



cnnturk.com Роджеп Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправится с официальным визитом в Иран для участия в Совете стратегического сотрудничества на высшем уровне. Как заявил в этой связи турецкой газете Daily Sabah один из анкарских экспертов,

«мы долго не совершали таких визитов, но учитывая события в регионе, вопросы, связанные с безопасностью двух стран, безопасность наших границ и борьбу с терроризмом, визит Эрдогана в Тегеран необходимо совершить».

Сам Эрдоган отметил, что в Иране «обсудим вопрос о северном Ираке, после чего на наших руках будет серьезная дорожная карта».

По всем признакам, визит хорошо готовился. Накануне в Тегеране побывал начальник турецкого Генерального штаба Хулюси Акар. Он заявил, что

«в дополнение к политическому и экономическому сотрудничеству между странами мы работаем над развитием военного сотрудничества между Тегераном и Анкарой в вопросах противодействия терроризму и обеспечения безопасности границ».

В свою очередь президент Ирана Хасан Рухани подтвердил, что Анкара и Тегеран будут развивать отношения в оборонной сфере для борьбы с региональными угрозами. Действительно, напоминает турецкое издание Аydinlik,

«Турция и Иран — страны, которые имеют общую границу протяженностью 500 километров, многовековую традицию государственности и соседства, две сильнейшие армии в регионе, у которых есть историческаю цель». Какая?

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

Помимо участия вместе с Россией в роли гарантов создания деэскалационных зон в Сирии и перемирия, наличия общей позиции, занятой в отношении катарского кризиса, две соседние страны намерены максимально нивелировать геополитический эффект референдума в Иракском Курдистане о независимости и пресечь попытки курдской мобилизации на других направлениях: севере Сирии в районе Африна и в регионе Западный Азербайджан в Иране (город Маку). Анкара и Иран осознают угрозу «перекройки» карты всего Ближнего Востока, в которой им отводится роль жертвы. Разумеется, они не согласны на такое, что вынуждает их забыть о своих идеологических (и не только) противоречиях, выступать единым фронтом и искать альянса с Москвой. Турция и Иран также опасаются того, что война может быть перенесена на их территорию. Но рассматривают ли две страны возможность проведения каких-либо совместных военных операций? Вопрос остается открытым, хотя налицо участившиеся контакты между турецкими и иранскими военными. Возможно, какая-то ясность появится после визита в Тегеран президента Эрдогана.

Отметим еще один важный момент. Турецкие телеканалы, комментирующие поездку Эрдогана в Иран, выступают сдержанно. Ведь если говорить о существующем в регионе шиитско-суннитском противостоянии, то турецко-иранский альянс разрывает суннитский фронт, от которого откалывается Анкара. А с учетом того, что Турция продолжает быть членом НАТО — это главный сигнал Ирана в адрес США. В экспертном сообществе циркулируют и слухи о возможности формирования трехстороннего альянса, объединяющего Тегеран, Анкару и Катар, что вписывается в стилистику появления и трансформации региональных альянсов и тактического смешения приоритетов во внешней политики некоторых региональных стран. Но Турция и Иран имеют все же различные интересы на Ближнем Востоке.

Как пишет итальянское издание Gli Occhi Della Guerra,

«на Ближнем Востоке отношения между государствами всегда были переменчивыми: в зависимости от своих интересов одно государство с легкостью может поддерживать отношения с тем или иным государством, несмотря на то, что они входят в разные альянсы, при этом на более высшем уровне, руководствуясь весьма конкретными интересами, они могут являться союзниками какой-либо определенной страны мира, а, с другой стороны, быть противниками, потому что в другой сфере их интересы расходятся».

Турция в последние годы как раз и является примером подобной «переменчивости» в сфере международной политики, хотя ее отношения с Ираном не являются чем-то новым, кроме сотрудничества в оборонной сфере. Поэтому визит президента Эрдогана в Тегеран может открыть новые для Анкары возможности на этом направлении.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Тем временем министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал заявление о роли Анкары и Тегерана на Ближнем Востоке.

«Наше практическое сотрудничество на всех уровнях, межведомственные рабочие контакты, проводимые в ежедневном режиме, убедительно свидетельствуют о том, что Турция и Иран играют, в полном смысле этого слова, ключевую роль с точки зрения стабилизации ситуации в Сирии и Ираке», — заявил он в интервью межарабской газете «Аш-Шарк Аль-Аусат».

По словам Лаврова,

«с учетом сложного и многопланового характера вызовов, с которыми сталкивается Ближний Восток, наращивание внешнеполитического взаимодействия Москвы, Анкары и Тегерана отвечает интересам всех государств региона… Настроены продолжать углубленный обмен мнениями и плотную, энергичную работу с турецкими и иранскими партнерами, прежде всего, в целях противодействия террористическим структурам в Сирии и Ираке, постепенного оздоровления обстановки на Ближнем Востоке в целом».