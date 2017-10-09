Омский городской совет (ОГС) нового, шестого созыва, сформированный по итогам выборов 10 сентября 2017 года, приступил к полноценной работе. Как сообщили ИА REGNUM в муниципальном парламенте, депутаты приняли изменения в текущий бюджет Омска. Также горсовет решил ряд организационных вопросов.

Уильям Хогарт. Выборы. Триумф депутатов. 1755

Однако омские массмедиа сегодня, 4 октября, распространили информацию о том, что работа нового состава горсовета ознаменовалась крупным скандалом. Коммунисты покинули сегодняшнее заседание горсовета полным составом.

Антон Денисенко Городской совет. Омск

В пресс-службе Омского горсовета произошедшее не стали характеризовать как скандал.

«Никакой перепалки не было. Скорее, это можно назвать демаршем. Представители фракции КПРФ вышли до утверждения повестки. Они объяснили это тем, что на руководящие посты в горсовете (председатели комитетов и их замы) прошли кандидатуры практически только от «Единой России», — пояснили ИА REGNUM в пресс-службе.

О том, что по итогам первых заседаний депутаты распределили портфели председателей и заместителей руководителей комитетов, стало известно 3 октября. Комитет по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка рекомендовал избрать на пост председателя Рината Карымова. В должности заместителей поддержаны кандидатуры Юрия Козловского и Юрия Филатова.

На пост руководителя комитета по вопросам экономического развития и муниципальной собственности было рекомендовано избрать Олега Афанасьева, его заместителей — Инну Гомолко и Алексея Ложкина. Председателем комитета по социальным вопросам предлагалось избрать Максима Астафьева, заместителями — Александра Мураховского и Светлану Студеникину.

Комитет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и транспорта предложили возглавить Виталию Путинцеву, в качестве его заместителей предлагались кандидатуры Аркадия Лунева и Владимира Казанина. В качестве председателя комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования рекомендовалось утвердить Дмитрия Лицкевича. Заместителями решением комитета избраны Георгий Архипов и Дмитрий Сахань. Руководство комитетом по финансово-бюджетным вопросам доверили Юрию Федотову, возглавлявшему данный комитет в пятом созыве. Кресла его заместителей предложили занять Ларисе Горностаевой и Сергею Грушичеву.

Напомни также, ранее спикером горсовета был избран Владимир Корбут. Его заместителями стали Юрий Тетянников (первый заместитель) и Андрей Ткачук.

Практически все вышеперечисленные — представители «Единой России». И лишь Ложкин и Казанин представляют другие партии — ЛДПР и «Коммунистов России» соответственно. И сегодня горсовет утвердил председателей комитетов и их замов.

Руководитель фракции КПРФ в горсовете Дмитрий Горбунов подтвердил ИА REGNUM, что фракция в полном составе покинула заседание.

«Сегодня в повестку дня городского совета было внесено несколько вопросов, но мы, предваряя утверждение повестки, выступили с заявлением, в котором дали свою оценку событиям, произошедшим в стенах Омского городского совета 3 октября. Я имею в виду утверждение состава руководителей и заместителей руководителей комитетов ОГС. В совокупности за последнюю неделю была определена 21 позиция, включая председателя горсовета, заместителей председателя, председателей шести комитетов, по два заместителя в каждом комитете. Фактически здесь полностью доминирует «Единая Россия». А между тем КПРФ является второй по численности фракцией в ОГС. Оказалось, что наши интересы, интересы десятков тысяч избирателей города Омска, которые проголосовали за нас, были проигнорированы правящей партией», — прокомментировал Горбунов.

Omsk-kprf.ru Горбунов Дмитрий Анатольевич

По его словам, произошедшее можно назвать скандалом федерального уровня:

«Это нонсенс, когда в городском парламенте города-миллионника (в Омске проживают более 1,1 млн человек — прим. ИА REGNUM ) пытаются действовать методами, которые применяются сегодня в каком-нибудь сельсовете, когда «Единая Россия» целиком и полностью доминирует, а интересы десятков тысяч избирателей, отдавших свои голоса за КПРФ, не учитываются. Поэтому мы и приняли решение уйти с заседания — в знак протеста против таких методов, которыми в последнее время все активнее и активнее действует фракция «ЕР».

Также собеседник ИА REGNUM отметил, что в ходе первого заседания ОГС была сформирована счётная комиссия, которая вела подсчёт голосов за председателя и за заместителей председателя: «Она была сформирована исключительно из членов фракции «Единой России». Три человека вошли в состав счетной комиссии, наша кандидатура была проигнорирована».

«Это какое-то самое натуральное позорище — то, что «Единая Россия» позволяет вести себя таким образом в парламенте города-миллионника. Это заслуживает однозначного и категорического осуждения», — заявил Дмитрий Горбунов.

Тем не менее, решения уже приняты. Отвечая на вопрос, как фракция собирается функционировать дальше, Горбунов сказал, что «другого пути, кроме как работать, у коммунистов нет».

«Избиратели за нас голосовали, и мы обязаны выполнять их наказы и работать. И здесь у нас другого пути нет. Хотя нам фактически заблокировали всякую работу такими решениями. Председатель комитета определяет повестку заседания, он ведёт заседание, он направляет заседание в то или иной русло, он, по сути, модератор процесса. Наши предложения были достаточно умеренными. На пост председателя комитета по социальным вопросам мы выдвинули Михаила Федотова, человека заслуженного, с большим опытом работы, кандидата наук, полковника в отставке, организатора здравоохранения. Но нас проигнорировали. Мы выдвинули представителей от нашей фракции на должности заместителей председателей комитетов. И нас опять полностью проигнорировали. Так нельзя вести себя с политической оппозицией. Мы — вторая по численности фракция в ОГС. Вторая по численности фракция у нас и в Заксобрании региона, и в Государственной думе», — подчеркнул коммунист.

По его мнению, в этой ситуации «омские единороссы продемонстрировали полный провинционализм и местечковость».

«Единороссы совершенно не думали о том, как это выглядит со стороны. А жители Омска, глядя на эту ситуацию, просто смеются. Омск опять, благодаря действиям господ из «Единой России», засветился в федеральных СМИ с негативной точки зрения. Видимо, единороссы хотят однопартийный парламент. А мы с этим категорически не согласны», — резюмировал Дмитрий Горбунов.

Представители «Единой России» и «Справедливой России» эту ситуация также не оставили без внимания.

«Произошло очень хорошее событие. Они показали, что им важна не борьба за интересы избирателей, а только места в комитетах! Понятно, что «Единая Россия» — это партия реальных дел, а коммунистам нужны только посты», — цитирует «БК55» единоросса Дмитрия Дроздова.

Справедливоросс Владимир Гуселетов сказал, что фракция «СР» не ушла с заседания. Однако он обратил внимание депутатов «Единой России» на то, что они «ведут себя недемократично».

Итак, это лишь первые, но уже весьма запоминающиеся итоги работы городского совета нового созыва. Вскоре депутатам предстоит принять важное для Омска решение — выбрать нового мэра (прямые выборы мэра Омска были отменены в 2015 году — прим. ИА REGNUM ). Таким образом, на депутатов возлагается большая ответственность. И сумеют ли они оправдать доверие избирателей и назвать имя нового градоначальника в условиях, когда проблемы возникают даже на этапе выбора руководителей и заместителей руководителей комитетов, пока — большой вопрос.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 10 сентября в Омске прошли выборы депутатов городского совета. Голосование проходило по 20 одномандатным округам на 471 избирательном участке. Общая явка составила 21,7%. На избирательные участки пришли 195 595 человек. Большинство депутатских мест по одномандатным округам получили представители «Единой России».

По партийным спискам победила также «Единая Россия», набрав 38,61% голосов. КПРФ набрала 27,79%, «Справедливая Россия» — 11,42%, ЛДПР — 11,01%. Кроме того, в горсовет впервые прошла партия «Коммунисты России», получившая 6,24% голосов.

В итоге «Единую Россию» в горсовете представляют 26 депутатов из 40, КПРФ — девять депутатов, «Справедливую Россию» и ЛДПР — по двое депутатов, «Коммунистов России» — один депутат.

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