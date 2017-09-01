Вот уже некоторое время гражданам разных стран доступно счастье лицезреть кинокартину «Уотергейт. Крушение Белого дома». В более дословном переводе с английского «Марк Фелт: человек, который поборол Белый дом». Это кино притворяется исторической драмой о высокопоставленном агенте ФБР, оказавшемся в эпицентре Уотергейтского скандала.

Цитата из к/ф «Уотергейт. Крушение Белого дома». реж Питер Ландесман. 2017. США Разоблачение

По замыслу авторов, теперь, когда «выяснилось», что за порнографическим псевдонимом «глубокая глотка» скрывался заместитель директора ФБР, зрителю наконец-то надо представить главного героя этой потрясшей Штаты истории, показать все перипетии без купюр и недосказанности.

Справка ИА REGNUM :

Летом 1972 года в отеле «Уотергейт» в Вашингтоне, где располагался штаб Демократической партии, были арестованы пять человек, при них была аппаратура скрытой звукозаписи. К лету 1973 года расследование ФБР доказало связь арестованных с высокопоставленными сотрудниками Белого дома. Были даны признательные показания. После дальнейшего расследования специальным комитетом Сената, во избежание импичмента, президент Никсон ушел в отставку 9 августа 1974 года. Американские СМИ традиционно приписывают себе ключевую роль в успехе расследования. По их версии, если бы не «утечки» от информатора Глубокая глотка, властям бы удалось всё замять.

И все же не дадим себя одурачить. Как это часто бывает с художественными произведениями на исторические темы, авторы и не думали заботиться об исторической достоверности. Намного важнее для них было донести до зрителя посыл на злобу дня сегодняшнего. «Зрителями» же были выбраны молодые либеральные умы, так легко поддающиеся внушению, стоит только противопоставить в непримиримой борьбе государственную машину и свободную журналистику.

Цитата из к/ф «Уотергейт. Крушение Белого дома». реж Питер Ландесман. 2017. США Белый дом

На принадлежность к классической американской либерально-демократической… нет, не идеологии, а скорее культуре, в фильме указывает многое: полное отсутствие какого-либо выражения позиции или мотивов условных «плохих», тупость, грубость и полное пренебрежение к этике и закону со стороны этих негодяев, по совместительству являющихся видными республиканцами, кристальная честность журналистов…

Так чему же учат современных молодых элитариев их старшие товарищи? Это вполне очевидно: они учат их, как правильно свергать президентов. Но обо всем по порядку.

Картина снята очень профессионально, почти каждая сцена, как и весь фильм в целом, таит в себе массу тайных посланий, изящно вплетенных в основное повествование. С другой стороны, фильм очень скучный. Действия нет как такового, разговоры безэмоциональны и длинны. Чтобы посмотреть это кино, надо очень сильно хотеть. И это неспроста. Тут нечего делать незаинтересованным и праздным. Тут мифотворчество вступило в тесную связь с пропагандой.

В центре внимания — главный герой Марк Фелт, ветеран ФБР и правая рука Гувера (это он только в кино, не волнуйтесь). Он воплощает в себе физически и духовно сразу двух знаковых персонажей современной политической арены. Посмотрите на список отличительных черт. Он высок, выше него в кадре никто никогда не стоит. Он строен и сдержан в манерах. У него огромные руки. Его лицо бороздят морщины, и оно скорее напоминает восковую маску. Он ставит идеалы ФБР превыше всего. Чтобы защитить Бюро от посягательств президента, он готов пойти даже на «утечки». И главное, он всегда доводит расследование до конца.

С разницей только лишь в последних пунктах эта характеристика одинаково верна для двух бывших директоров ФБР: Джеймса Коми и Роберта Мюллера. Первого недавно уволил Дональд Трамп, вскоре после чего выяснилось, что, будучи «обеспокоен неподобающими» методами президента, Коми собственноручно «слил» содержание своих бесед с президентом (по закону конфиденциальное) в СМИ. Второй же сейчас назначен специальным следователем по делу о «российском вмешательстве» в американские президентские выборы, включая связи с русскими членов команды Трампа и его предполагаемые попытки помешать расследованию. Коми почитается демократами как «жертва режима», а Мюллер пользуется почти непререкаемым авторитетом среди правоохранителей.

В течение всего фильма вымышленный Фелт образца 1970-х как бы превращается в зависимости от обстоятельств то в Коми, то в Мюллера, то вынужденно делясь с прессой государственными тайнами, то расследуя дело, несмотря на усилия оппонентов.

Что касается оппонентов, то есть президентской администрации, то они действуют точно так, как должен действовать Трамп со товарищи в представлении демократов. Сначала Фелту дают прямое указание «закрыть дело в течение 48 часов», потом угрожают благополучием дочери, лениво ковыряя пирожное в середине рабочего дня… Чиновники-республиканцы в кино получились не только беспринципными, но еще и глупыми, грязными, безобразными, некомпетентными и от того беспомощными.

Цитата из к/ф «Уотергейт. Крушение Белого дома». реж Питер Ландесман. 2017. США Justice Department

Да и как устоишь против практически безупречного Фелта-Коми-Мюллера? У него обнаруживается лишь один недостаток, да и тот скорее нужен для художественности. Оказывается, он даже слишком любит ФБР и слишком хочет защитить народ от террористов (да, да, он еще и с террористами борется параллельно). Это приводит к тому, что он отдает незаконный приказ, за что потом понесет ответственность. Правда, и тут он окажется на высоте, подчеркнуто отказавшись разделить вину с другими и взяв всё на себя.

В конце, как и ожидалось, доблестный единый в трех лицах рыцарь побеждает злобного дракона-Никсона (который в мимолетном кадре спускается с борта №1 с женой ну совсем-совсем как Трамп). Осуществляет он это, конечно же, с помощью сверкающего копья свободы слова. Хеппи-энд.

Ну, а пока идут титры, отдадим должное американским ремесленникам от кинематографа: строительство мифов у них поставлено на поток.