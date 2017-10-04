Недавно опубликованный отчёт, содержащий оценку рисков отмывания денег и финансирования терроризма среди некоммерческих организаций Австралии, показал, что риски, связанные с финансированием терроризма, снизились с высокого уровня до среднего по сравнению с аналогичным отчётом за 2016 год. Однако НКО и государственные органы не должны терять бдительности. Риск того, что деньги, перечисленные в добрых целях, могут попасть в карман к террористам, остаётся. Это может привести к серьёзным последствиям как для НКО, так и для общества, пишет Симон Нортон в статье для The Strategist.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отчёт основан на разведданных, которые передаются правительству Австралии. В период между 2012 и 2016 годами в Австралийский отчетно-аналитический центр транзакций (AUSTRAC) поступило 28 сообщений о подозрительных транзакциях на общую сумму в $5,6 млн. Был установлен круг НКО, связанных с лицами, в отношении которых проводились оперативно-розыскные мероприятия в рамках антитеррористических расследований.

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Снижения уровня риска финансирования терроризма с высокого уровня до среднего «отражает изменение деятельности по финансированию терроризма» в направлении самостоятельного финансирования и отход от привычных схем, когда НКО использовались для привлечения и отправки больших сумм денег для поддержки крупных международных террористических организаций, таких как «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Однако использование НКО для финансирования террористической деятельности по-прежнему остаётся актуальной проблемой. В 2016 году власти Израиля обвинили главу отделения некоммерческой организации «World Vision», расположенного в провинции Газа, в использовании средств НКО для финансирования деятельности группировки «Хамас».

Simon Clancy Австралия

Сотрудники подразделения финансовой разведки Индонезии (PPATK) установили, что $500 тыс., собранные в Австралии в качестве благотворительных пожертвований, были переведены в Индонезию для вербовки террористов, их подготовки, закупки оружия и поддержки семей погибших боевиков. Представители благотворительных организаций Австралии, подозреваемые в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), находятся под следствием. Один из них был арестован по обвинению в терроризме, включая финансирование террористической деятельности и вербовку боевиков.

По мнению автора, использование НКО может оказаться очень прибыльным для террористических групп, поскольку НКО могут генерировать большие суммы денег. Зарегистрированные в Австралии благотворительные организации имеют годовой доход в размере более $134 млрд. Они ежегодно переводят около $1,5 млрд за границу в виде пожертвований и грантов. Даже привлечение небольшой суммы из $1,5 млрд может существенно расширить возможности террористических групп.

Финансирование терроризма может нести серьёзные последствия как для отдельных НКО, так и для всего сектора в целом. Подрыв репутации и потеря общественного доверия могут привести к значительному сокращению пожертвований. Департамент иностранных дел и торговли Австралии приостановил финансирование благотворительной деятельности НКО «World Vision», однако в предыдущие три года было перечислено более $5 млн. В рамках пресечения незаконной деятельности НКО Австралийская комиссия по благотворительным и некоммерческим организациям (ACNC) может исключить правонарушителя из реестра НКО. Прекращение незаконной деятельности НКО также отразится и на «нуждающихся» в благотворительной помощи.

Сидней

Итак, что необходимо сделать НКО и правительству, чтобы не допустить использование некоммерческих организаций для финансирования террористической деятельности?

К счастью, правительство Австралии движется в правильном направлении. Комиссия по благотворительным и некоммерческим организациям (ACNC) тесно сотрудничает с налоговым управлением, федеральной полицией и Австралийским отчетно-аналитическим центром транзакций (AUSTRAC). Возможности сотрудничества и обмена информацией будут расширены благодаря законопроекту, переданному в парламент, в рамках которого ACNC получит прямой доступ к информации AUSTRAC, что позволит комиссии лучше противодействовать финансированию терроризма и другим преступлениям.

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Власти Австралии выделили группу НКО, которые подвергаются большему риску, поскольку НКО, работающие в странах с повышенной террористической угрозой, нуждаются в особом мониторинге. Однако сами НКО также должны позаботиться о своей собственной безопасности. Анализ деятельности НКО показал, что не все организации осознают риски, с которыми они могут столкнуться. НКО должны повысить уровень подготовки своего персонала и проводить регулярный мониторинг его деятельности. Осмотрительная кадровая политика, проверка бенефициаров благотворительных средств и поддержка ACNC помогут НКО минимизировать риски, связанные с финансированием терроризма.

Благотворительные организации и НКО проводят жизненно важную работу. Для них важно убедиться, что их деятельность не подрывается террористическими группами и их спонсорами, заключает обозреватель The Strategist.