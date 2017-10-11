Китайские дипломаты активно предлагают дипломатические решения для урегулирования кризиса на Корейском полуострове. Министр иностранных дел КНР Ван И в марте 2017 года выдвинул предложение о «двойной приостановке», в соответствии с которой Пхеньян заморозит проведение ракетных и ядерных испытаний в обмен на приостановку ежегодных совместных военных учений США и Южной Кореи. К сожалению, это предложение не получило адекватного обсуждения в СМИ США, пишет Лайл Голдстайн в статье для The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

Китайский «двойной трек»

Более исчерпывающее предложение, созвучное инициативе главы МИД КНР, было опубликовано в 2016 году в академической статье журнала Northeast Asia Forum. Авторы статьи Ван Шэн и Лин Шэнли озвучили предложение о «двойном треке», суть которого заключается в объединении цели денуклеаризации со вторым треком, который основывается на «прекращении боевых действий и мирном договорном механизме». Авторы считают, что мирный процесс возможно достигнуть, пройдя четыре этапа. На первом этапе соглашение Пхеньяна о замораживании своей программы потребует некоторой «компенсации». Второй этап, который может занять от трёх до пяти лет, предусматривает, что США и Южная Корея должны сократить или приостановить военные учения, в то время как Северная Корея согласится предоставить международным инспекциям доступ на свои ядерные объекты и начнёт денуклеаризацию. Третий этап может занять от пяти до восьми лет. На третьем этапе денуклеаризация обретёт необратимый характер, что создаст условия, при которых Северная Корея «может стать нормальным членом мирового сообщества». Заключительный этап может продлиться от восьми до тринадцати лет. На протяжении этого времени Пхеньян может переосмыслить свои экономические и военные цели и заключить мирный договор.

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«Спираль сотрудничества»

Автор статьи предлагает альтернативный путь под названием «спираль сотрудничества». Данное решение делает акцент не на внутренних реформах КНДР, а на достижении конкретных стратегических преимуществ для всех сторон. Спираль эволюционирует от более мелких, символических шагов к более крупным компромиссам. Одна из символических инициатив могла бы включать в себя участие КНР, США, Южной Кореи и КНДР в совместном патрулировании в Жёлтом море для пресечения незаконного рыболовства или проведения поисково-спасательных операций. На следующем этапе можно обеспечить незначительный вывод войск США с территории Корейского полуострова и размещение военнослужащих КНР в Северной Корее. Как только данный баланс будет установлен, следующий шаг может означать начало прямых переговоров между США и КНДР, в то время как КНР будет следить за приостановкой ядерных испытаний Северной Кореи. Замораживание ядерных испытаний обеспечит установление дипломатических связей между Вашингтоном и Пхеньяном. Совместно с этим налаживание военных связей между КНР и Южной Кореей поможет подготовить фундамент для финальной сделки, в рамках которой Вашингтон может предложить существенный вывод сил (но не всех) с Корейского полуострова в обмен на полную денуклеаризацию КНДР под контролем КНР.

Китайский «зонтик безопасности»

Описанная выше «спираль сотрудничества» содержит множество сложных шагов. В качестве альтернативы дипломатам, возможно, придётся сосредоточиться на самой «сути вопроса». КНДР может согласиться на проведение денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности. Сенатор Рэнд Пол выдвинул предложение, согласно которому военнослужащие КНР могут вернуться в демилитаризованную зону (ДМЗ) между двумя Кореями, которую они покинули в конце 1950-х годов. Эксперты из КНР пришли к созвучному решению. Крупные китайские эксперты в области внешней политики — Янь Сюэтун, Ван Сяобо и Дай Сюй — одобрили идею расширения китайского «зонтика безопасности» в той или иной форме. Тем не менее, проблема данного решения заключается в том, что Пхеньян может не доверять КНР на столько, чтобы согласиться на расширение китайского «зонтика безопасности».

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«Тройственный альянс» и японский экономический «пряник»

Северная Корея могла бы получить дополнительные гарантии безопасности, если бы к КНР присоединилась ещё одна крупная военная держава, а именно Россия. Могли бы китайские истребители J-10 и российские береговые ракетные комплексы «Бастион», размещённые на территории КНДР, обеспечить необходимые гарантии безопасности, чтобы северокорейский лидер Ким Чен Ын согласился на денуклеаризацию? Предложение о «тройственном альянсе» могло бы стать более привлекательным для КНДР, если бы Япония предложила определённую экономическую помощь. Что, если Токио согласится перестроить энергетическую инфраструктуру Северной Кореи или ее систему здравоохранения или ее транспортную инфраструктуру? Несомненно, самая богатая страна в регионе могла бы сделать многое, чтобы помочь беднейшей стране в Северо-Восточной Азии, если Пхеньян согласится на денуклеаризацию. В Токио должны отказаться от «кнута» в отношении КНДР и начать активно продвигать экономический «пряник». По крайней мере это могло бы убедить Северную Корею приостановить ядерные испытания.

Оказалось, пишет Голдстайн, что США и Китай не смогли достигнуть прогресса в урегулировании северокорейского кризиса, однако Россия и Япония имеют необходимые возможности, чтобы снизить напряжённость на Корейском полуострове.