

85

78

2,80

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В сентябре 2017 года в нем приняло участие 26 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Зуев Сергей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Псковская область), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Калачев Константин (Политическая экспертная группа), Колеров Модест ( ИА REGNUM ), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михайличенко Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Башкортостан), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).