Помнит ли Испания СССР? Независимость Каталонии и позиция России
Глава Каталонии Карлес Пучдемон объявил, что в течение ближайших дней этот регион провозгласит свою независимость от Испании. С этим руководству России надо будет что-то делать. Долго оставаться на деликатной позиции, заявленной вчера президентом России Владимиром Путиным на церемонии принятия верительных грамот от вновь назначенных иностранных послов, в том числе нового посла Испании в России (Россия очень переживает за Испанию в связи с каталонским референдумом, но считает случившееся её внутренним делом и выражает надежду на скорейшее урегулирование кризиса), не получится.
Определиться, думаю, может помочь такой факт. Летом 1991 года, когда активными усилиями изнутри и извне шло разрушение Советского Союза, Испания пренебрегла принципом уважения территориальной целостности нашей страны. Мадрид признал так называемое «восстановление» независимости Латвии, которая тогда ещё оставалась Латвийской ССР в составе Советского Союза, 27 августа, то есть за одиннадцать дней до того, как независимость прибалтийских республик «признал» не имевший на то права по Конституции СССР Государственный совет СССР, и за четыре месяца до того, как Советский Союз прекратил своё существование.
Сегодня правительство Испании и король этой страны Фелипе VI называют проведенный в Каталонии референдум незаконным. Точно так же они выскажутся и по поводу провозглашения каталонской независимости. Напомню, однако, что и центральные власти СССР квалифицировали подобные действий республиканских властей Латвии, Литвы и Эстонии, предпринимавшиеся в 1990—1991 годах, как противоречащие Конституции СССР. Эта позиция Москвы была проигнорирована властями западных стран.
Обо всём, сказанном выше, кстати говоря, хорошо бы вспомнить сегодня не только политическим деятелям в Мадриде, но и министру иностранных дел Латвии Эдгару Ринкевичу, обвинившему нашу страну во влиянии на референдум в Каталонии.
Ещё более активно, чем Испания, в том числе «дипломатически», работали в 1991 году на отрыв от СССР его прибалтийских республик и, соответственно, на ускорение его полного развала США, ФРГ, Франция, некоторые другие страны НАТО и Европейского союза. И именно они сегодня будут гневно клеймить «сепаратистов» в Испании. А также продолжать требовать от России «уважения территориальной целостности Украины».
Западные пропагандисты и кто-то, возможно, даже в России скажут нам, что 1991 году в случае с прибалтийскими республиками страны НАТО и ЕС действовали исходя из «особых исторических обстоятельств». Что, мол, они никогда не признавали вхождение стран Прибалтики в СССР.
Что они там про себя признавали или не признавали, нам не очень-то и интересно. А вот то, что подпись всех европейских стран, а также США и Канады стоит под международным договором, закрепившим нерушимость послевоенных границ в Европе, — Заключительным актом Совещания по безопасности и сотрудничеству в Хельсинки (1975 год), известно было всем и тогда, в 1991 году, и сейчас.
Что же касается «особых исторических обстоятельств», то разве у каталонцев в отношениях с Испанией их нет?
И тем более они есть у нас в случае с Крымом, а также Донецкой и Луганской народными республиками.