Бывает на свете красота, а бывает уродство. Обычное рядовое уродство — и такое абсолютное и кромешное, что кажется где-то даже эстетичным в своем антисовершенстве. То же самое с глупостью и пошлостью. Можно сесть в лужу слегка, и даже не сесть, а чуть коснуться поверхности на лету, как птица альбатрос. А можно плюхнуться так, что фонтан грязных брызг поднимется на три метра. Можно спошлить чуть-чуть, от небрежности, моральной расслабленности, да для красного словца. А можно так, что все вокруг дымно сгорят со стыда — кроме самого пошляка, потому что для того, чтобы пошлить в таком масштабе, стыда нужно не иметь вовсе.

Максим Цуканов Спутник-1 до... и после

Рекламный ролик «Яндекса» к 60-летию запуска первого искусственного спутника Земли глуп и пошл до такой степени, что является своего рода шедевром. Порой даже непонятно, где кончается глупость и начинается пошлость. Потому что, например, для того, чтобы совершенно правильно подписать на выноске название спутника с Лайкой на борту, но не заметить, что на борту аппарата (словно срисованного с настенной росписи в детском саду) написано «Спутник-5» (аппарат с таким порядковым номером вывел в космос Белку и Стрелку и случилось это значительно позже) нужно быть не только разгильдяем, но еще и совершенно не уважать ни себя, ни аудиторию. Но именно пошлости все же больше.

Маленькая пошлость — яблоко, зачем-то в сто тысяче первый раз хлопнувшее по макушке Исаака Ньютона. Пошлость средняя — исполненный в стиле ретрофутур анекдотический ботинок Хрущева (в этом стиле изображено вообще все — от реальной обстановки, в которой работали советские ученые в 50-е годы, не осталось и следа). Пошлость призовая — «советский ученый» (Королев?), который с лицом мелкого жулика, стибрившего кошелек, нежно прижимает к груди папку с якобы целиком и полностью слизанной у немцев технологией. Ну и пошлость гигантского размера — полное умолчание о том, что как раз американцам достались не жалкие остатки немецких ракетных разработок, а вся документация заодно с ее автором — Вернером фон Брауном.

Вернер фон Браун с генералами вермахта. 1941

В результате советские ученые оказываются в ролике нечистыми на руку научными импотентами, для которых космическая программа была каким-то случайным ублюдочным детищем программы ядерной, всего лишь способом «уесть» геополитических конкурентов. Немцы же показаны аж дважды гениями. Испытания немецкой ракеты изображены с мрачноватым пафосом, достойным германской кинохроники, а вот заборы из колючей проволоки, за которыми трудились заключенные, создававшие для нацистов вожделенное «вундерваффе» в кадр почему-то не попали. Ну, а самые молодцы — это, конечно же, американцы, которые совершенно самостоятельно, не имея в распоряжении ни единой чужой строчки, осуществили высадку на Луну, рядом с которой полет Юрия Гагарина, конечно, достижение, но какое-то незначительное, рядовое что ли. По крайней мере, Гагарин крупным планом в кадр не попал, не то что очаровательный песик (котик был бы еще краше, но увы)…

Ну, а самое прекрасное ожидает почтеннейшую публику в конце. Как вы думаете, для чего вообще существуют искусственные спутники Земли? Ответ проще пареной репы — для того, чтобы современные увешанные гаджетами митрофанушки могли не учить географию, всегда знать, когда брать с собой зонтик, публиковать в «Инстаграмме» селфи из любой точки земного шара и суметь быстро отыскать украденное авто. Именно для этого трудились советские ученые, инженеры, рабочие высочайшей квалификации, рисковали собой (а порой и гибли!) летчики-космонавты. Спасибо хотя бы за то, что упомянули о наблюдении за ураганами — впрочем, для митрофанушек ведь это тоже очень важно, чтобы, не дай Бог, не оказаться на любимом тропическом курорте в неправильное время.

Советский плакат «Родина, твоё задание выполнено!»

Почему в ролике нет ни слова о сложнейших научных экспериментах — геофизических, астрофизических, биологических — которые проводятся как на научно-исследовательских искусственных спутниках, так и на пилотируемых орбитальных станциях? Ответ элементарен — потому что все это не имеет никакого отношения к многочисленным, плодящимся, как кролики, сервисам «Яндекса». Того самого «Яндекса», который воспользовался славной для нашей страны и всего человечества датой, чтобы всего-навсего порекламировать себя, любимого. Любимого до такой степени, что гордая, но все же последняя в алфавите буква Я в финале оказывается достойной красоваться на первом спутнике. Почему бы не урвать под шумок кусочек чужой славы, в самом-то деле? Только вот вместо славы вышло позорище, безграмотная поделка, воплощающая в себе высокомерное презрение к исторической правде, научным фактам, мечтам, открытиям и труду предков. А заодно и к «хавающему пиплу», который, урча, потребляет все новые и новые создающие уют и развлекающие примочки и больше ни о чем и не помышляет. То есть, такой видят свою целевую аудиторию «креативщики» «Яндекса» — ныне и в обозримом будущем. Что, правда что ли?

И еще один животрепещущий вопрос. Псевдоюбилейный и псевдопознавательный, а на деле чисто рекламный ролик «Яндекса» идет под хэштэгом #нашевсе. «Пушкин — это наше все», — сказал в свое время русский поэт и критик Аполлон Григорьев, откликаясь на смерть гения, размышляя о его месте в русской литературе и не только в литературе. Виктора Цоя, на хвост чьей славе уже падал «Яндекс» рекламой своего музыкального приложения, по масштабу дара и по значимости с Пушкиным, конечно, не сравнить. Это была, так сказать, проба пера на стезе «приватизации» народной любви. Так не захочет ли теперь «Яндекс» и правда приняться за «наше все», то есть, за Александра Сергеевича Пушкина? Литературного приложения на «Яндексе» нет. Зато есть картинки и видео! Пушкин сам рисовал и по его произведениям рисовали, и еще как! А еще он в юности баловался фривольными стишками, так что… В общем, было бы желание, а повод порекламироваться за чужой счет найдется. Когда нет чувства сакрального и отсутствуют моральные тормоза, тогда народное «все» запросто становится «нашим» — то есть, частным.