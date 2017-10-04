Согласно последним публикациям в российских СМИ, Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) имеют предметную заинтересованность в закупке наиболее современных российских серийных истребителей Су-35С, относящихся к поколению 4++. Анонимный источник сообщает, что контракт минимум на эскадрилью этих самолётов может быть подписан уже в конце 2017 года. Что это значит для российского авиастроения и военно-промышленного комплекса?

(сс)Dmitriy Pichugin Многоцелевой истребитель Су-35С

От начала переговоров до контракта меньше чем за год?

Впервые об интересе ОАЭ к российским истребителям стало известно на полях выставки вооружений и военной техники IDEX-2017, проходившей в Абу-Даби в феврале этого года. Тогда же было подписано соглашение о намерениях осуществить эту сделку, о чём сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. На первый взгляд, могло показаться, что на этом всё и закончится, так как ОАЭ никогда не являлись покупателем российской военной авиационной техники, почти полностью полагаясь на поставки из США и ЕС. На сегодняшний день на вооружении ОАЭ имеются два типа истребителей, оба относящиеся к лёгким машинам 4-го поколения — 78 американских F-16 и 66 французских Dassault Mirage 2000. В отличие от других нефтяных монархий региона, таких как Саудовская Аравия или Катар, ОАЭ рассчитывают закупить не американский тяжёлый истребитель F-15, а его российского конкурента по классу — Су-35С. И, судя по всему, сделка может быть «закрыта» очень быстро, что далеко не всегда характерно для подобных историй, которые могут тянуться годами.

Проникновение на ближневосточный рынок боевой авиации будет огромным успехом для ВПК России

Как мы выше уже отметили, российская военная авиация раньше не имела никакого спроса в ОАЭ. То же самое касается и других союзников США в регионе, таких как Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн и т.п. Попадание российского самолёта на этот огромный по спросу и покупательной способности рынок может стать ключом к серьёзному росту пакета заказов «Объединённой авиастроительной корпорации» (ОАК), да и «Рособоронэкспорта» в целом. Здесь есть и смена, в некотором смысле, политического курса — военные сделки такого объёма далеко не всегда обоснованы только техническими характеристиками оружия. Тот же F-15 при сходных возможностях (за исключением сильно уступающей «сухому» маневренности) стоит заметно дороже Су-35С, но по объективным причинам целый ряд стран никогда не предпочтёт российский самолёт американскому. Конечно, не стоит забывать и о мощной рекламной кампании, которой стала российская военная операция в Сирии.

Во время той же выставки IDEX-2017 был упомянут и другой проект — разработка в интересах ОАЭ лёгкого истребителя 5-го поколения. Речь была о создании через 7−8 лет некоего самолёта на базе истребителя МиГ-29, а это значит, что речь шла о продвинутой модификации МиГ-35. Здесь всё намного эфемернее, так как РСК «МиГ» работает далеко не всегда эффективно, да и сам 35-й является очень проблемной машиной.

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Тем не менее бороться за финансирование со стороны ОАЭ всё равно надо, так как разработанная на деньги Абу-Даби машина может позже поставляться в целый ряд других стран, вооруженных устаревающими советскими МиГ-29.