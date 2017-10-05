* ИГ — запрещённая в России организация

Следующее «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет намного опаснее, чем нынешнее, теряющее позиции в Ираке и Сирии. Его возглавят опытные боевики, под чьим руководством будет воевать следующее поколение экстремистов из числа местных потерявших в войне всё суннитов, а также молодые, сочувствующие делу исламизма, которые обогатят исламистов своими знаниями и опытом для достижения новых целей радикалов, пишет Вера Миронова в статье для The Washington Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Игил (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Автор отмечает, что территориальные приобретения, сделанные противниками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не остановят его членов надолго. Для это нужны кардинальные преобразования в политике отдельных государств, тогда как на местном уровне страны недостаточно активно проводят работу с боевиками, бывшими членами или потенциальными рекрутами радикальной организации. Такая ситуация наблюдается не только в Ираке, но и почти в каждой стране Юго-Восточной Азии и Западной Европы.

Так, в странах, вроде Ливии, Йемена, Филиппин, Нигерии и Сомали, центральные власти почти не контролируют часть своей территории, из-за чего они становятся легкой целью для ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Тем не менее государства со слишком сильным контролем — страны Кавказа, Центральной Азии и некоторые африканские государства — также способствуют кризису, делая, по мнению автора, жизнь настолько невыносимой для своих граждан, что они отправляются искать лучшей жизни в халифате. Поэтому не стоит удивляться, что одну из крупнейших групп в рядах ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) составляют граждане Узбекистана, в котором уровень свободы, по данным правозащитных организаций, сопоставим с северокорейским.

Christiaan Triebert Сожженные сирийские танки

В тех местах, где правительства не могут выполнить свой долг по обеспечению и защите гражданского населения, хорошо вооруженные группировки не только могут с легкостью взять под контроль территории, но и местное население, уставшее от плохого управления, не будет препятствовать этому. Часто люди даже приветствуют приход исламистов. В 2016 году на освобожденных от боевиков территориях было проведено социологическое исследование, согласно которому 30% жителей отметили рост уровня безопасности после прихода исламистов. Негативные изменения оценили лишь 5%. Таким образом, экстремисты оказались не только достаточно боеспособными, чтобы захватить территории, но и смогли организовать там эффективное управление.

Хотя недавние военные успехи и дали правительствам возможность начать решать такие проблемы, как коррупция, очень мало признаков улучшения. Коррупция была столь распространена среди сил безопасности Ирака, что «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) использовала ее себе на пользу. Если ей было нужно завербовать того или иного гражданского, боевики просто сообщали силам безопасности, что он один из их соратников.

После чего такой человек оказывался в тюрьме, где его избивали и пытали. Скорее всего, затем силовики бы его освободили, получив посредством вымогательства деньги от семьи несчастного. После такого опыта мирные жители чаще всего были готовы вступать добровольцами в то или иное антиправительственное движение.

Страны, в слишком значительной мере контролирующие свое население, также не сильно изменились, а в некоторых случаях ситуация в них даже обострилась. Многие правительства в еще большей степени стали подавлять религиозные и личные свободы в ответ на успехи ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Таким образом, они не только разожгли недовольство среди тех, кто более всего склонен к тому, чтобы взять в руки оружие, но и загнали их в подполье.

Хотя благодаря успешным военным операциям удалось освободить от боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) территории и получить время для реформ, времени не так много. Боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не только пытаются вернуть под свой контроль недавно потерянные территории в Ираке, но и ищут способы укрепиться в таких частях стран по всему миру, которые центральное правительство контролирует в наименьшей степени. Его члены либо ведут партизанскую борьбу в отдаленных сельских районах, либо прячутся в городах для подготовки будущих атак.

Террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на данный момент не захватывает новые территории, однако потенциал для вербовки новых боевиков уже готов — новое поколение местных суннитов, которые потеряли всё во время войны и уже опасаются за собственную безопасность. Помимо них, боевики могут полагаться на молодых сочувствующих, которые могут использовать свои научные знания и военный опыт для достижения целей той или иной вооруженной группировки.

(сс) Elizabeth Arrott Сирийский Блокпост

Следующее «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет намного более смертоноснее и более широко распространено. В частности, уже сейчас экстремисты разрабатывают собственные беспилотники. И если пока они сделаны из пластика и липкой ленты, то скоро такое оружие может стать намного более опасным.

На фоне ведущихся против террористов операций оптимизм может испытывать как та, так и другая сторона: безусловно, иракское правительство вернет под свой контроль оставшиеся у боевиков территории, но и радикалам также есть чему радоваться: на место их убитых собратьев придут новые и более подготовленные исламисты.