В Оренбурге обсуждение проблемы доступности среды прошло, по сути, в вызывающих условиях. Неожиданно организаторы (региональное отделение ОНФ) и участники столкнулись с барьером на пути проведения круглого стола. В библиотеке им. Крупской, где для инвалидов созданы все условия, не работал лифт и передвижение на верхние этажи не представлялось возможным для колясочников. В оперативном порядке в учреждение культуры прибыли высокопоставленные чиновники, чтобы разобраться в ситуации. Между тем разговор о проблемах доступности объектов и дорожных маршрутов для незрячих людей и колясочников в полевых условиях получился живым и конструктивным.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Участники круглого стола, прошедшего в полевых условиях

Orenburg-gov.ru Библиотека им. Н.К. Крупской

Встреча началась с барьера

В областной библиотеке им. Крупской 4 октября собрались активисты регионального отделения ОНФ, инвалиды-колясочники и чиновники для обсуждения итогов мониторинга «За доступную среду!», который проводился общественниками. Однако формат мероприятия пришлось в экстренном порядке поменять. Вместо круглого стола получился разговор в полевых условиях. Причиной стал барьер в здании, в котором на самом деле созданы все условия для передвижения инвалидов. Но 4 октября лифт не работал.

«У нас получился форс-мажор. Учитывая, что самый лучший храм культуры — это библиотека им. Крупской (не по их вине, сразу всех предупреждаю!). Это некоммерческая организация и финансируется из бюджета. Доступная среда в этом учреждении культуры — она прекрасная. Мы неоднократно проводили здесь мероприятия. Сегодня мы не ожидали…» — сказала член регионального отделения ОНФ, председатель оренбургской областной общественной организации инвалидов «Школа независимой жизни» Надежда Корнеева.

Стоит отметить, что летом 2017 года в библиотеке приостановили работу системы вентилирования и лифтов. У минкультуры области возникли трудности с финансовым обеспечением вопросов содержания оборудования. Эту ситуация вспомнили участники круглого стола, но отнеслись к создавшемуся положению с пониманием.

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«Необычная пресс-конференция, но мы все люди с пониманием. Бывают трудности и проблемы не только у нас в жизни, но и в жизни учреждений», — отметила начальник отдела по реабилитации и социальной интеграции инвалидов минсоцразвития Оренбургской области Марина Сябренко.

«Это не вызов, это форс-мажор. Директор библиотеки не виновата, и к ней иметь претензии не должны», — подчеркнула Корнеева.

В свою очередь вице-губернатор — заместитель председателя правительства Оренбургской области по социальной политике, председатель межведомственного координационного Совета по делам инвалидов и ветеранов Павел Самсонов выразил мнение, что виновные есть всегда. Организаторы обязаны проверить всё до начала мероприятия и нести ответственность за организацию.

«Виноваты организаторы. Те, кто заявлял о мероприятии, те, кто предоставлял площадку, тоже должны были понимать — кто придёт, для того, чтобы решить все вопросы, а не в таком публичном варианте развития событий показать, что мы вроде как мониторим, а приходим, а у вас тут ещё и не работает. Не нужно на провокациях работать! У нас с вами одна цель — улучшить ситуацию на основании того, что вы делаете общественную оценку того, что имеется сегодня в области, а власть, отвечая на эти вопросы, делает свои программные мероприятия по их решению. Это не разные пути направления. Это в одном пути всё движется», — вынес он свой вердикт и принёс извинения за технический сбой.

Как отметила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM министр культуры и внешних связей Оренбуржья Евгения Шевченко, финансовые проблемы, возникшие летом, благополучно решены. Однако договор с обслуживающей организацией заключается помесячно. Деньги были перечислены 2 октября, но договор не успели заключить. Она также извинилась за сложившуюся ситуацию.

Стоит отметить, сейчас лифт запущен и исправно работает. Технический сбой не стал причиной для отмены разговора о наболевших проблемах инвалидов. Более того, в «полевой варианте» (так обозначила формат встречи Надежда Корнеева) диалог с властью получился живым и конструктивным.

Godliteratury.ru Библиотека им. Н.К. Крупской

Соцпрограмма в действии

На территории области ответственным исполнителем и координатором мероприятий программы «Доступная среда» является министерство социального развития. В рамках госпрограммы в регионе предусмотрены мероприятии по обеспечению доступности к зданиям и доступности зданий, которые относятся к органам исполнительной власти. Ежегодно планируются средства на мероприятия.

«В 2016 году были запланированы средства на мероприятия к 13 учреждениям соцобслуживания, более 20 учреждений было здравоохранения и учреждений культуры и так далее. За прошлый год исполнение программы «Доступная среда» составило 99%. Все средства, которые направлены на исполнение программы, они в полном объёме реализованы, потому что за этим жёстко следят как органы исполнительной власти, так и органы прокуратуры, Счётная палата», — отметила Марина Сябренко.

Она добавила, что Счётная палата за год дважды проводила проверку расходования средств, и серьёзных замечаний не последовало.

В 2016 году выделено только на доступность к объектам транспортной инфраструктуры 224 млн рублей, израсходовано 222 млн В 2017 году выделено 114 млн рублей. Эти средства расходуются исключительно на доступность структурных подразделений органов исполнительной власти.

«Это предварительно. Средства есть. Если есть необходимость в дополнительных средствах, то они изыскиваются», — подчеркнула чиновница.

Она сделала особый акцент на то, что в рамках программы деньги из областного бюджета выделяются только в части органов исполнительной власти. Органам муниципального самоуправления деньги не выделяются. Муниципальные образования могут разрабатывать свои программы и определять финансирование из своего, местного, бюджета на мероприятия по доступности среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Адресность

В рамках областной программы и постановления правительства предусмотрено оказание помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на обеспечение доступности жилья инвалидам-колясочникам. в частности, в 2016 году на доступность жилья выделено 2 млн рублей, в 2017 году также средства предусмотрены. Если суммы не хватает, то изыскиваются дополнительные финансы. Об этом заявили в минсоцразвития.

Стоит отметить, что летом 2016 года правительства РФ рекомендовало органам муниципальной власти обследовать жилье инвалидов-колясочников и принять меры. Возмещение расходов на мероприятии по доступности среды в жилье и по пути к нему может составить от 50 до 150 тыс. рублей.

Для ухода за тяжелобольным граждане могут приобрести подъёмник «Арнольд». Он стоит достаточно дорого, но минсоцразвития оказывает помощь в рамках программы «Доступная среда».

Между тем обеспечение техническими средствами реабилитации вызвало оживление в рядах колясочников. Они заявили, что столкнулись с проблемой по приобретению жизненно необходимого подъёмника. В органах соцзащиты они получили отказ из-за отсутствия техсредств. Самостоятельно купить подъёмник инвалиды не в состоянии, его стоимость составляет примерно 150 тыс. рублей.

Елена Иоффе, имеющая ограниченные возможности состояния здоровья и являющаяся членом регионального отделения ОНФ, посетовала на то, что длительное время не может получить услугу по покраске пандуса в квартире. Кроме того, колясочники озвучили тему обеспечения инвалидными колясками. Оренбуржец подчеркнул, что ему предлагают постоянно домашние варианты, тогда как он активный и хочет передвигаться и вне дома. Коляска (уличный вариант), которую он имеет в настоящее время, уже износилась.

Такси, парковки и водительские права

На мероприятии был затронут вопрос услуг такси. Колясочники признались, что не всегда есть возможность воспользоваться услугами социального такси (из-за его графика работы), приходится прибегать к услугам частных перевозчиков. Но тут столкнулись с такой проблемой, что не все частные такси готовы перевозить инвалидов-колясочников. Диспетчеры требуют дополнительно оплачивать перевозку коляски как багаж. Есть случаи, когда таксисты приезжают на место, но отказывают инвалидам, заявляя, что коляска не влезет в багажник.

«Коляска — это мои ноги! Здоровые люди не платят же за них дополнительно таксистам», — возмутилась колясочница.

Реакция чиновников на это сообщения была также эмоциональной. Поведение таксистов в данных случаях — бесчеловечно. Необходимо фиксировать такие факты и обращаться в органы защиты прав человека.

Orenburg-gov.ru Библиотека им. Н.К. Крупской

В Оренбурге не хватает парковок для инвалидов, а те, что есть, зачастую заняты автомобилями без спецзнаков — ещё одна проблема. Однако особого короля за сложившейся ситуацией нет. Более того, один из колясочников, сказал, что был свидетелем, как производилась эвакуация автомобиля, которой стоял рядом с пешеходным переходом, но на незаконную стоянку автомобиля на площадке для инвалидов никто не обратил внимания.

Председатель областной организации инвалидов детства, родителей и опекунов и попечителей детей-инвалидов «Виктория» Гузилия Сапунова сообщением о своей проблеме вызвала удивление у депутата и чиновников. Она не может добиться госпомощи в прохождении водительствах курсов и получении прав. В постановлении правительства Оренбургской области «Об обучении инвалидов, одного из взрослых членов семьи (опекунов) детей-инвалидов вождению транспортного средства категории «B» не указаны родители выросших уже детей. По словам Сапуновой, её сыну 27 лет. В большинстве случаев ей и её выросшему ребёнку приходится выбирать пеший путь.

С её точки зрения, Оренбургу не стоит хвалиться покупкой 42 низкопольных автобусов и троллейбусов, поскольку самостоятельно попасть в них инвалиды-колясочники не в состоянии. Более того, в салон можно попасть с трудом даже при помощи окружающих. Виной тому — неразвитая инфраструктура или непрофессиональное поведение водителей.

Позитивный финал

В целом можно сказать, что разговор о проблемах инвалидов в «полевых» условиях получился. Более того, он нашёл отклик у чиновников и депутатов. Возможно, заявленный классический вариант встречи — круглый стол — не смог бы вызвать столько эмоций, откровений и ответной реакции. Затронут целый пласт проблем, тогда как намеревались обсудить лишь сквозные дорожные маршруты по результатам мониторинга общественников. Чиновники взяли, что называется, на карандаш и общие, и частные вопросы, касающиеся доступности среды.

Все высказанные в ходе встречи замечания взяты на контроль ответственными ведомствами, в числе которых были представители городской и областной исполнительной и законодательной власти, Фонда социального страхования, областной прокуратуры. Ответ по каждому вопросу будет озвучен в ноябре на итоговой конференции регионального отделения ОНФ.