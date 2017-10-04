



Иван Шилов ИА REGNUM Франциск Бергольо Попе

Отец Франсеск Манреса из костела Святой Марии в Вила-Родона (муниципалитет в Каталонии, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония) рискует прославиться на весь мир. В воскресенье, 1 октября, когда каталонцы пытались проголосовать на референдуме о независимости этой испанской провинции, в храме Святой Марии во время служения, которое многие восприняли как мессу, под песнопения в честь Божией Матери Монсерратской шел подсчет бюллетеней. Как заявил отец Франсеск, в этот день церковь «приветствовала демократию… это был симбиоз между приходом и людьми, как вечеринка, популярный праздник». Видео «вечеринки» распространило в социальных сетях Управление регионального правительства Каталонии по связям. И хотя формально месса не служилась, само это действие при желании можно назвать своего рода священническим освящением и благословением акта проявления воли каталонского народа. Что ставит Католическую церковь в Испании и Ватикан в щекотливую ситуацию.

Площадь Святого Петра. Ватикан

Ранее, за несколько дней до референдума, посольство Испании при Святом престоле попросило Ватикан «не вмешиваться». Подобным образом Мадрид отреагировал на инициативу более 400 каталонских священников и дьяконов, которые поддержали референдум и попросили поддержки у папы Франциска. Испанские дипломаты подчеркнули, что Святой престол должен придерживаться правовых соглашений, а инициатива клириков «не только нарушает законы Церкви, но и нарушает дух договоров между государством и Церковью». Поэтому Мадрид выразил надежду, что Ватикан откажет священникам, выступающим в поддержку референдума, в легитимности их действий. Однако Католическая церковь в Испании расколота. За право каталонцев выразить свою волю посредством голосования выступает епископат автономного сообщества. Против — иерархи столицы и остальных испанских провинций. Так, епископ Кордовы Деметрио Фернандес Гонзалез в понедельник, 2 октября, заявил, что «отечество в опасности», и благословил «испанскую полицию, верховенство права и конституционный порядок».

Осудили полицейское насилие и призвали политиков уважать права каталонского народа епископы Каталонии, сообщает британская католическая газета Catholic Herald. Издание процитировало выступление архиепископа Барселоны кардинала Хуана Хосе Омельи, который после закрытия избирательных участков критиковал «плачевное» насилие и призвал к вмешательству «Бога мира». Ксавьер Новелль, епископ Сольсоны, сам проголосовавший на референдуме, подчеркнул, что он восхищается «мужеством и мирным сопротивлением тех, кто защищал законное осуществление права на самоопределение нашего народа», имея в виду каталонцев, которые занимали избирательные участки, чтобы предотвратить их закрытие. Монсеньор также осудил «все произошедшие акты насилия», особенно те, которые были осуществлены «государственными служащими», и сравнил испанскую полицию с военизированной группировкой. И добавил, что просит всех политиков уважать уважает законные права каталонского народа, «из которых право на самоопределение является самым важным».

Jnc.cat Испанская полиция на улицах Барселоны

Введение светского принципа «право нации на самоопределение» в дискуссию католических священнослужителей и мирян, которая в контексте возможного провозглашения независимости Каталонии в целом и референдума в частности — волнующий опыт для Церкви, где ее поджидают многие неизвестные. Публично озвучиваются различные мнения, часть из которых вовсе не в пользу Мадрида. Отметим позицию французской католической газеты La Croix, которая прибегла к помощи профессора Альфреда де Зайаса из Женевской школы дипломатии. Он поясняет, что провозглашение государственности носит декларативный характер и требует соблюдения четырех критериев, определенных Конвенцией Монтевидео (1933 год): постоянное население; определенная территория; собственное правительство; способность к вступлению в отношения с другими государствами. Все это у Каталонии есть. «Мы не можем сказать «да» самоопределению Косово и отказывать Каталонии, — говорит профессор. — Международное право является универсальным и не должно применяться избирательно. Если независимость хороша для Эстонии, Словакии или Черногории, это распространяется также на Каталонию».

Однако провозглашение суверенитета в любом случае не способно обойтись без двух субъектов, Мадрида и Барселоны, к которым в качестве медиаторов могут уже подключаться другие страны, межгосударственные союзы или международные институты. В последнем случае это относится к Римско-католической церкви. Польский ученый Павел Скибиньский, специализирующийся на изучении новейшей истории Испании, в интервью краковскому католическому порталу Polonia Christiana замечает, что разделенную страну, центр и автономное сообщество, мог бы объединить единственно католицизм. Но его отрицает как впавший в юридизм Мадрид, так и «эмоциональная» Барселона, где правит коалиция двух националистических партий, одна из которых левацкая, а вторая — ультралиберальная. Между тем каталонский сепаратизм разрастается в качестве деструктивного процесса для Европы, который, «вероятно, мы не в состоянии остановить», заключает Скибиньский.

Со своей стороны заметим, что сегодня критически важным является выбор посредника, которому будет по силам усадить за стол переговоров Мадрид и Барселону. Им не может быть испанский король, однозначно вставший на сторону центра, может быть, стороны прислушаются к Брюсселю. Или к Ватикану? Но тогда религия должна будет вновь вернуться в общественное и публичное пространство Европейского союза. А готов ли к этому ЕС?