



nankr.am Инаугурация Бако Саакяна

Господин президент, 19 июля Национальное Собрание Арцаха подавляющим большинством голосов избрало вас президентом республики переходного периода до 2020 года. По новой Конституции президент Арцаха обладает большими полномочиями, в том числе возглавляет правительство. Назовите, пожалуйста, приоритетные направления работы правительства, которое будет сформировано до конца сентября 2017 года.

Избрание Национальным Собранием Республики Арцах президента страны на переходный период до 2020 года является требованием Конституции нашей страны. В 2020 году у нас пройдут общенародные президентские и парламентские выборы. Причем эти выборы будут проходить в один и тот же день, что также оговорено в Основном законе нашей страны. В соответствии с требованиями новой Конституции произойдут структурные преобразования как в самом правительстве, так и в других органах управления, направленные на дальнейшее повышение эффективности их работы. Что касается приоритетных направлений, то будет продолжена работа по дальнейшему укреплению обороноспособности нашей страны, усилению боеспособности вооруженных сил, мирному урегулированию азербайджано-карабахского конфликта, международному признанию Республики Арцах, развитию разных сфер экономики, повышению благосостояния населения, осуществлению различных социальных программ и т.д.

Основным событием текущего года можно считать референдум по принятию новой Конституции Республики Арцах. Какие реформы проводятся в республике в связи с принятием нового Основного закона и как эти изменения отразятся на жизни граждан Арцаха?

Референдум по принятию новой Конституции действительно весьма важное для нашей страны событие. То, что волеизъявление нашего народа прошло свободно, в соответствии с демократическими нормами и принципами, было подтверждено также наблюдателями более чем из трех десятков государств, география которых охватывала три континента. В ближайшие годы нам предстоит провести большую работу по осуществлению реформ, предусмотренных Конституцией. Они охватывают широкую палитру правовых, административных и организационно-управленческих отношений. Весь спектр этих реформ планируется завершить в течение ближайших трех лет. Что касается того, как отразятся эти изменения на жизни наших граждан и нашей страны, то уверен, что они окажут позитивное воздействие на дальнейшее укрепление нашей государственности, обеспечение основных прав и свобод граждан, совершенствование системы государственного управления, развитие страны в целом.

Как вы оцениваете деятельность Минской группы ОБСЕ? Не пора ли карабахской стороне сесть за стол переговоров с Азербайджаном?

Минская группа ОБСЕ проводит большую, весьма важную работу по урегулированию азербайджано-карабахского конфликта, поддержанию мира и стабильности в нашем регионе. Мы высоко оцениваем роль и многолетнюю работу стран-сопредседательниц во всем этом процессе. Что касается возвращения Степанакерта за стол переговоров, то это не зависит лишь от желания Республики Арцах. Мы всегда выступали за восстановление полноценного переговорного формата. Но он был нарушен ввиду деструктивной политики официального Баку. Более того, сложилась весьма специфическая ситуация. Формат переговоров, где Республика Арцах, наряду с Азербайджаном и Арменией, признается полноценной стороной конфликта, был определен посредством консенсуса на Будапештском саммите ОБСЕ 1994 года. Изменение формата также должно быть утверждено на саммите ОБСЕ опять-таки на основе консенсусного решения. Этого не было. Таким образом, деструктивное поведение Азербайджана грубо нарушает политико-правовую основу переговорного процесса. Нарушает оно и морально-этические нормы. Судьба Арцаха не может быть решена без его участия. Однако учитывая, что проведение переговоров даже в искаженном формате лучше их полного прекращения, мирные переговоры по урегулированию азербайджано-карабахского конфликта ведутся с ограниченным участием официального Степанакерта. Тем не менее восстановление переговорного формата безальтернативно и является лишь вопросом времени.

Режим прекращения огня и расследование инцидентов не работают. Азербайджан постоянно обстреливает армянские позиции, часто погибают молодые воины. Что можно противопоставить этому? Ведь дипломаты не справляются со своей задачей.

Одним из ключевых компонентов урегулирования азербайджано-карабахского конфликта является поддержание мира и стабильности в нашем регионе, о чем я говорил ранее. Однако официальный Баку постоянно нарушает режим прекращения огня, прибегает к саботажу, диверсионно-террористическим действиям. Все это, естественно, пресекается Армией обороны Республики Арцах, но, к сожалению, не обходится без потерь. Ответственным за это является Азербайджан, который своими действиями наносит серьезный урон переговорному процессу и усилиям посредников, ставит под угрозу стабильность в нашем регионе. Даже многочисленные людские потери со стороны самого Азербайджана, сотни, тысячи разрушенных судеб собственных граждан не препятствуют проведению такой агрессивной политики со стороны Баку. Поэтому я не могу согласиться с тем, что ответственность за подобного рода действия лежит на дипломатах или какой-либо третьей стороне. Что касается того, как можно противостоять этому, то здесь одним из важнейших факторов является стабилизирующая роль Армии обороны Республики Арцах в регионе. Конечно же, и международное сообщество в лице сопредседателей Минской группы ОБСЕ должно продолжать предпринимать соответствующие шаги в этом направлении.

Как складываются отношения Арцаха с непризнанными международным сообществом республиками Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье? Есть ли планы по экономическому и другим видам сотрудничества?

Взаимоотношения между нашими странами развиваются достаточно стабильно. Они в основном затрагивают гуманитарную и политическую плоскости. Но у нас есть и планы по развитию отношений в экономической сфере. Надеемся, что нам удастся претворить их в жизнь.

Сегодня в Армении много беженцев из Сирии? Участвует ли Арцах в деле оказания помощи соотечественникам и насколько возможно их переселение на территорию республики?

Мы не можем быть равнодушными к судьбе наших соотечественников в Сирии или в любом другом регионе планеты. Республика Арцах отправляла гуманитарную помощь в Сирию. Мы также оказывали посильное содействие некоторым нашим соотечественникам из Сирии по их размещению в нашей республике. Но их количество невелико, и нет отдельной программы по переселению сирийских армян в Арцах.

С 18 по 20 сентября в Ереване состоится VI Всеармянский форум «Армения — диаспора». Как вы оцениваете роль диаспоры в деле борьбы за независимость Республики Арцах?

Одним из ключевых компонентов нашей государственности, залогом ее безопасности и динамичного развития являются тесные связи между Арцахом, Арменией и диаспорой. Это весьма интересная связка, не имеющая аналогов в мире. Мы ее называем триединством. Нет ни одного осуществленного в нашей республике стратегического проекта, в котором не приняли бы участие представители Армении и диаспоры. Хочу также отметить ключевую роль Арцаха в консолидации диаспоры, поддержании ее национальной идентичности вдали от родины. Для диаспоры и Армении Арцах является священным понятием. С одной стороны, это приятно и вызывает у нас чувство большой гордости. С другой стороны, это серьезная ответственность и мощнейший стимул прилагать все усилия по построению сильного, демократического и свободного Арцаха.

Каким вам видится Арцах в ближайшем будущем? Не пора ли Армении, а вслед за ней и России признать независимость НКР?

Наша независимость будет рано или поздно признана. Уверен, это лишь вопрос времени. Что касается нашего будущего, то не только я, но и весь наш народ уверен, что оно будет надежным. Эта уверенность основывается на непоколебимой воле и вере нашего народа, его патриотизме и трудолюбии, готовности защитить свою страну и родной очаг от любых поползновений.

Газета «Ноев Ковчег»