Глава Каталонии Карлес Пучдемон объявил, что в течение ближайших дней этот регион провозгласит свою независимость от Испании. С этим руководству России надо будет что-то делать. Долго оставаться на деликатной позиции, заявленной вчера президентом России Владимиром Путиным на церемонии принятия верительных грамот от вновь назначенных иностранных послов, в том числе нового посла Испании в России (Россия очень переживает за Испанию в связи с каталонским референдумом, но считает случившееся её внутренним делом и выражает надежду на скорейшее урегулирование кризиса), не получится.

Карлес Пучдемон

Определиться, думаю, может помочь такой факт. Летом 1991 года, когда активными усилиями изнутри и извне шло разрушение Советского Союза, Испания пренебрегла принципом уважения территориальной целостности нашей страны. Мадрид признал так называемое «восстановление» независимости Латвии, которая тогда ещё оставалась Латвийской ССР в составе Советского Союза, 27 августа, то есть за одиннадцать дней до того, как независимость прибалтийских республик «признал» не имевший на то права по Конституции СССР Государственный совет СССР, и за четыре месяца до того, как Советский Союз прекратил своё существование.

Сегодня правительство Испании и король этой страны Фелипе VI называют проведенный в Каталонии референдум незаконным. Точно так же они выскажутся и по поводу провозглашения каталонской независимости. Напомню, однако, что и центральные власти СССР квалифицировали подобные действий республиканских властей Латвии, Литвы и Эстонии, предпринимавшиеся в 1990—1991 годах, как противоречащие Конституции СССР. Эта позиция Москвы была проигнорирована властями западных стран.

Casa Rosada Фелипе VI

Обо всём, сказанном выше, кстати говоря, хорошо бы вспомнить сегодня не только политическим деятелям в Мадриде, но и министру иностранных дел Латвии Эдгару Ринкевичу, обвинившему нашу страну во влиянии на референдум в Каталонии.

Ещё более активно, чем Испания, в том числе «дипломатически», работали в 1991 году на отрыв от СССР его прибалтийских республик и, соответственно, на ускорение его полного развала США, ФРГ, Франция, некоторые другие страны НАТО и Европейского союза. И именно они сегодня будут гневно клеймить «сепаратистов» в Испании. А также продолжать требовать от России «уважения территориальной целостности Украины».

Западные пропагандисты и кто-то, возможно, даже в России скажут нам, что 1991 году в случае с прибалтийскими республиками страны НАТО и ЕС действовали исходя из «особых исторических обстоятельств». Что, мол, они никогда не признавали вхождение стран Прибалтики в СССР.

Что они там про себя признавали или не признавали, нам не очень-то и интересно. А вот то, что подпись всех европейских стран, а также США и Канады стоит под международным договором, закрепившим нерушимость послевоенных границ в Европе, — Заключительным актом Совещания по безопасности и сотрудничеству в Хельсинки (1975 год), известно было всем и тогда, в 1991 году, и сейчас.

Что же касается «особых исторических обстоятельств», то разве у каталонцев в отношениях с Испанией их нет?

И тем более они есть у нас в случае с Крымом, а также Донецкой и Луганской народными республиками.