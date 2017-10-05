Приватизация

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Даже западные партнёры уже чётко поняли: самостоятельно Украина с «большой» приватизацией не справится. Помощь в продаже госактивов предложил Европейский банк реконструкции и развития. Директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Фрэнсис Малиж рассказал журналистам, что в банке рассматривают два варианта помощи: программы технической и финансовой помощи, а также вхождение в капитал госкомпании в качестве миноритарного акционера для её дальнейшей продажи стратегическому инвестору (своего рода гарантия для инвестора). Скажем, последнее будет полезно для того, чтобы привлечь на Украину американские компании. Посол США на Украине Мэри Йованович в интервью изданию «Новое время» в очередной раз указала, что прозрачность — главное условие для американских компаний, и ЕБРР в качестве миноритария такую прозрачность может обеспечить.

Появилась определённость с продажей Одесского припортового завода (крупнейшее химпредприятие Украины, конечный пункт аммиакопровода «Тольятти — Одесса», собственный терминал перевалки аммиака). Неопределённый срок «весна 2018 года» в Фонде госимущества сменили на «апрель». В настоящее время завершилась инвентаризация завода, после чего, предположительно к концу года, оценщик должен определить новую стартовую стоимость завода.

Также и.о. главы ФГИ Виталий Трубаров рассказал, на каком этапе находится процесс приватизации «Центрэнерго» (энергогенерирующая компания, примерно 17% тепловой генерации Украины).

«На сегодняшний момент мы отобрали советника — это польский филиал Ernst & Young. Протокол по отбору советника должен утверждаться в Кабинете министров. Как только документы будут утверждены, советник приступит к работе. Он должен закончить свою работу в течение нескольких месяцев, соответственно, итоги его работы, совместной комиссии Фонда госимущества и Кабмина будут утверждаться в правительстве, и это будет стартом подготовки самой продажи. Мы выходим на весну следующего года», — рассказал чиновник во время пресс-конференции.

Таким образом, два наиболее заметных госактива предположительно будут проданы в середине весны. Напомним, на продажу выставляется 78% акций компании, контролирующей работу трех ТЭС Украины общей установленной мощностью 5770 МВт.

Однако есть проблема. Перед продажей правительство вознамерилось провести реорганизацию «Турбоатома» (предприятие энергетического машиностроения, Харьков) и «Центрэнерго» в частные акционерные компании. А против этого выступил Dragon Capital — инвестиционная компания, владеющая миноритарной долей в обеих компаниях.

«Вопрос: кто от этого выиграет? Точно не государство. В случае, если указанное собрание акционеров состоится и предлагаемые решения будут приняты, как «Турбоатом», так и Центрэнерго столкнутся с требованиями миноритарных акционеров об обязательном выкупе акций, что в целом может стоить до 2 млрд грн. Эти расходы можно было бы направить на выплату дивидендов государству и другим акционерам или инвестировать в модернизацию производства», — говорится в письме компании, направленном на имя правительства.

В результате реорганизацию «Турбоатома» пока перенесли на неопределённый срок.

Avaness Памятный знак у завода Турбоатом. Харьков

Три облэнерго («Одессаоблэнерго», «Сумыоблэнерго» и «Донбассэнерго»), которые ФГИ не смог продать в августе, по словам Трубарова, будут выставлены на повторную продажу ближе к концу этого года.

В правительстве приняли компромиссное решение относительно стратегических активов вроде «Турбоатома». Долгое время завод находился в перечне активов, запрещённых к приватизации и был исключён из него только в этом году. Однако теперь в Кабмине передумали терять над ним контроль. По новому плану приватизироваться будет только 49% акций предприятия, остальные останутся под контролем государства. Об этом рассказал в ходе брифинга премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Валюта

По состоянию на 5 октября официальный курс американской валюты составляет 26,80 грн./долл. (+0,34 грн. к 28 сентября). Евро дорожал — 31,6 грню (+0,52 грн.) — НБУ прогнозируемо начал ослаблять курс к концу года. Аналогично рос и российский рубль — 0,464 грн. (+0,008 грн.).

Межбанковский курс оторвался от официального, видимо, рынок получил подтверждение того, что гривна укрепляться не будет: 26,79−26,81 грн./долл. (+0,32 грн.). На чёрном рынке доллар и вовсе пробил барьер в 27 грн.: 27,00−27,1 грн./долл. (+0,6−0,63 грн.).

Доллар мог бы расти и дальше.

«…После вчерашних [2 октября — Ред] уровней 26,64−26,66 грн./долл. они [покупатели] не сильно торопятся хватать валюту по 26,70 грн./долл. Не горят желанием ни импортёры, ни иностранцы, которые в это время скупают валюту под репатриацию дивидендов. Этим сдерживается дальнейшее подорожание доллара», — объяснил корреспонденту делового портала UBR начальник управления дилинговых операций «Райффайзен банка Аваль» Юрий Гриненко.

Кроме того, он указывает на экспортёров (прежде всего зерновых): продав урожай оптовикам, они переводят выручку в доллары. Директор казначейства банка «Кредит Днепр» Олег Куринной также указывает на нерезиденов, выводящих дивиденды, как на основной фактор спроса на валюту.

Глава комитета Верховной рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергей Рыбалка анонсировал разработку законопроекта о криптовалютах. Стремление урегулировать оборот подобных финансовых инструментов с его точки зрения понятно, его можно только приветствовать. Скажем, в декларациях политиков и чиновников всё чаще встречаются суммы в криптовалютах, а не так давно в Киеве за биткоины была продана первая квартира. Однако стоит отметить, что до криптовалют депутатам неплохо бы прописать в законах более привычные украинцам инструменты. Например, понятие электронных денег в принципе — на Украине их формально не существует до сих пор, и ещё несколько лет назад они преследовались примерно так же, как сегодня майнинг криптовалют.

Минэкономразвития опросило ряд экспертов (специалисты НБУ, Института экономики и прогнозирования НАНУ, CASE Украина, Bleyzer Foundation и пр.) и составило по результатам консенсус-прогноз курса гривны на 2018 год. В результате средний прогноз курса — 29,55 грн./долл., это на 0,35 грн. больше, чем ожидают в НБУ.

Что же касается ближайших перспектив, то советнику президента Ассоциации украинских банков Алексею Кущу видится такой сценарий:

«Ближайший прогноз по курсу гривны — выход на отметку 28. Затем будет небольшая коррекция в сторону ревальвации и закрепление в новом курсовом коридоре. К концу этого года-началу следующего, это может быть 27−28 или более широкий 28−30», — рассказал он корреспонденту издания «Подробности».

МВФ

Министр финансов Украины Александр Данилюк продолжает выступать против кредитования страны МВФ в будущем.

«Сейчас МВФ играет очень важную роль для развития Украины. Но также я понимаю, что в будущем мы не должны рассчитывать на МВФ. Это слабая позиция… Зачем тогда стране правительство?» — задается вопросом министр в интервью изданию «Зеркало недели».

Напомним, чиновник уже не впервые высказывает такие мысли, в сентябре он выражал надежду о том, что текущая кредитная программа станет последней.

Ещё одна возможная причина его заявлений — именно в МВФ решается вопрос цены газа на отопительный сезон 2017/2018 гг. Заместитель министра энергетики и угольной промышленности Игорь Прокопив в ходе круглого стола, посвящённого рынку газа, сообщил, что переговоры о цене ведутся и будут продолжены в Вашингтоне, куда едет вышеупомянутый министр финансов. В настоящее время цена газа для населения и коммунальной сферы заморожена (в том смысле, что остаётся той же, что и на конец отопительного сезона 2016/2017 — порядка 6800 грн. за 1 тыс. кубометров).

Украина стала на шаг ближе к очередному траншу от МВФ — 3 октября Верховная рада проголосовала во втором чтении за пенсионную реформу. Пункты скандального закона уже неоднократно обсуждались — постепенное увеличение страхового стажа, необходимого для выхода на пенсию, до 35 лет; введение накопительного уровня пенсионного страхования с 2019 года; упорядочивание индексации пенсий (раз в три года начиная с 2021 года); отмена ряда отраслевых пенсий (преподаватели, журналисты и пр будут выходить на пенсию на общих основаниях).

«Я думаю, что и МВФ, и Всемирный банк оценят решительность проведения реформы. Я думаю, что ни у МВФ, ни у ВБ не будет серьезных замечаний к принятой реформе», — заявил вице-премьер-министр Павел Розенко на заседании правительства.

Вряд ли перечисленные организации оценят решительность, ведь реформу должны были принять ещё в конце мая. Скорее, там скажут — «ну наконец хоть что-то».

А вот эксперты от реформы, мягко говоря, не в восторге.

«Откровенно нагло протащив в Раде пенсионный геноцид и тотальную украинизацию, Порошенко демонстративно показал всему народу: вы — рабы и холопы, мнение которых не имеет значения. И, похоже, так и есть. «Проглотили» повышение тарифов в десять раз — «проглотим» и все остальное. А дальше будет еще принят медицинский геноцид и дерибан земли. Может, таки признаем честно, что мы — народ рабов? И сразу станет легче жить», — размышляет политолог Дмитрий Корнейчук.

Топливо

По состоянию на 4 октября за литр А-95 автомобилисты Украины платили в среднем 26,35 грн. (+0,13 грн. в сравнении с 19 сентября, +2,43 грн. с начала года), за литр А-92 — 25,62 грн. (+0,12 грн., +2,56 грн. с начала года). Стоимость дизтоплива — 23,71 грн./л (+0,17 грн., +2,39 грн. с начала года). Похоже, что рынок нащупывает новое «плато», и теперь цены будут корректироваться только на динамику курса доллара.

Это не последнее подорожание. По состоянию на 2 октября, как утверждали сотрудники АЗС, торгующей импортным топливом, бензины и ДТ сохраняли потенциал подорожания ещё на 0,5 грн./л. Такую оценку приводит издание facenews, не раскрывая свои источники Т. е. в сравнении с летними ценами автомобилисты сейчас будут тратить на 2−2,2 грн./л больше.

Однако если с импортным топливом всё более-менее понятно, то поведение отечественных производителей вызывает недоумение у экспертов.

«Непонятно, почему они подняли цены на топливо на столько же, на сколько подняли импортеры. Они меньше зависят от курса гривны, так как перерабатывают нефть украинскую, и они меньше зависят от нефтяных котировок, так как в этом месяце не было аукциона, где бы отразились все эти котировки. Но они все равно подняли цены, как и подняли цены импортеры, и интересно, почему в АМКУ здесь не возникает вопросов», — прокомментировал динамику цен директор спецпроектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев для информагентства УНН.

Директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн раскладывает рост цен на составляющие (нефть и курс доллара). По его прикидкам, владельцы АЗС с ценой если и «химичат», то не критично.

«Мы следим за котировками нефтепродуктов и видим, что за последние два месяца они выросли на 50−60 долларов за тонну. Это около 1 гривны 20 копеек за литр бензина. И мы видим, что параллельно происходит ослабление курса гривны. На данный момент это добавило к ценам на бензин еще около 50 копеек на литр. И поэтому: 1 гривна 20 копеек за счет повышения котировок, еще 50 копеек за счет девальвации — вот и имеем уже около 1 гривны 70 копеек только за счет себестоимости», — рассказал он в эфире телеканала ICTV.

Зато автогаз на рынке Украины продолжает дешеветь. С прошлой недели его средняя цена на АЗС упала до 13,33 грн./л (-0,47 грн). По всей видимости, это связано с тем, что импорт российского СПБТ, просевший в первую половину года по ряду причин как с российской, так и с украинской стороны, нашёл обходной путь. Участники топливного рынка сообщают, что теперь российский автогаз поступает на Украину ещё и через Белоруссию.

«В мае в России были введены ограничения на экспорт [СУГ]. Разрешение получил только один игрок. Остальным тоже надо было что-то делать. Вспомнили про Беларусь. Мы видим, что на ГНС [газонаполнительные станции] в Витебске активизировали перепаспортизацию российского газа с последующей поставкой в Украину уже как белорусского продукта… В этом нет никакого криминала, просто так складываются обстоятельства. Бизнес ищет альтернативные маршруты», — пишет белорусский ресурс tut. by со ссылкой на собственные источники.

Разное

Эксперты Всемирного банка в очередной раз пересмотрели прогноз по потребительской инфляции на Украине. В целом прогноз совпадает с предположениями НБУ и МВФ (10% инфляции, 2% роста ВВП). И это может означать стабилизацию экономики. Однако есть и второй вариант: эксперты МВФ и ВБ отчаялись прогнозировать развитие украинской экономики и просто движутся в русле видения НБУ, повторяя его прогнозы.

Покупка продуктов

«Россия убивает экономику Украины», — вопили летом чиновники Мининфраструктуры о строительстве Керченского моста (из-за монтажа арочных конструкций в августе — октябре судозаходы в порты Азовского моря были ограничены). Однако статистика инвестиций не оставляет камня на камне от таких обвинений. По состоянию на 1 июля Россия находилась на 3-м месте по объёму инвестиций в экономику Украины (4,4 млрд долл). Больше вложили только офшорные юрисдикции — Кипр (9,9 млрд долл) и Нидерланды (6,3 млрд долл).

Директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко в комментарии для «Страна.ua» пояснил причины резкого роста цен на продукты питания, продолжающегося уже два месяца. Сейчас он понятен и объясним, однако почему еда дорожала в августе, когда курс снижался почти до 25 грн/долл? Эксперт уверен — дело не в курсе, а в НДС:

«С начала 2017 года изменилась схема уплаты НДС, теперь налог поступает на спецсчета, и отвертеться от его уплаты или хотя бы перечислить позже практически нереально. Бизнесу приходится отдавать на спецсчета огромные суммы буквально на каждом этапе: закупил продукцию — плати, переработал и продал — снова плати. И чем выше объемы переработки, тем больше приходится изымать из оборота и отдавать в казну. Соответственно, бизнес закладывает эти 20% в оптовые и розничные цены», — анализирует специалист.

Кабмин Украины на очередном заседании одобрил инициативу по отмене налога на прибыль предприятий и его замене налогом на выведенный капитал.

«Налогообложению подлежат только те средства, которые выводятся из бизнеса, — если путем выплаты дивидендов, то применяется ставка 15%, если иным способом (проценты роялти, финпомощи, доначисления и т.д.), то — 20%. При этом, если средства реинвестируются в бизнес, прибыль, которая остается в обороте предприятий, не облагается», — пояснила в ходе заседания правительства председатель налогового комитета Минфина Татьяна Шевцова.

Напомним, идея реформировать таким образом налогообложение прибыли, получаемой бизнесом, оформилась ещё в конце прошлого года, однако тогда в Налоговый кодекс не успели внести изменения, а саму идею отправили на доработку. Теперь же можно ожидать от правительства подачи в парламент законопроекта, правда, на его рассмотрение у депутатов остаётся менее трех месяцев, к тому же (если реформировать налоговый кодекс в этом году) параллельно нужно пересчитывать показатели бюджета и искать, чем заменить поступления от налога на прибыль в доходной части бюджета. По оценке правительства, потери госбюджета могут достигнуть 40 млрд грн. (примерно 5% доходной статьи), тогда как экономический эффект от нового налога просчитать гораздо сложнее, ведь он окажется «размазанным» сразу по нескольким показателям.

Согласно исследованию Института Фрайзера (изучает экономическую свободу в странах мира), Украина сегодня занимает 11-е место с конца рейтинга (149-е место из 159 возможных, соседи Украины — Иран и Ангола). Стоит отметить, что из постсоветских республик Украина занимает наиболее низкое место в данном рейтинге.