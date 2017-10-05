Говоря об отношениях между Россией и США, необходимо учитывать перманентную недружественную направленность действий Соединенных Штатов, которые они вели против нашей страны еще с 1946 года и ведут по сей день, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

СССР

"Был период, когда до 1991 года Советский Союз по-настоящему контролировал 70% стран мира… В 1991 году это государство рухнуло с учетом проведения специальных операций, в том числе и с элитами Советского Союза и их руководителями. Это одна сторона медали», — полагает эксперт

«Вторая сторона медали — мы говорим о Соединенных Штатах как о стране, которая, начиная с 1946 года по настоящий момент 57 раз запланировала начало военных действий с конкретными датами с применением ядерного оружия в отношении России, в отношение Советского Союза», — заявил Клинцевич, добавив, что эта информация поступила не от российских спецслужб, а от самих американцев.

Он также отметил, что противостояние между странами, хоть и опосредованно, но все же переходило в горячую фазу, когда фиксировались практически прямые столкновения российских и американских военных.

«Когда многие говорят: «Да Соединенные Штаты никогда с Россией не воевали…» Воевали. Я хочу напомнить господам, что это соотношение никогда не было в пользу Соединенных Штатов Америки — ни в Корее… Только в Корее мы сбили 1001 самолет американский, вы подумайте, ни десять, ни сто… Когда мы говорим про Кубу, очень важный момент, когда наша бригада морской пехоты с мачете в столкновении в море загнала хваленых американских зеленых беретов и порубила в капусту», — пояснил военный специалист.

При этом эксперт отметил, что сегодня Вооруженные силы России не те, что были в 90-е годы прошлого века, и не в пользу США. При этом, по его словам, любое столкновение с Россией в открытой войне немыслимо для Соединенных Штатов. Однако, он оговорил также, что современные российские войска не предназначены для наступательных захватнических войн, а направлены на обеспечение обороны и безопасности России.

Говоря о сегодняшнем дне и российской антитеррористической операции в Сирии, Клинцевич отметил, что со стороны американских военных ведутся целенаправленные действия против российских и сирийских военных.

«Работают снайперские группы с современными снайперскими комплексами на расстоянии две с половиной — три тысячи метров, где, уж поверьте мне, ни один из боевиков работать не может, осуществляя психологическое давление, физически уничтожая наиболее подготовленных бойцов. И ведет это американский спецназ», — закончил свою мысль Клинцевич.

В выступлении Франца Адамовича стоит отметить одну важную деталь. А именно то, что, по его словам, СССР рухнул «с учетом проведения специальных операций, в том числе и с элитами Советского Союза и их руководителями». И вот почему.

Sohu.com Президент СССР Михаил Горбачев и председатель Верховного совета РСФСР Борис Ельцин в президиуме IV съезда народных депутатов СССР, 1990

Еще десятилетие назад в российской прессе, в телевизионных передачах, ток-шоу и в документальном кино было не принято озвучивать версии распада СССР, отличные от двух распространенных в патриотическом и либеральном лагере. Патриоты утверждали, что всему виной происки ЦРУ и западных разведок, которые то ли купили, то ли завербовали первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева, а он чуть ли не единолично уничтожил страну. Либералы же небезосновательно насмехались над подобного рода построениями и выдвигали свою версию, согласно которой СССР развалился ввиду «естественных причин», включающих в себя экономический упадок, «нефтяную иглу», «безбожие» и нежизнеспособность системы.

Как уже многим сегодня понятно, обе версии крайне примитивны, однако, они устраивали как многих патриотов, которые получили простые ответы на сложные вопросы, так и либералов, которые, прекрасно осознавая истинные причины падения СССР, были заинтересованы в том, чтобы сформировавшееся патриотическое большинство никогда не вышло за рамки данного им примитива, который позволял навязывать свою волю и удерживать власть.

Сейчас же, по мере нагнетания противоречий между Россией и США, а также осознания российской элитой, что это как минимум надолго, от публичных лиц начинает все чаще звучать другая версия распада СССР.

Франц Клинцевич говорит о том, что Советский Союз был разрушен при участии советских элит в рамках неких специальных операций. А это, согласитесь, не тождественно козням ЦРУ. Стоит также привести слова президента России Владимира Путина, которые он произнес в ходе встречи с руководителями партий VII созыва Госдумы 23 сентября 2016 года. Цитата:

«Вы знаете, как я отношусь к развалу Советского Союза. Совсем необязательно было это делать. Можно было провести преобразования, в том числе демократического характера, без этого. Но хочу обратить ваше внимание на то, что во главе нашего бывшего Отечества, СССР, находилась Коммунистическая партия. Не какая-то другая, которая продвигала идеи национализма, либо другие разрушительные идеи, которые губительны для любого государства».

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Беловежские соглашения. 1991

То есть президент России утверждает, что, если бы захотели, СССР можно было спасти, но КПСС этого, очевидным образом, не сделала. Если же говорить о роли спецслужб в развале Советского Союза, то стоит прежде всего устремить взор не на ЦРУ, которое выполняло свои прямые обязательства по развалу главного врага, а на КГБ, который должен был страну от врагов защищать. Защитил?

Отрекомендовавший себя как генерал-майор ФСБ в отставке Геннадий Тендетник (псевдоним Казанцев) дал в декабре 2014 года интервью «Независимой газете», где описал, чем занималась верхушка КГБ во времена агонии СССР. Цитата:

«Во времена СССР мы всегда отслеживали умных, талантливых людей и всегда с ними в той или иной мере устанавливали контакт. В обязательном порядке… 98% вербовались, как тогда было принято говорить, на «морально-патриотической» основе… Демократическая революция 1991 года, все эти демсоюзы и прочее. Это на 50% — действующая агентура 5-го управления КГБ, управления «З» (Защита конституционного строя. — «НВО»). Им сказали: «Все, ребята, демократия пришла. Мы вас отпускаем».

Такого рода «специальные операции» как раз и объясняют, почему одна из сильнейших в мире разведок КГБ так вдруг с легкостью «спасовала» перед ЦРУ. Ведь всегда было принято выводить КГБ из-под удара.

В своей книге «Красная весна» политолог и лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян приводит фактуру и аналитику природы перерождения советского КГБ, в недрах элит которого, по его мнению, как минимум еще с 70-х годов прошлого века вынашивался замысел демонтажа СССР с последующей реставрацией капитализма и модернизацией страны по западным образцам.

В любом случае стоит обращать особое внимание на подобного рода комментарии публичных лиц. Поскольку все понимают, что если СССР можно было уничтожить, используя деструктивную волю части советских элит и спецслужб, то почему эти же механизмы не могут быть обращены противником против России?