В видеоролике, созданном и опубликованном крупнейшей, монопольной поисковой системой России «Яндекс» к 60-летию запуска первого рукотворного спутника Земли, удивительным образом сочетаются история, домыслы, китч, гламур и даже фантастика.

Цуканов М.В Спутник-1 до... и после

Конечно, в такой знаменательный день хотелось бы просто выразить благодарность советским инженерам и ученым, но компания «Яндекс» вынуждает вместо этого разбирать ляпы и мифы, занимающие большую часть их короткометражки.

«Яндекс» в своём произведении фактически утверждает, что немецкий инженер Герман Оберт является основоположником практической космонавтики.

Кто же основоположник идеи покорения космоса на самом деле?

Итак, основоположником идей освоения космического пространства является наш соотечественник К. Э. Циолковский. Его творческой энергии и опережающей свое время научной мысли хватило, чтобы вдохновить на космические свершения не только Советский Союз, но и весь мир. Роберт Готтард, отец американской астронавтики, и Герман Оберт, основатель немецкой космонавтики, вдохновлялись трудами нашего соотечественника и признавали за ним первенство в этих вопросах. Если американец отставал от Циолковского на 20 лет, то немец продвинулся немного дальше и, разумеется, стремился эту дистанцию еще больше сократить. Завязалась переписка. Первое письмо от немецкой «околокосмической общественности» к Циолковскому пришло в 1921 году. Затем поток писем стал резко возрастать. Немцы спрашивали, Константин Эдуардович отвечал вежливо и корректно. Немцы подчеркивали, что не преследуют военных целей, а потому даже письма свои начинали со слов «Во имя науки…».

Константин Эдуардович Циолковский

Герман Оберт в письмах Циолковскому писал: «Зная Ваши превосходные работы, я обошёлся бы без многих напрасных трудов и сегодня продвинулся бы гораздо дальше».

Поздравляя Константина Циолковского с днем рождения, Оберт писал: «Вы зажгли огонь, и мы не хотим, чтобы он потух, а мы хотим, чтобы исполнилась величайшая мечта человечества». Затем обещал прислать свою книгу и в конце добавил: «…Будем весьма рады, если также и Ваши новейшие работы получим для ознакомления…»

Но в начале 1930-х гг. Циолковский прерывает переписку. В Германии к власти приходят нацисты, и страна начинает стремительно милитаризироваться. Те люди, с кем вел переписку Циолковский, стали работать на Третий рейх. Все полученные ранее от советской стороны идеи и наработки были направлены на создание мощного ракетного оружия. Оберта привлекли в качестве научного консультанта, но основную работу проделали другие люди — убежденные нацисты: генерал-майор Вальтер Дорнбергер и штурмбаннфюрер СС Вернер фон Браун. Тот самый фон Браун, к образу которого уже шесть десятков лет пытаются прикрутить нимб и ангельские крылышки.

LOUIS WEINTRAUB В. фон Браун после сдачи в плен союзникам в мае 1945 года. Слева — Дорнбергер

В конце войны американцы вывезли на свою территорию, помимо прочих нацистов, и эту троицу. Там они продолжили, как метко заметили друзья Циолковского из США, «ковать оружие новой войны».

Началась холодная война. Врагом был назначен Советский Союз, и американской пропаганде понадобилось сооружать из бывших нацистов новых героев. И вот агентство «Юнайтед Пресс Интернейшнл» торжественно объявляет Германа Оберта «отцом современного ракетостроения». И тот, позабыв о том, как писал Циолковскому льстивые письма, заявил западным журналистам, что не Циолковский, а, видите ли, именно он, Герман Оберт, «разработал теорию, на которой базируются основные принципы космических полетов».

«Яндекс» в своём ролике утверждает, что советская МБР Р-7, впоследствии самая надежная в мире ракета-носитель, была построена на основе немецкой ракеты Фау-2.

Фау-2? При чем здесь Фау-2?!

Закончилась самая страшная в истории человечества война. Победители получили трофеи. В том числе и баллистические ракеты Фау, созданные нацистами. Испытания Фау проходили в США (было вывезено около 100 изделий). В США на их основе были разработаны ракеты SM-65 Atlas, а также — «Гермес». В Советском Союзе пошли по другому пути. Рассмотрев очень немногочисленные трофеи, было принято решение произвести аналог, но усовершенствованный и переработанный для условий нашего производства. В итоге вышла лишь внешне похожая ракета, но по сути — совсем другая ракета. Ее назвали Р-1. Она получила новаторскую автоматическую инерциальную систему управления и полностью собиралась на отечественной компонентной базе силами советского ВПК. Многие процессы были основательно переработаны и упрощены. Например, в немецкой ракете использовалось 87 марок и сортаментов стали и 59 цветных металлов, в Р-1 — 32 и 21 соответственно. Дальность полета ракеты Р-1 превосходила дальность полёта Фау-2.

Цуканов М.В РН Р-7 Спутник-1 и Фау-2

Несмотря на значительную доработку, ни Фау-2, ни Р-1 не годились в качестве современного для той поры баллистического оружия и уж тем более для покорения космоса. Именно на основе отечественных идей были созданы советские ракеты Р-1А, Р-2, Р-5 и другие. Они позволили штурмовать стратосферу и проводить геодезическую разведку.

С новаторской для ракетостроения идеей выступил С. П. Королев. Вернее, он замечательно реализовал проект т.н. «ракетного поезда» Константина Эдуардовича Циолковского. Впервые в мире была создана многоступенчатая баллистическая ракета 8К71, более известная как Р-7, или «Королёвская семерка». И именно она позволила вывести в космос первый искусственный спутник Земли.

Радостно «зигующие» в мультике от «Яндекса» нацисты, как и их ракеты, не имеют к этому инженерному и научному подвигу России и СССР никакого отношения.

Итак, 4 октября 1957 года, к столетию Константина Циолковского, 58-сантиметровый, 83-килограммовый металлический шар с помощью ракеты Королёва прорвал воздушную сферу Земли и возвестил своим громогласным «бип…бип… бип» о том, что Советская страна перевела мир в космическую эру. В ней нас ждали новые подвиги и рекорды. И почти все из них принадлежали СССР.

Монтаж первого спутника Земли

Отмечу также, что ничего подобного за океаном реализовать в тот момент не могли даже технически. И запуск первого спутника США состоялся лишь 1 февраля 1958 года. И то, только со второй попытки. Тогда был запущен американский спутник «Эксплорер-1», масса которого, ввиду технической отсталости ракет-носителей США, была в 10 раз меньше массы «Спутника-1». А два года спустя Советский Союз запустил 3,5-метровый «Спутник-3», массой 1327 кг, чем окончательно закрепил за собой первенство на много лет вперед.

Так при чем же здесь офицеры СС, которые, по мнению «Яндекса», косвенно участвовали в создании нашего спутника? Да ни при чем!

Фау-2 — это всего лишь дальнобойная неуправляемая ракета, т. е. старейшая разновидность артиллерийского оружия. Впервые ее малые собратья применялись еще в средневековом Китае против монгольских захватчиков. Во время Второй мировой войны Фау-2 просто падала там, куда могла долететь, убивая при этом мирных граждан Великобритании (погибло около 2700 человек).

Смущает не только вопиющая безграмотность авторов ролика, познания которых находятся на уровне не выше «Википедии».

Что это такое было в изготовлении «Яндекса», в конце концов? Карикатурное изображение нашей страны, «хрущевская туфля», прикрученная к советской ЭВМ, имперские Tie-Fighter'ы, имитирующие спутники на орбите Земли. Что это? Зачем это? Почему Лайку, которая полетела на «Спутнике-2», поместили в корабль под названием «Спутник-5»? И т. д.

Цитата скриншот с сайта youtube, Яндекс Клюква от «Яндекса»

И вывод, который нам предлагает ролик «Яндекса».

Цитата: «Благодаря спутникам можно опубликовать фото (показывают селфи) с вершины Эвереста или из самого сердца Сахары. И это только начало…»

И это — примитивно-потребительское и самодовольно-глупое — всё?!! Для того ли первый Спутник отправился в космос, чтобы вы могли сделать селфи «на вершине Эвереста»? Вопрос риторический.

Наша Родина доказала, что мы можем и способны совершать научно-технические чудеса. Мы шли к покорению космоса сквозь горнило Гражданской войны, мы грезили о покорении звезд в огне Великой Отечественной, и мы достигли цели в шестидесятых.

Так случилось, что 26 лет назад мы были вынуждены остановиться. Но мы обязаны продолжить этот путь. А ключ к нему хранится в нашей великой и драматичной истории. Истории, в которой наши достижения и победы всё время пытаются если и не ПЕРЕписать, то ПРИписать другим.