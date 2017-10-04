Референдум в Иракском Курдистане о независимости региона от Багдада, на котором подавляющее большинство проголосовавших поддержало отделение, а также ситуация вокруг Тайваня, где за последние 18 месяцев произошло значительное обострение риторики между Тайбэем и Пекином, прекрасно иллюстрируют несовместимость абстрактных понятий справедливости и геополитических реалий. Как бы сильно ни сочувствовали в США чаяниям этих двух субъектов, Белый дом не может позволить себе поддержать их независимость, пишет Тед Гален Карпентер в статье для The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Великая Китайская стена

Автор отмечает, что можно найти прочные основания того, что курды и тайваньцы представляют собой сформировавшиеся этнокультурные группы, заслуживающие собственных независимых государств. У них собственные языки, культура и история. В частности, Тайвань находился под контролем материкового Китая лишь четыре из последних 122 лет своей истории. С 1895 по 1945 год остров был колонией Японии, а с 1949 года по сегодняшний день на нем действует отдельное от КНР правительство, враждебно настроенное по отношению к коммунистическому строю. В связи с этим на Тайване по-иному, нежели в материковом Китае, шло экономическое и социальное развитие.

В случае с курдами все не так однозначно, однако они также имеют все основания надеяться на собственное государство: у них совершенно иные язык и культура, непохожие на языки и культуру арабов и персов, они неоднократно страдали от преследований обеих групп.

Keepscases Тайвань

Тем не менее мир несправедлив и нечестен, и из-за неотменяемых геополитических реалий достижение своих целей этими группами становится маловероятным. Так, обретение независимости курдами и Тайванем приведет к значительной региональной нестабильности, в том числе вероятными становятся катастрофические вооруженные конфликты.

Появление даже географически ограниченного курдского государства приведет к перекраиванию карты Ближнего Востока, фрагментации как Ирака, так и Сирии с непредсказуемыми последствиями. Полноценное курдское государство должно будет включить в себя большую часть юго-востока Турции, поскольку почти 50% курдов проживает там. Такое развитие событий приведет к усечению ее территорий и ослаблению значимости и влияния крупного партнера США по НАТО. Более того, едва ли существующие страны согласятся на появление Курдистана без борьбы.

Стремление к независимости Тайваня может иметь еще более негативные последствия. Руководство Китая будет непреклонно в противостоянии такому развитию событий. К тому же все больше признаков того, что у Пекина, ожидающего от Тайбэя шагов в направлении соглашения о воссоединении, все меньше терпения. В Тайване отмечают, что все чаще 2020 или 2021 год называются последним сроком решения вопроса о политическом статусе острова в пользу Пекина, после чего применение силы станет приемлемым для Пекина вариантом. Начало войны в Тайваньском проливе будет иметь катастрофические последствия для Восточной Азии и глобальной экономики.

В свою очередь, политические амбиции курдов и Тайваня поставили США в неудобную и потенциально опасную ситуацию. Вашингтон считает курдских бойцов, сражающихся в Ираке и Сирии против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), надежными союзниками, благодаря чему администрации как Трампа, так Обамы предоставляли материальную помощь этим силам. Характер стоящей перед США дилеммы очевиден: Турция неоднократно наносила удары по этим же курдским подразделениям.

Официальные лица США оказались в довольно непростой ситуации. Несмотря на значительную внутриполитическую поддержку — особенно среди неоконсерваторов — курдов, два ключевых союзника США, Ирак и Турция, занимают кардинально противоположенные позиции. Администрация Трампа отчаянно пытается примирить непримиримое, продолжая поддерживать курдов в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в то же самое время выступая против референдума об их независимости.

Иван Шилов ИА REGNUM Войска Ирака

Проблемы Вашингтона с ситуацией вокруг Тайваня могут оказаться еще более значительными. В соответствии с Законом об отношениях с Тайванем 1979 года, США обязаны рассматривать любую попытку Китая оказать давление на остров как угрозу миру в Восточной Азии. Вашингтон также привержен продолжению продажи Тайваню оружия «оборонительного характера». Пекин решительным образом выступает против этих двух положений, называя их неприемлемым вмешательством во внутренние дела Китая. На данный момент подготовлена площадка для конфронтации между Китаем и США. Трудно себе представить, каким образом тупиковая ситуация, в рамках которой Тайвань стремится сохранить хотя, по крайней мере, фактическую независимость, а КНР не отказывается от воссоединения, могут кончиться чем-то хорошим.

Руководству США при рассмотрении этих ситуаций нужно ставить на первый план исключительно собственные интересы. Безусловно, можно совершенно со всей справедливостью испытывать сочувствие устремлениям как курдов, так и Тайваня, но Вашингтон не должен рисковать втягиванием в вооруженный конфликт из-за их поддержки. Вместо этого США должны изучить пути того, каким образом можно сократить риски для себя.